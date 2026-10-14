La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 19 minuti.
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Rubrica
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8:00 - Parlamento
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docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma
editorialista del Corriere della Sera
7 10 di mercoledì 14 ottobre, 2026 siti in diretta all'ascolto di radio radicale, buongiorno e ben trovati da Francesco Del Piero, Scaldaferri regia e il momento di spazio transnazionale. Partiamo da un'analisi militare del Financial Times. Poi, ovviamente, ci occuperemo dei media statunitensi con Giampiero Gramaglia. Tra qualche minuto, allora, liuti mettono a nudo i limiti del vasto arsenale dell'Arabia Saudita. Il regno scrive il Financial Times è uno dei principali acquirenti di armi al mondo, ma fatica a tenere il passo con le tattiche dei ribelli sostenuti dall'Iran. Scrive il quotidiano britannico. L'Arabia Saudita ha speso centinaia di miliardi di dollari per costruire uno degli arsenali militari più formidabili del Medioriente pieno di armi americane dai missili Patriot e caccia F-15, ma giorno dopo giorno, in questo mese, gli attacchi degli Juti hanno colpito obiettivi situati nel cuore del regno compreso. L'aeroporto internazionale reca leader di Riad, mettendo a nudo in modo brutale i limiti di questa spesa. Martedì i ribelli Houti sembrano aver colpito la sede centrale di Daran della Saudi Aramco
La più grande compagnia petrolifera del mondo e sebbene il regno si sia difeso dalle raffiche di missili iraniani nelle prime fasi della guerra, analisti ed esperti che conoscono bene l'esercito saudita hanno affermato che esso ha faticato ad adattarsi ai rapidi cambiamenti nelle tattiche nella tecnologia degli Juti. Vediamo il South China Morning stop che Poste, che ci dà una notizia particolare. Un team cinese individua 11.700 nuovi virus nel più grande giacimento di metalli dei fondali marini al mondo e una ricerca condotta in un'area marina ricca di vasti giacimenti metalliferi che ha portato alla luce una grande varietà di lignaggi virali e risorse genetiche. Vediamo i quotidiani ucraini in lingua inglese del Kent and Partners
Un attacco missilistico russo su larga scala contro Kiev ha colpito centrali elettriche ed edifici residenziali, causando la morte di tre persone e il ferimento di 22 nella notte tra il 13 e il 14 ottobre la Russia ha sferrato l'ennesimo attacco su larga scala con missili balistici contro Kiev, provocando gravi danni in un quartiere residenziale, prendendo di mira diversi infrastrutture energetiche della città. Chi imposto come stanno affrontando gli ucraini, gli attacchi russi alla rete energetica dell'Ucraina e un'inchiesta, quella del chi imposte agli ucraini stanno già subendo le conseguenze degli attacchi russi alla rete energetica in vista dell'inverno e i blackout possono variare da una zona all'altra del Paese. Data l'incertezza riguardo a una tregua energetica, molti ucraini, intervistati dal chi posta, hanno espresso preoccupazioni riguardo all'approvvigionamento idrico e hanno esortato le autorità ad agire subito. Traendo insegnamento dall'esperienza del 2025 2026, c'è un aggiornamento che riguarda l'Ucraina, ma arriva da Londra dunque Zelenskij, presidente, arriverà nel Regno Unito questa mattina, per dei colloqui con il primo ministro britannico Andy balla lo ha reso noto poco fa Downing Street. Vediamo la tassa Trump nega che Washington abbia smesso di condividere informazioni d'intelligence con l'Ucraina. Il leader USA ha ribadito che Washington vuole che la guerra finisca, mentre il Guardian titola che gli alleati non hanno avvertito Kiev degli attacchi con missili balistici russi afferma Zelenskij le dichiarazioni del presidente ucraino su attacchi particolarmente vivi arrivano dopo che gli USA hanno minacciato di interrompere la condivisione di informazioni di intelligence. Vediamo le Monde che si occupa come El Pais di politica domestica, allora le elezioni presidenziali 2027 per Jean-Luc Mélenchon il sostegno al movimento studentesco conferma la scommessa.
Di la France, Insoumise sulla gioventù, diventato l'incarnazione politica della mobilitazione, ma non Sean spera di trarre vantaggio dal suo lavoro di lungo respiro con le giovani generazioni nella battaglia per l'Eliseo. Ma la traduzione elettorale di questa posizione scrive le Monde non è affatto scontata, mentre c'è il re Filippo sesto assai aiuta la sovranità e l'integrità territoriale non sono negoziabili, dice e di fronte a qualsiasi rischio il nostro dovere. Difenderle.
