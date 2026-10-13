La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 20 minuti.
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docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma
analista del Corriere della Sera
7 10 di martedì 13 ottobre 2026 siete in diretta all'ascolto di radio radicale, buongiorno e ben trovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri regia, al momento di spazio transnazionale, tra qualche minuto con noi, Giampiero Gramaglia, economia Ucraina e Russia e Medio Oriente, il rilievo sui principali quotidiani internazionali parto dal Financial Times. Le principali economie si avviano verso i deficit di bilancio più elevati dall'inizio della pandemia di Covid. Avverte il Fondo monetario internazionale. In occasione della sua riunione annuale, il Fondo chiede un intervento urgente per risanare le finanze pubbliche. Le principali economie mondiali scrive il Financial Times, devono adottare misure urgenti per risanare le finanze pubbliche. All'ho avvertito il Fondo monetario internazionale, pubblicando previsioni secondo cui quest'anno le principali economie si stanno avviando verso i deficit di bilancio più elevati dalla crisi causata dal Covid 19 nel suo World Economic Outlook martedì, il Fondo monetario internazionale è previsto che quest'anno l'indebitamento netto delle economie avanzate raggiungerà il 5,2% del Pil, il livello più alto appunto dal 2021, quando il mondo era riprese con il lockdown dovuti alla pandemia. Secondo le previsioni che coprono una gamma più ampia di dati sull'indebitamento rispetto ad alcuni indicatori nazionali, nel 2026 i disavanzi in Cina e Stati Uniti raggiungeranno supereranno l'8% del Pil. Le previsioni indicano un peggioramento rispetto al rapporto
Dell'Fmi di aprile e seguono mesi di turbolenze sui mercati globali del debito. I rendimenti sono saliti, mentre i mercati fanno i conti con le preoccupazioni relative al crescente debito pubblico, all'inflazione e i finanziamenti massicci nel settore dell'intelligenza artificiale stesso tema con focus Pechino sul South China Morning Post, il Fondo Monetario Internazionale rivede al ribasso le sue previsioni sul Pil cinese per quest'anno e mette in guardia dalla dipendenza dalle esportazioni. L'ultimo rapporto avverte che la forza delle esportazioni non è in grado di sostenere la crisi immobiliare persistente. Il consumo stagnante in Cina. Vediamo l'India ci aiuta il Times of India. L'economia indiana procede a ritmo sostenuto. Il Fondo monetario internazionale prevede una crescita del Pil del 7% per gli anni fiscali. 26 e 27
Mantenendo il Paese tra le principali economie in più rapida crescita. Nonostante le crescenti incertezze. Secondo l'istituzione, questa crescita dovrebbe essere sostenuta da una forte domanda interna, da un'attività dinamica nel settore dei servizi, da tendenze democratiche favorevoli e agenzie della notte agì in modo particolare il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo, il Pil Italia più 0,8% nel 2026 vediamo i quotidiani ucraini che post la Russia colpisce Kiev con missili balistici dopo l'attacco mortale con droni che accusato due vittime. L'aeronautica militare ucraina ha riferito che circa sei missili balistici hanno preso di mira diversi quartieri intorno alle 22:10 senza alcun preavviso del loro lancio, e il sindaco di Kiev CLI 5 ha riferito di attacchi contro infrastrutture di trasporti un magazzino di quattro piani. Intanto, sempre sullo stesso quotidiano Merz, esorta alla russa ad accettare una tregua energetica a seguito di una conversazione telefonica con il Presidente Zelensky. Ieri sera vediamo la tassa Regno Unito e Unione Europea sfruttano l'influenza dei media per sabotare gli sforzi di pace in Ucraina. Sono parole dell'inviato russo Kirill Dmitriev, che ha definito il desiderio del governo di sinistra del Regno Unito di una guerra senza fine in Ucraina, come l'elefante nella stanza vediamo il Guardian Zelensky promette di reagire se gli attacchi russi alla rete elettrica ucraina dovessero continuare. Il leader ucraino si dice sorpreso dall'annuncio di Trump su una tregua energetica pubblicato proprio mentre i droni russi col piano,
Kiev, le Monde, alla decisione di Trump di ricorrere a gasolio russo a scapito dell'Ucraina, sta suscitando un'ampia polemica il progetto del presidente americano di importare il gasolio russo nonostante le sanzioni occidentali contro Mosca scatena l'indignazione di numerosi politici a Washington, compresi alcuni repubblicani, siamo ricorda le Monde a tre settimane dalle elezioni di mid term.
