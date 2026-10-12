12 OTT 2026
rubriche

Economia è lavoro

RUBRICA | di Sonia Martina - RADIO - 15:00 Durata: 14 min 36 sec
A cura di Enrica Izzo
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Conversazione settimanale con il Professor Tiziano Treu.

Puntata di "Economia è lavoro" di lunedì 12 ottobre 2026 , condotta da Sonia Martina che in questa puntata ha ospitato Tiziano Treu (giuslavorista, già presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cgil, Cisl, Cnel, Confcommercio, Confindustria, Crisi, Deficit, Demografia, Discriminazione, Disoccupazione, Donna, Economia, Emigrazione, Giovani, Imprenditori, Impresa, Industria, Inflazione, Italia, Lavoro, Legge, Occupazione, Pari Opportunita', Pil, Sindacato, Societa', Stipendi, Uil.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 14 minuti.

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  • Tiziano Treu

    giuslavorista, già presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

    Professore emerito di Diritto del lavoro presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
    15:00 Durata: 14 min 36 sec
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è il momento di economia e lavoro, abbiamo in collegamento in diretta il professor Tiziano Treu che vi ricordo che.
E
Professore emerito di Diritto del lavoro all'Università Cattolica di Milano e professore, buongiorno contorno o relazioni industriali oggi
Ancora di più ecco e di più speriamo, nel senso che sappiamo di avere davanti una materia fluida, e qualche altra volta avevamo parlato dei vari aspetti, adesso torniamo sull'argomento perché
Sembra che ci siano in corso tentativi seri sia nell'ambito delle tre confederazioni sindacali, ma anche nei confronti di almeno Confindustria Confcommercio.
Tentativi di mettere in fila un po'di principi in materia di contrattazione di relazioni industriali, per rendere un po'più certi alcuni punti di queste nostre,
Relazioni così turbolente e, in particolare, per rendere più fluidi e sicuri i rinnovi contrattuali, sappiamo che purtroppo, i rinnovi contrattuali, e soprattutto nelle categorie più deboli i servizi faticano a tenere il passo, cioè metà arrivano sempre molto in ritardo.
Il che aggrava la perdita del salario pensano partorì cioè già i contratti, fan fatica di per sé
A starci dietro all'inflazione se poi hanno dei ritardi sistematici, è evidente che perdono molti passaggi, anche poi se e quando si chiudono,
Il rinnovi c'è una qualche eco retroterra, come dire, compensazione per il Po per il pregresso non non si può, non si riprende mai completamente, infatti,
Ho riguardato i dati di questi ultimi periodi, di cui abbiamo pure parlato ed ho preso quelli di Bankitalia per essere sicuro che non erano dati faziosi, diciamo che ancora la perdita dal 21 al 25 e nonostante i rinnovi del 23, insomma 22 23 e l'industria ha perso solo il 5%, i salari reali e nella media i servizi 10, quindi capirete che quest'anno un altro. C'è questo dualismo i perché e questo è un grosso problema ne abbiamo accennato, ma proprio
E credo anche che gli economisti e vede che te lo dicono Cappuccio è alta, cioè noi abbiamo un sistema di servizi privati, parliamo,
Che sono molto.
In ritardo sia con l'innovazione bassa produttività e quindi tra virgolette bassi salari e vedetela, mentre insomma l'industria, grosso modo se la cava, anche se anche qui perde, poi esporta, insomma, i servizi che sono protetti non hanno concorrenza esterna, è proprio anche interna, sono fiacchi e quindi la perdita si scarica su sui salariati, ecco e quindi
Nonostante qualche re recupero, ripeto.
E non c'è, non ci siamo ancora.
L'Italia e siccome sappiamo appunto l'unica, direi perché noi abbiamo dei delle crescite fiacche della produttività, pure troppo sempre con un più 0, qualcosa qui e cioè le perdite sono sì Secchi ha detto 5%, il 10% coi bassi salari che perdono sempre di più capiente con la gente faccia fatica a vivere soprattutto quelli
Devono contare su tutte le retribuzioni stabili e ora il tentativo che si sta facendo adesso da parte di.