Filippo sesso afferma nella città autonoma che qualsiasi minaccia al confine una minaccia per l'intera Unione europea. Vediamo Times of Israel e andiamo in Medio Oriente. I piccoli partiti che si aggirano intorno alla soglia minima di voti potrebbero determinare l'esito delle elezioni in Israele. Sebbene nel Netanyahu, nell'opposizione guidata da Eisen quota, abbiano una strada chiara verso la maggioranza, un esperto di sondaggi di lunga data prevede sul Times of Israel che il blocco del primo ministro dovrà affrontare una prova più difficile mobilitare un numero sufficiente di sostenitori
Il Jerusalem Post titola con le parole di Trump li colpiremo duramente Trump minaccia l'Iran, ment terranno intensifica gli attacchi alle navi Suarez, un reportage da Gaza da Gaza. Non perdoneremo gli abitanti su Gaza. Gli abitanti di Gaza si scagliano contro Hamas per la scomparsa del 7 ottobre, detestano Israele per aver distrutto Gaza, incolpano però anche Hamas,
Per aver messo a rischio le loro vite e aver promesso la vittoria. Sono post infuocati presi da Facebook,
Vediamo gli ultimo, il Teheran Times, l'Iran mette in guardia gli Stati Uniti da una nuova azione militare. Sottolinea la propria disponibilità a diplomazia e difesa. Vediamo adesso i media statunitensi con Giampiero Gramaglia Bongiorno, Giampiero a te
Buon gioco, Francesco Bongiorno, che ci segue la notizia che Papa Leone del quattordicesimo, il primo Papa, che viene dagli Stati Uniti a aveva un cancro ai polmoni, che gli è stato asportato insieme a una parte del polmone destro apre la Cnn in termini molto netti e chiari quelli del resto usati dal Vaticano.
Anche New York Times dedica molto spazio in prima pagina la salute del Papa, con un pezzo di cronaca e un'ottima analisi, il titolo di cronaca dice
A papa Leone quattordicesimo è stato trovato un cancro ai polmoni durante l'intervento chirurgico per asportare un nodulo, i chirurghi hanno rimosso il lobo inferiore del polmone destro dopo avere constatato che il nodulo era canceroso, la fonte citata e il Vaticano già nei titoli, l'analisi dice la diagnosi di cancro per Leone, quattordicesimo, metterla Prokop all'assunzione di un lungo papato per un Papa che sembrava avere il tempo dalla sua
Il cancro pone questioni sulla sua longevità e porta una nuova urgenza ai suoi piani per la Chiesa, la malattia del Papa evidenza su tutti i più importanti media degli Stati Uniti. Non siamo riusciti questa mattina ad aprire il Chicago Tribune, che il principale quotidiano della sua città, ma l'altro giornale di Chicago, del Chicago Sun-Times,
Ha un titolo che rispecchia il comunicato del Vaticano. Il Vaticano dice che il Papa ha un cancro ai polmoni e che lobo inferiore del suo polmone destro è stato rimosso. I test hanno confermato la diagnosi di adenocarcinoma, la diagnosi era stata sospettata dei test preparatori ed è stata confermata durante l'intervento chirurgico.
Torniamo al New York Times è alla sua prima pagina, laddove continua ad analizzare le pressioni esercitate sull'Ucraina dal presidente USA, Donald Trump scrive il New York Times con l'intesa sul diesel con la Russia e con un piano di cessate il fuoco unilaterale, Trump mette Kiev in una posizione difficile all'ingresso del del liberto. Molta attenzione è data sia dal New York Times che dal Wall Street Journal alla repentine, alle repentini e Ascesa e caduta di Kimberley give, poi, che si era che sia ieri dimessa da ambasciatrice in Grecia, su richiesta esplicita della casa Bianca, fidanzata fino a qualche anno fa del figlio primogenito del presidente Trump donna, Giulio oratrice, l'oratrice dai toni più acuti alle convention repubblicane insider del magnate, presidente Guild foil è caduta in disgrazia dopo che i media hanno riferito comportamenti scorretti nel suo ruolo a da tenere
In particolare il Foyle aprirebbe switch sollecitato Tornatore 100.000 dollari per pagare le sue spese personali in cambio di accesso alla famiglia del presidente.
Il foil, una donna di 57 anni e dalle abitudini e costose e dagli atteggiamenti vistosi respinge le accuse e dice di voler porre a tutelare la sua reputazione.
Il Wall Street Journal, il giornale che è stato all'origine dell'attenzione e poi sugli scandali o sulle accuse di scandali alla ambasciatrici ad Atene ne descrive gli ultimi giorni ad Atene come nel nel suo ruolo diplomatico per salvarsi tiri fuori l'ha sostenuto che le prove a suo carico erano generate dall'intelligenza artificiale, ma scrive il Wall Street Journal Trump. Alla fine si è stufato
Delle rivelazioni che riguardavano e l'ha scaricata
Il Washington Post punta la sua attenzione invece su un altro.
