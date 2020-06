Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei Deputati

…

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana gestori aeroportuali (Assaeroporti); Audizione di rappresentanti di Confindustria Radio Televisioni, Aeranti-Corallo; Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome; Audizione di rappresentanti dell'Associazione Italiana Armatori Trasporto Passeggeri (AIATP), dell'Associazione italiana terminalisti portuali (Assiterminal), dell'Associazione italiana imprese di logistica (Assologistica), della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), di Conftrasporto, e della Federazione italiana piloti dei porti (Fedepiloti); Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (ANITA), dell'Associazione TrasportoUnito, di F.A.I. Trasporto persone, e della Federazione imprese autonoleggio con conducente (FIA)

Audizioni informali nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 2500 di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

