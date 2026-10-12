Ma anche no

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 4 minuti.
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Rubrica
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Buon pomeriggio, a chi ci ascolta la nota di oggi e se vogliamo, come dire, un po'sconfortante dati i risultati che forse possiamo prevedere, ci saranno prevedibilmente a breve nelle elezioni sia in Francia che in Germania, no, non parliamo poi della Spagna, che sta attraversando un momento estremamente sfavorevole per quel che riguarda il primo ministro Sanchez e guardiamo anche a quello che accade negli Stati Uniti.
Diciamo che lascia senza senza parole.
Quello che sta accadendo in quel Paese, la domanda è.
Donald Trump è un agente del Cremlino, infiltrata alla casa Bianca, e cioè tra la domanda e paradossale, ma allora si deve pensare che il presidente degli Stati Uniti d'America sia uno sbalzo lato bisognoso delle cure di una legione di psichiatri e di strizzacervelli è del resto siamo di fronte a uno che disegna ogni giorno a suo piacimento la geografia dal Golfo del Messico al lago dove un taglio e ora vuole anche un oceano Atlantico Pacifico non importa purché si chiami oceano Trump,
Ma il presunto Svalvolati, tuttavia, contraddice con l'indiscutibile capacità di fare affari e di accumulare denaro per sé per la famiglia e per il clan.
Ora è in attesa di sciogliere l'interrogativo, si prenda atto che se ci fosse un premio per chi è il peggiore presidente della storia degli Stati Uniti d'America, al momento è Trump ad aggiudicarselo, perché non solo fa strame scempio di ogni separatezza dei poteri, un sacro principio e il valore di una democrazia liberale ogni giorno dimostra di essere il miglior alleato.
Complice di Putin e della sua banda criminale quel che fa sulla pelle dell'Ucraina e del suo popolo si può definire con due parole abominevole e terrificante e abominevole, quando in Alaska steso il tappeto rosso a Putin e abominevole quando allegato aiuti militari statunitensi attivo e abominevoli 28 punti per la capitolazione dell'Ucraina scritti in combutta con Mosca abominevole l'annunciato e peraltro neppure confermato da Mosca accordo sul carburante russo.
Io abominevoli le continue minacce al presidente ucraino Zelenskij, ma non solo abominevole, ma anche un segnale a cui prestare molta attenzione alla minaccia di ottenere che Elon Musk sospende il servizio di protezione satellitare Starlink in Ucraina e un sistema che ridurrebbe la capacità dell'Ucraina di intercettare missili e droni russi diretti contro città, infrastrutture e civili e il risultato sarebbe un migliaio di morti in più sia al fronte che nelle città ucraine, ma non solo se Musk dovesse obbedire a un ordine di Trump è davvero spegnere Starlink. La stessa cosa potrebbe accadere per un qualunque altro Paese europeo, a seconda degli umori e delle bizze di Trump
Dunque c'è da pensarci molto, ma molto, ma molto bene, prima di affidare, come qualcuno ipotizza propone la sicurezza delle nostre comunicazioni satellitari a un colosso come quello di Musk, difendere l'Ucraina da Putin non è solo aiutare a difendersi da un'aggredito da una feroce aggressore e difendere noi stessi dalla stessa aggressione mi dallo stesso aggressore ed è una resistenza su un doppio fronte Putin e Trump sono complici animati da un identico interesse,
Impedire a ogni costo che si possano costituire davvero gli Stati Uniti d'Europa, quel sogno utopia che animò Spinelli, Rossi, Colorni, Einaudi, Silone Pannella e a cui perfino Winston Churchill finì per credere ed è l'unica carta che possiamo e dobbiamo giocare.
E in questo quadro motivo di conforto e che in Francia, Raphaël Glucksmann, leader di Place Publique, abbia stravinto le primarie per la candidatura della sinistra democratica alle prossime elezioni presidenziali, se c'è qualcuno che può sbarrare la strada a Marine Le Pen e lui non certo Edouard Philippe o Gianluca ma lo show,
Anche lì, comunque, sarà molto dura, ma avremo modo di riparlarne, questa è la situazione, questi fatti a risentirci buona giornata.
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