Tutti i tre sindacati buon segno, perché stavolta sono uniti e poi anche con le associazioni datoriali, no, ecco le associazioni datoriali su questo incoraggianti, perché quella dei sindacati, che già da un po'che c'è questa piattaforma unitaria.
Vogliono affrontare e mettere in ordine un po'tutti i punti principali che sono parenti nei nostri rapporti, a cominciare dalla famigerata questione della rappresentatività, no, per avere dei SIN dei degli interlocutori che si sa chi rappresentano e che non sono invece sono invece come non non fanno.
Spazio ai pirati, ecco, questo è chiaro, ha detto chiaramente in questa bozza di accordo che loro hanno concordato per quanto riguarda il datore di lavoro, invece questa è una bozza,
Più recente, tra l'altro, mi dicono che è ancora un po'in lavorazione
Anche lì ci sono cose positive, nel senso che si chiarisce, per esempio, la questione molto controversa dei perimetri dei contratti, cioè si dice anche dei datori di lavoro che imperi i contratti, i vari settori dovrebbero riflettere le caratteristiche oggettive del settore dell'attività e quindi non ci dovrebbero essere dei debordi cioè che,
Un contratto si sovrappone un altro che magari non c'entra niente come tipo di attività, perché questo crea molto conf molto confusione e purtroppo le colpe non sono tutte da una parte ma insomma, molte colpe sono proprio alle associazioni dei datori di lavoro che
Debordano dai dopo i miei primi naturale e qui c'è l'impegno, speriamo che regga di fare invece sul serio, cioè che ogni contratto dovrebbe rispettare il tipo di attività ai codici Ateco, proprio per evitare questa proliferazione che, tra l'altro ho visto gli ultimi,
I dati sono ancora molto preoccupante perché è solo i meccanici, ci hanno tra 25 e 30 contratti collettivi che due piccoli, alcuni, molto piccoli, proprio fanno sempre il disturbo e creano confusione, e poi quelle parti di laboratori magari minoritaria, che sono incappate lì di solito vengono trattati peggio.
Le 2, sconfitte stagionali,
Una sessantina di contratti collettivi, ma senza contare quelli privati e come dire in senso proprio perché son tutti i contratti firmati con Cgil, Cisl UIL, che vuol dire che anche tra di loro non rispettano queste confini naturali o a cui impegno di questi ultimi giorni di cui parliamo
è di fare sul serio, cioè di dire non facciamoci la guerra, non cerchiamo di sgomitare, allargare il nostro perimetro contrattuale, giusto per fare un po'di clienti e cerchiamo di dare ordine e ognuno si sospetta, secondo i codici, appunto anche europei, con un sistema di monitoraggio che cerchi di verificare se si rispettano gli impegni e se non ci sono dei dei bordi, questo sarebbe già una cosa,
Condivisa
E sulla carta
Che metterebbe un certo che, almeno all'interno degli attori consolidati, no Confindustria, Confcommercio e Giger Pierluigi.
Almeno qui ci sarebbe un po'di oggi
Qui senz'altro poi c'è anche la parte, il rinnovino, cieche e sorde contratto, questo è un primo, il rinnovi, c'è questo impegno, lì, però l'impegno di rispettare le scadenze è scritto sulla carta, è lei l'unica cosa che,
Perché purtroppo la vita dura e concorrenza forte, quindi ci c'è una tendenza a tirarla per le lunghe e l'unica cosa che per ora c'è è che anche in questo caso c'è anche un intervento legislativo che dice se i ritardi superano nove mesi in particolare,
C'è una specie di penale o comunque il metà.
Della inflazione programmata, che di solito viene poi ripresa dai contratti dei rinnovi contrattuali, viene già anticipata, ecco, per scoraggiare i ritardi, se tu vitale, più di Dze-maili 9, in questo caso almeno metà, intanto la devi portare che una soluzione che avevamo anticipato i metalmeccanici adesso c'è in legge equo, speriamo che questo aiuti però qui veramente un impegno fondamentale,
Dovrebbe essere preso sul serio, soprattutto dalle imprese, sigla che poi
Tu ti trovi nella scusi se la interrompo nella situazione di contratto scaduto di infrazione che continua a salire di eh, no eh
Io ho ogni ritardo esperto, eh, eh eh.
Quando la recupera adesso lei questa tutta tutta questa infrazione, quando la recupera no, appunto perché anche quando si fanno i nomi, io facevo questo periodo 21 25 che i rinnovi ci sono stati,