Invece il Pais Sanchez e fake, o vedono la vittoria a portata di mano, ritengono che i propri sostenitori siano mobilitati. Il presidente ritiene che i sondaggi si sbaglieranno come nel 2023 e confida in un ribaltamento della situazione. Il dibattito nella fase di pre-campagna elettorale sta andando proprio come voleva il Psoe. Vediamo le notizie mediorientali dal Times of Israel lo studente è rimasto ucciso in una esplosione vicino al confine con il Libano, è stato identificato come Elazar già Irvine Lenskij e uno studente del primo anno delle superiori Trump, tanto afferma che le imminenti elezioni di midterm negli Stati Uniti non avranno alcun impatto sulla guerra in Iran.
E le compagnie aeree t à deux Qatar cancellano i voli verso l'Arabia Saudita, mentre liuti intensificano gli attacchi. Vediamo il Jerusalem Post Rubio Miliband ribadiscono il loro impegno nei confronti dello stretto di Hormuz Ethiad cancella i voli per l'Arabia Saudita, l'Iran si offre di mediare tra Arabia Saudita aiuti il Pakistan promette sostegno nell'ambito militare del patto di difesa. Turchia, Pakistan, Egitto, Arabia Saudita condannano gli attacchi a Riad. Bongiorno, Giampiero Gramaglia con lui. I media statunitensi Giampiero buongiorno Francesco buongiorno a chi ci segue
Con una reazione apparentemente a scoppio ritardato il più importante. I media USA scoprono e denunciano questa Mattera rischi e contraddizioni dell'intesa raggiunta tra il presidente USA, Donald Trump e russo Vladimir Putin, sulla vendita agli Stati Uniti di Diesel russo e sulla sospensione delle sanzioni sul petrolio alla Russia e New York Times titola dopo l'accordo sul diesel con la Russia, Trump deve rispondere a nuove critiche sull'Ucraina. La sorprendente decisione di sospendere le sanzioni sul diesel russo ha stupito e funzionari ucraini ed europei che quando è stata annunciata, erano riuniti con i negoziatori USA, Sting Wittekop e Jared Kushner,
Illude esclusivo golf club, vicino a Miami, il giornale commenta Trump dà una mano a Putin aiutando l'economia di guerra russa contro l'Ucraina, Trump acquista Diesel dalla Russia ed esercita pressioni sull'Ucraina perché non attacchi delle raffinerie russe vitali per la macchina da guerra russa? Il giornale dedica anche attenzione alla riunione della NATO e cui sono stati definiti i piani per mettere al riparo da attacchi della Russia gli alleati europei dell'Ucraina, con i russi che intensificano atti di sabotaggio, ricatti e cyber attacchi contro i Paesi europei che appoggiano l'Ucraina. La NATO ha divulgato piani in caso di guerra per dissuadere il Cremlino
Analogo impianto sul Washington Post Trump riceve dure critiche bipartisan per l'accordo sull'importo entities dalla Russia.