Fatto molto discusso e discutibile, cioè la perquisizione a giudizio di molti legali nell'abitazione della deputata democratica del Minnesota Ilhan Omar di origini somale, chi ha perquisito la sua casa c'è il Dipartimento della sicurezza interna, cercava informazioni sul suo certificato di nascita e sui documenti di cittadinanza della Omar questioni già emerse in passato ma che erano state accantonate perché giudicate,
Infondate,
Mi manca il tempo di raccontarvi ed esteso l'ultima bravata del presidente Trump. Vi dico soltanto che la Fox ci fa. Il titolo di apertura ha concesso ieri la grazia in pubblico durante un comizio in Alaska a due laboratori dell'industria del del petrolifera che avevano violato le leggi ambientali che si erano dichiarati colpevoli. Ma lui ha detto, continuiamo a scavare, continuiamo a trivellare e ha concesso la grazia a queste due ingegneri e con questo ti restituiscono grazie Giampiero. Sette e 20 sì in diretta all'ascolto di radio radicale. A proposito di Stati Uniti, si occuperà proprio di questo una nuova puntata di 8 e 50 di oggi, una trasmissione di Roberta Jannuzzi, dedicata alla pena di morte nel Paese, a partire dalla fucilazione dell'autore della strage di fortuna che il Pentagono ha annunciato di voler trasmettere in streaming ospite di oggi, in diretta di con Roberta Jannuzzi, la scrittrice Dacia, Maraini 8 e 50, subito dopo la rassegna stampa di Alessandro Barbano Bongiorno, Danilo Taino, editorialista del Corriere della Sera, bentornato a Radio Radicale, buongiorno, grazie di esserci. Allora ti faccio commentare l'esclusiva di stamane dal Financial Times, la francese Marine Le Pen si prepara alla battaglia con l'Unione Europea. La leader di estrema destra promette una prova di forza in un'intervista al Financial Times la leader,
Dell'estrema destra francese si sta dunque preparando a uno scontro con l'Unione europea, qualora venisse eletta presidente, il prossimo anno, promettendo una prova di forza sul bilancio e sui poteri dell'Unione e mettendo in discussione l'opportunità di mantenere l'attuale leadership. In un'intervista al Financial Times la favorita alle elezioni di aprile, ha dimostrato che le sue ambizioni di trasformare l'UE dall'interno non sono affatto diminuite, anche se cerca di rassicurare i lettori sul suo pragmatismo in altre questioni come il risanamento delle finanze pubbliche francesi, ormai in grave crisi, ha riconosciuto che il suo principale vincolo esterno e il debito gigantesco enorme che potrebbe dice Le Pen al Financial Times diventare incontrollabile, allora la tua opinione
E cosa ti aspetti del futuro dell'Unione Europea. Danilo e in effetti per me, che mette i piedi
Fiacco argomento, direi nel senso che siamo di fronte a quello che è stato chiamato il super cinture elettorale europea.
L'Unione europea
Quando vanno a votare, oltre ai francesi che spagnoli, polacchi, gli israeliani e probabilmente forse vedremo i risultati, ma probabilmente ci saranno delle modifiche sostanziali che potrebbero influire
Anche pesantemente sull'Unione europea, potremmo trovarci un'Unione europea è diversa da quella che abbiamo conosciuto negli ultimi anni, nel senso che l'obiettivo di Le Pen e pro e probabilmente anche di altri leader del centrodestra o della destra europea si dovessero vincere su quelle litigare un segno molto netto di cambiamento all'impostazione generale e particolare intervenire
Puntare ad avere un'Europa più degli Stati che lavoro Europa.
Diciamo così tendenzialmente federalista, quindi un ruolo minore della Commissione, infatti, dipende dall'intervista al Financial Times.
Accenna anche a critiche al attuale di emergenza della Commissione e un maggiore potere, potere d'artista, è ancora molto significativa se dovesse succedere,
Ricordiamo che su questo, su questo terreno le pendio branche un po'camminare non dico sui gusci d'uovo, ma dovrà stare attenta selezione
Sul sul sull'Europa espresso critiche molto più radici di oggi all'Europa di per sé già
10 anni fa di fronte Macron, proprio a causa delle sue posizioni decisamente anti europee e l'Europa in questo momento sappiamo bene è, diciamo così, un gioco nel senso che subisce tutta una serie di pressioni, dall'esperto fortissime dagli Stati Uniti, ma soprattutto da Putin e anche se dal punto di vista economico dalla città poi cioè da parte interna per questioni che appunto vede tutto da sé alcuni paesi, grossi Paesi che vanno alle urne e che potrebbe cambiare il clima politico è una cosa seria.