Costantemente il 5% perso, visto l'argomento invece di lettura.
Assolutamente gravissima, questa cosa di pagare metà, se si ritarda, tanto come anticipo, può favorire una maggiore puntualità, ma vediamo, vediamo se funziona, funziona le parti su questo hanno solo cercato di fare ordine tra di loro, come ho detto un attimo fa, ma su questo non ci sono impegni in più.
Ci sono gli impegni dei metalmeccanici, che appunto sono stati presi dalla riprenda la legge e qui veramente
C'è da augurarsi una maggiore serenità da parte delle associazioni degli imprenditori che no che non facciano resistenza tirandola per le lunghe, per guadagnare quattro spiccioli, in sostanza in un 4 o anche di più, quindi questo accordo che si sta facendo è positivo perché da più trasparenza più corrispondenza dei contratti a all'effettiva attività delle imprese dovrebbe evitare le sovrapposizioni e i litigi pulire il quadro,
Ripeto, questo è già un passo avanti,
Speriamo che questo si riduca, questo dovrebbe ridurre la proliferazione dei contratti oggi contrapposto entro nel suo normale recinto di attività stiamo a vedere se si conclude e soprattutto se poi funziona, perché negli ultimi tempi, appunto in ritardi più la confusione ha fatto sì che chi ci ha perso poi sono poi sempre i lavoratori che come abbiamo visto sia nell'industria sia peggio ancora nei servizi,
Sono sotto il livello di guardia, cioè rispetto a galoppare dei preti che ha avuto delle punte, per esempio, stavo vedendo i dati, le infrazioni e 50 nei 23 eredi, perché non è più del 5% e anche nel 24 era piuttosto Latina, adesso, nel 25,
È stata l'1 e mezzo 300, quindi di per sé non tantissimo.
Sotto la soglia no famoso del 2%, e però bisogna che i contratti siano al passo e non perdono.
Terreno nei rinnovi, in questo discorso che parliamo funzionino queste regole, che dovrebbero essere aiutate a essere più regolari e quindi anche più.
Onesti nei confronti dei bisogni delle persone.
La cosa che so segnalo, ma non viene segnalata nate nei non si parla ancora.
I giovani.
Che sono più dimenticati persino delle donne e continuano ad avere dei salari più bassi
In modo molto grave, nonostante nella nostra legge c'è un divieto di discriminazione non solo delle donne che se anche quello, come sappiamo, ne abbiamo parlato ma molta fatica a funzionano, ma c'è anche nei confronti delle discriminazioni per età, adesso già i giovani vengono penalizzati perché il lavoro c'erano tutti le persone anziane o no, la crescita dell'occupazione, di cui si vanta anni, che il governo è prevalentemente di persone anziane che stanno lì, perché è una esperienza perché, se conveniente mantenere le Dieter soprattutto in certe professionalità, ma i giovani continuano ad avere una disoccupazione più alta della media e soprattutto continuano a essere penalizzati dal punto di vista
Della riproduzioni, anche spesso delle opportunità, e quindi continuano ad andarsene, io guardavo gli ultimi dati delle fughe dei cervelli.
Insomma, sono decine di migliaia all'anno e lo so e sono prevalentemente non è come una volta che andavano via i manovali a cercar fortuna poveretti no, negli Stati Uniti, in Argentina ventesimi laureati.
Questo vuol dire che noi, quei pochi giovani che abbiamo previsto, curiamo bene e poi se ne vanno a ottobre, a cercar fortuna anche loro e lasciano l'Italia prima delle loro energie, che adesso con la denatalità sono sempre più scarse. Quindi speriamo che questi tentativi vanno in porto e soprattutto, che aggiungano anche qualcosina in più di merito, cioè per favorire soprattutto le persone di tutti i livelli e di rimediare a queste discriminazioni che ci sono ancora sia per le donne, per noi non c'è anche una legge specifica, no di cui abbiamo parlato anche per i giovani non c'è una legge in più, per cioè c'è principio scritto nella Costituzione e nelle nostre normative che uno non può discriminare non solo per sesso, genere, anche per età,
È arrivato quindi aspettiamo le prossime settimane, ma che ci ritorna tempo per vedere se almeno un pezzo di queste cose, il partito e se ha qualche risultato positivo, ce lo auguriamo grazie grazie al professor Tiziano Treu, lunedì prossimo, grazie a voi.

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