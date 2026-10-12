Puntata di "Economia è lavoro" di lunedì 12 ottobre 2026 , condotta da Sonia Martina che in questa puntata ha ospitato Tiziano Treu (giuslavorista, già presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cgil, Cisl, Cnel, Confcommercio, Confindustria, Crisi, Deficit, Demografia, Discriminazione, Disoccupazione, Donna, Economia, Emigrazione, Giovani, Imprenditori, Impresa, Industria, Inflazione, Italia, Lavoro, Legge, Occupazione, Pari Opportunita', Pil, Sindacato, Societa', … Stipendi, Uil.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 14 minuti.
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