Repubblicani moderati e democratici critica da un'intesa tra Trump e Putin per fornire diesel russo e mercati globali nel tentativo di calmierare l'impennata dei prezzi dell'energia, scusate di calmierare l'impennata dei prezzi dell'energia planetari,
E anche qui c'è spazio per le decisioni della NATO, mettendone in evidenza le contraddizioni. I comandanti militari della NATO e degli USA vogliono contrapporsi a Mosca, ma diffidano Kiev dall'attaccare le raffinerie, i segnali fra di loro contrastanti espongono le contraddizioni insite nell'approccio alla Russia di Trump in un contesto di tensione sui mercati dell'energia
In un'opinione espressa dal suo editorial board, il giornale è sempre il Washington Post scrive che nella guerra in Ucraina Trump sta esercitando pressioni sulla parte sbagliata, minaccia l'Ucraina di privarla delle armi americane e premia la Russia alleviando le sanzioni.
La boxe con un banner inquietante Alleanza letale, titola che Commanding, che comanda i militari della NATO.
Hanno mandato un forte appartamento a Mosca, mentre le tensioni con la Russia si intensificano, la sede la Cnn, ha un titolo più onnicomprensivo nella critica Trump, l'accordo con la Russia e i piani per l'esecuzione pubblica, quella del terrorista condannato a morte che sarà fucilato in diretta streaming e il 3 dicembre e per le deportazioni di massa raccontano la storia definitiva del rapporto tra Trump e il potere fa un po'eccezione in questo quadro, il Wall Street Journal, che punta invece sull'Iran che sta fortificando, scrive il giornale i siti nucleari e mobilitando il popolo per la ripresa della guerra
Il regime è convinto che Trump sia pronto ad attaccare di nuovo e consigliare i preparativi a resistere come un deterrente. Il quotidiano economico cavalca anche una storia che lui stesso aveva rivelato, cioè i comportamenti eccentrici e corrotti dell'ambasciatrice del chiuse in Grecia, kimberliti, il fogli, una ex fidanzata di ieri, uno dei figli del Presidente tra
Che dopo la rottura con Eric, era stata compensata o silenziata con la nomina ad Atene, ma che adesso il presidente starebbe per licenziare. Cito soltanto prima di restituire la linea. Il fatto che sia Axios che politico insistono su temi della campagna elettorale verso le elezioni di midterm, puntando su situazioni locali dove le corse sono incerte e con questo ti restituiscono grazie Giampiero Gramaglia. Sette e 20, sì di indiretta all'ascolto di radio radicale nuova puntata di 8 e 50. Oggi la trasmissione di Roberta Jannuzzi si occupa della Camera arbitrale islamica di Padova, sulla quale la procura ha aperto un fascicolo ospiti di Roberta indiretta. Stefano Allievi, professore di Sociologia all'università di Padova 8 e 50, dunque subito dopo la rassegna stampa di Alessandro Barbano Bongiorno, Guido Olimpio, analista del Corriere della Sera ed editorialista, bentornato a Radio Radicale. Guido, grazie di esserci buongiorno a voi. Allora parto dal.
Dagli aiuti. Guido Financial Times. L'attacco degli Houti agli aeroporti esauditi mette a dura prova la visione economica di Mps. Mohamed bin Salman, il micidiale bombardamento dell'aeroporto internazionale di Riad, minaccia i piani del principe ereditario di trasformare il regno in un polo finanziario e di eventi, alienarsi la firma un editoriale su arabi news quale ideologia si cela dietro la dottrina distruttiva degli Juti Hussein a luci ha fuso l'esclusività settaria con la rivoluzione iraniana per dare vita a un movimento caratterizzato dalle alta ostilità e resistenza armata, dalle sue idee fondanti agli attacchi contro i civili saudita, il traffico marittimo nel Mar Rosso, la visione del mondo della milizia aiuta a spiegare il suo approccio alla violenza
Lisa Rodzaevskij, firma Suarez, un editoriale Netanyahu cerca l'approvazione dell'Arabia Saudita per unirsi alla lotta contro gli aiuti, ma il principe ereditario si oppone all'iniziativa. Infine, Teheran Times, lo Yemen lascia Riad a terra il grande titolo del quotidiano in lingua inglese e i continui attacchi chiudono l'aeroporto di Riad e mettono in ginocchio le difese aeree esaudite, mentre Ansara la mette in atto la sua dottrina del blocco contro blocco. Allora questi sono un po'di titoli di stampa internazionale, la tua analisi su quello che sta accadendo, quello che dobbiamo aspettarci, quanto è pericoloso tutto questo
