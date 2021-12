L’economia sociale che crea valore. Seconda giornata

Conferenza dei servizi del sistema Acli.



'Umanesimo digitale': la rotta della fraternità per navigare nella complessità.



Intervista a Mauro Ceruti (filosofo, teorico del pensiero complesso, Professore Ordinario e Direttore della PhD School for Communication Studies presso l’Università IULM di Milano).



Panel 2: “Responsabilità sociale d’Impresa e promozione dell’uomo attraverso il lavoro”: la dottrina sociale della Chiesa e un'esperienza come storia d'azienda.



Intervista a Padre Davide Carbonaro, Cesare Caldarelli (Aministratore delegato Vittoria Assicurazioni).



Panel 3: I lavoratori …

dei servizi Acli durante la Pandemia.



A seguire: Paolo Ricotti (Presidente Patronato Acli) e Stefano Parisi (Presidente Caf Acli) presentano la ricerca Iref con Gianfranco Zucca e Sonia Stefanovichj; 'Il credito, un investimento per le persone che investono sul loro futuro', Erica Mastrociani (Presidente Enaip nazionale), Paola Vacchina (A.D.



Enaip nazionale), Michele Mariotto (Vicepresidente Patronato Acli) e Giacomo Martelli (Vicepresidente Caf Acli) presentano le azioni della Rete per la divulgazione del Fund For Impact di Intesa San Paolo con Marco Morganti (responsabile Direzione Impact di Intesa San Paolo).