Un esperto grande esperto di inviarci leggo un titolo del Guardian di oggi, come si spiega la cancellazione di?
130 milioni di i nomi perché gli elettori indiani sono scesi in piazza, la rabbia per le modifiche alle liste elettorali esplosa, scrive il Guardian scatenando una crisi per il governo nazionalista indù di Narendra, Modi cosa accade, Danilo.
Succede che sono soprattutto i giovani che protestano.
Le proteste sono partite sottoscritto alcuni mesi fa, qualcosa è costituita dal cosiddetto movimento degli scarafaggi scarafaggi perché un altro micidiale aveva diffuso, si gioca di più, protestavano per ragioni per ragioni molto concrete e li aveva definiti degli scarafaggi e loro hanno ironicamente preso questo nome che via via poi la cosa più il loro movimento è cresciuto dal punto di vista numerico ed è cresciuto anche dal punto di vista sui contenuti.
Nel senso che prima si occupavano soprattutto delle irregolarità che c'erano nei concorsi per l'ammissione all'università e per trasmissioni anche a posti di lavoro nel settore pubblico. Adesso la cosa è diventata più politica, perché il governo Modi ha
Ah, diciamo così, calcoli indicazione, ma soprattutto alla alla commissione elettorale di cambiare, di cambiare gli elenchi dei votanti, di vedere sicuramente in India ci sono dei problemi che votarti, ma la cancellazione di 130 milioni di elettori ha sollevato un'enormità di sospetti, nel senso che si sospetta che la cancellazione sia stata fatta per favorire,
Dal punto di vista elettorale e di governo in carica attuale e il primo ministro Modi quindi le manifestazioni sono ben per gli scarafaggi sono diventate molto, molto più politiche,
Un momento di crisi per modi nel senso che, se manifestazioni ultime dal punto di vista numerico sono inferiori a quelli iniziali dal punto di vista degli scarafaggi lassù, oltre importante, molto rilevante della sinistra
E siccome la risposta del del governo Monti è stata veramente molto dura dal punto di vista dello schieramento della polizia,
Per impedire alle manifestazioni di raggiungere alcuni dei Bot, che sono luoghi tradizionali deputati, diciamo così alle manifestazioni, alla critica, quindi c'è anche un problema
Diciamo di democrazia oltre, oltre a ai contenuti, a quelli a quello che denunciano i contenuti degli scarafaggi
Ne ho ancora un minuto e mezzo, c'è un'esclusiva che mi ha colpito il Wall Street Journal you ti stanno costruendo un missile avanzato con componenti cinesi, un nuovo rapporto mostra come il gruppo militante yemenita sia sviluppando armi a medio raggio indipendentemente dall'Iran, si profila insomma sempre più un mondo bipolare, non con l'Occidente un po'a rischio diciamo per la volubilità statunitense in modo particolare, diciamo di Trump assolutamente sì bipolare che l'accordo di accordi il dibattito è aperto,
Ah, va be'approvati questi sviluppi piuttosto forte, tutto è possibile nei prossimi anni, probabilmente o comunque nei prossimi mesi, il fatto che 16 mesi dalla tecnologia aiuti è indicativo, congiura c'è un'ambiguità di Trump, da una parte il Medio Oriente nel Golfo, nel senso che non sa se vorrei intervenire contro gli urti oppure no,
A parte il fianco senza ambiguità cinese, perché non dicono quello che
Non ci sentiamo più.
L'abbiam perso. Danilo Taino. Parlava poco fa, Giampiero Gramaglia nella sua rassegna americana di un comizio di Trump in Alaska. Aspettate di vedere cosa faremo all'Iran, gliela, faremo pagare, gli faremo passare delle belle, ne abbiamo abbastanza, ne abbiamo davvero abbastanza. Se volete vedere dice Trump dei guai seri, lasciate che l'Iran si doti di un'arma nucleare, quelli sì che sarebbero guai veri. Ha proseguito Trump. Infine, l'aumenti del prezzo del petrolio è dovuto a un eventuale possibile guerra con l'Iran. Rappresenta, dice il presidente, di un prezzo modesto da pagare per impedire loro di dotarsi di un'arma nucleare. Ha concluso, abbiamo perso. Danilotaino, lo salutiamo al lodo, incontreremo insomma questa trasmissione più avanti nei prossimi giorni editorialista del Corriere della Sera. Noi abbiamo terminato, io ringrazio, Piero Scaldaferri regia, torniamo domani alle 7:10
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