è evidente che i duchi perseguono un paio di obiettivi chiari, il primo è quello di avere un ruolo sempre più importante e decisivo sul Mar Rosso, il secondo elemento è la tattica che sta trattando in questi giorni in queste settimane e quella di isolare e progressivamente l'Arabia Saudita e quindi ecco i colpi sugli aeroporti, ecco poi i tentativi di alterare la vita quotidiana, ecco certamente l'idea di impedire, diciamo, ostacolare, i grandi progetti di Bin Salman, ricordiamolo,
E programmi che riguardano il turismo, lo sport, il soft power, la tecnologia. Quindi, se ci sono le guerre, se ci sono le bombe di investimenti non arrivano, sono progetti che devono essere investiti anche dagli stranieri. Bisogna ricordarlo questo e tanto è vero che questi progetti già erano stati ridimensionati prima della guerra e ora il soffriranno tantissimo e poi abbiamo ovviamente una sorta di coordinamento più o meno stretto con l'Iran per attuare un doppio blocco. Bab el-Mandeb Mar Rosso, I Hormuz attenzione Yuki non sono un dei DPI pupazzi in mano all'Iran, sono un prezioso alleato, hanno la loro agenda e credo che l'analisi della preciso sia perfetta. E insieme di una setta di un movimento abituato a combattere, che però agisce il teatro regionale, importantissimo perché ha ripercussioni su il mercato internazionale. Guido a proposito di rana ieri, il Teheran Times, che il primo quotidiano inglese, pubblicato dopo la rivoluzione islamica del 79 quotidiano in lingua inglese, ovviamente aveva una foto in prima pagina. Gigante delle testate di due missili e a questo titolo di copertina le bombe che hanno spinto l'Iran oltre il Rubicone, le 2 guerre scatenate dagli Stati Uniti e da Israele
Scriveva il Teheran Times, con il falso pretesto di impedire all'Iran di dotarsi di armi nucleari, potrebbero averne aumentato la probabilità. L'autore Barham Salgari, scrive a Teheran ciò che non si poteva dire viene ora ha detto ad alta voce per anni in Iran anche solo sollevare in pubblico la questione di una bomba era un tabù. La fatwa dell'ayatollah, Sayyed Ali Khamenei, si aggira come un muro attorno al dibattito. Il possesso stesso era vietato e basta ora quel muro non c'è più scrive Sangalli
E il dibattito che si è riversato al suo posto sarebbe stato inimmaginabile due anni fa che dici certamente e le le conseguenze della guerra sono primo, che il Pirata ha dimostrato a tutti e aveva la capacità militare anche in situazioni difficili.
Il secondo che lo ha spinto su posizioni ancora più radicali. Il terzo certamente c'è questo tema, e non solo perché l'ha sollevato a Teheran Times sì, dice va bene, tanto ci bombardano lo stesso, è meglio avere un'arma atomica e secondo me guardano anche alla Nordcorea. Guardate, conosco Rea Trump poche ore fa ha detto a sarei felice di incontrare e Kimba e Kim è una potenza nucleare e e ai missili e eppure più pericoloso serviranno a livello internazionale. Bene questo cosa voglio dire vorrei dire che
E in Iran stanno rifacendo i calcoli. Aggiungiamoci poi le conseguenze di Hormuz. Lo controllo in parte lo controlla solo in certe aree, però ha un'arma in più. Io credo che attualmente abbia
Due mezzi, quindi uno è certamente il controllo e la minaccia suo sulla seconda, la possibilità di riprendere il programma nucleare e certo questo cosa vuol dire potrebbe portare un conflitto continuo se Trump fosse riuscito a farlo, ma purtroppo noi non sappiamo cosa c'è nella testa Trump da una parte vorrebbe punire l'Iran per impedirgli di arrivare all'atomica e dall'altra e spaventato dalle conseguenze della guerra, quindi è lì e mezzo a questo guado. Potremmo dire che Berg Hormuz e non sa cosa fare. Sarebbe entusiasmante e non è vero. Dopotutto, vado d'accordo con lui queste le parole in cui appunto, prefigurava la possibilità di incontrare il King Kong
Allora chi vi Independent cambiamo teatro. Gli Stati Uniti minacciano di interrompere la condivisione di informazioni e le forniture di armi all'Ucraina per proteggere le raffinerie di petrolio russo. Confermano alcune fonti che notizie ai
Allora questa ricordiamo che già in passato c'era stata una riduzione delle forniture sia di armi, ma soprattutto le informazioni di intelligence, ossia informazioni satellitari che sono fondamentali per l'Ucraina, per conoscere le mosse del nemico, ma anche per colpire il nemico.
