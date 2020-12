Commissione Giustizia della Camera dei Deputati

Audizione informale, in videoconferenza, di Giuseppe Sacco, presidente dell'Ordine degli avvocati di Venezia, di Luigi Cocchi, presidente dell'Ordine degli avvocati di Genova, di Silverio Sica, presidente dell'Ordine degli avvocati di Salerno, e di Lucia Secchi Tarugi, presidente dell'Ordine degli avvocati di Siena, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2334 Di Sarno e C. 2687 Miceli, recanti modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense