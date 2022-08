"EU submits a ‘final text’ at Iran nuclear talks2 - Euractiv,com - 08 ago 2022 --- "Nuclear talks positive but expectations not fully met, Iran says" - Al jazeera - 15 ago 2022 --- "Foreign minister: Iran will respond to EU's nuclear text by midnight Monday" - Reuters - 15 ago 2022.



Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Il negoziato sul nucleare iraniano vicino alla conclusione" di martedì 16 agosto 2022 , condotta da Lorenzo Rendi .



Tra gli argomenti discussi: Cina, Commercio, Difesa, Economia, Energia, Esteri, Gran Bretagna, Industria, Onu, Russia, Sicurezza, Tecnologia, Unione Europea, …

Usa.

leggi tutto

riduci