Revochi. L'Ucraina subisce attacchi devastanti, però risponde con azioni altrettanto precise in Russia anche in profondità, quindi avevo bisogno di un supporto di intelligence e poi ha, ha bisogno, lo sappiamo come tanti altri Paesi, come l'Arabia Saudita, come Israele e gli intercettori di munizioni, per contrastare queste ondate di missili e droni. Quindi c'è questa minaccia, pare che in alcuni casi ci sia già stata una riduzione. Altri sostengono di no, siamo così in quella nebbia di guerra, e però non sarei sorpreso e se lo facesse, e questo è legato un po'al tentativo di di di Trump e di dire e di ottenere una tregua. Ancora poche ore fa ha detto che la tregua c'è, perché lui ha deciso che ci sia e Lurago perito una chiara bugia, e questo perché lo cito perché eh eh eh è complicato, analizzare tutto quello che dice è costantemente tratto alcune cose
Rispecchiano certamente delle decisioni delle mosse possibili della sua amministrazione in atto o che dovranno avvenire altre. Purtroppo credo che siano delle uscite estemporanee che lui getta così al suo pubblico su tutte le dichiarazioni che fa. Ovviamente durante questi comizi e quindi diciamo è dura anche per gli analisti, credo bisogna capire sui fatti loca. Primo tra qualche settimana, credo, Guido, ovviamente si riferisce anche al Mit term, pensi che poi, in caso di sconfitta, almeno tutti prefigura. In questo scenario motivi sarà modificata la politica di Trump affronterà il dossier in maniera più decisa, meno ondivaga o si prosegue così
Ma non credo, questo è un problema, l'idea, a me non piace andare fuori, diciamo sulla valutazione personale, perché io lo conosco troppo no, cioè di remato stabile, cypris, quest'questi termini, che vengono usati, però, certamente i suoi comportamenti fanno pensare.
Il nuovo ancora ieri di Tabqa, celibe e vari altri quattro anni che cosa vuole dire vuol dire che lui comunque baby il messaggio che comunque qui trionfa vince è il migliore.
Se i repubblicani subiranno una sconfitta, beh, questo potrebbe indurlo a cambiare, magari qualcosa, però vedete in tutto questo, in tutto questo periodo, in questi due anni è stato come una pallina flipper questo secondo me il paragone per beccato, che rimbalza da una parte all'altra sperando di,
Toccare il bonus e quindi quindi è un luogo totalmente imprevedibile, che ha fatto dell'imprevedibilità alla sua strategia e a questa cifra che in qualche caso può averlo aiutato, lo può aiutare la trattativa, ma il mondo è molto più complicato della mente di Trump. Grazie grazie a Guido Olimpio editorialista del Corriere della Sera, la prossima grazie a voi, grazie anche Piero Scaldaferri, terminiamo qui Stampa e regime, ora rassegna stampa di Radio Radicale curata e condotta da Alessandro Barbano, un buon ascolto
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