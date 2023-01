Partecipano fra gli altri: Rosi Sgaravatti (Presidente Assoverde e Associazione Italiana Costruttori del Verde), Massimiliano Giansanti (Presidente Confagricoltura), Carlo Gaudio (Presidente del CREA), Giuseppe Valditara (Ministro dell’Istruzione e del Merito), Patrizio Giacomo La Pietra (Sottosegretario di Stato al Ministero Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste), Luca De Carlo (Presidente Commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione agroalimentare del Senato).



Convegno "Presentazione del libro bianco del verde. Focus 22/23 La salute è verde / Il verde è …

salute", registrato a Roma venerdì 20 gennaio 2023 alle ore 09:54.



L'evento è stato organizzato da Assoverde - Associazione Italiana Costruttori del Verde e Confagricoltura.



Sono intervenuti: Cristina Giannetti (capo ufficio stampa CREA), Rosi Sgaravatti (presidente Assoverde - Associazione Italiana Costruttori del Verde), Massimiliano Giansanti (presidente Confagricoltura - Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana), Carlo Gaudio (presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea)), Patrizio Giacomo La Pietra (sottosegretario di Stato al Ministero Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste), Sabrina Alfonsi (assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti del Comune di Roma), Elena Grandi (assessore all'Ambiente e Verde del Comune di Milano), Alessandro Tomasi (sindaco di Pistoia), Stefania Pisanti (segretario nazionale Assoverde - Coordinatore lavori), Francesco Maccazzola (assoverde/Confagricoltura - Coordinatore lavori LBV), Angioletto Borri (consigliere nazionale Assoverde), Davide Troncon (responsabile Schemi Forestali e Biodiversità - CSQA Certificazioni Srl), Girolamo Sirchia (medico, già Ministro della Salute, Policlinico Milano, Coordinatore Cabina di regia LBV), Pier Mannuccio Mannucci (fondazione IRCCS Ca' Grande Ospedale Maggiore Policlinico, Milano), Dario Manfellotto (internista, Ospedale Fatebenefratelli, Isola Tiberina, Gemelli - Isola, Roma), Mario Carletti (specialista in Medicina dello Sport, Ortopedia, Medicina Spaziale ed Aeronautica), Vincenzo Valentini (oncologo, Fondazione Pol. Univ., Agostino Gemelli IRCCS, Univ. Cattolica del Sacro Cuore), Marino Bonaiuto (rappresentante del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi), Anna Maria Parravicini (biologa, Giornalista, Esperta in comunicazione scientifica, Ospedale Policlinico Milano), Roberta Pacifici (direttore del Centro nazionale dipendenze e doping dell'Istituto Superiore di Sanità), Simona Gaudi (dipartimento Ambiente e Salute, Istituto Superiore di Sanità), Umberto Agrimi (dipartimento Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità pubblica veterinaria, ISS), Emanuela Testai (dipartimento Ambiente e Salute, Istituto Superiore di Sanità), Grazia Francescato (leader ambientalista, giornalista, scrittrice, già Presidente del WWF e), Francesco Ferrini (dipartimento DAGRI - Università di Firenze), Sabrina Diamanti (presidente Consiglio Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali), Ezio Casali (coordinatore Consulta Nazionale Verde Urbano - Collegio Nazionale Agrotecnici e Agrotecnici laureati), David Lazzari (presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi), Elio Masciovecchio (vice Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri), Ron Braam (director Business Abroad Opitz International Grandi Trapianti - Floricoltura S. Donato Milanese), Arnaldo Barni (amministratore delegato Demetra Onlus), Gianluca Burchi (dirigente di ricerca - CREA Orticoltura e Florovivaismo), Ciro Degl'Innocenti (dirigente Capo Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana, Comune di Padova), Roberto Diolaiti (associazione Pubblici Giardini - AIDTPG), Alberto Manzo (ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste), Paolo Viskanic (chief Executive Officer - R3GIS Srl), Massimo Andreotti (sales Support Manager Cifo Srl), Cosimo Lamanna (Responsabile d'Area regione Lazio Openjobmetis), Giandomenico Dorigo (Managing Director Pratoverde), Manlio Vendittelli (professore Architettura - Membro Comitato Consultivo FINCO), Alberto Giuntoli (professore Università di Firenze - Studio Bellesi Giuntoli, Assoverde Toscana), Renato Ferretti (consigliere nazionale CONAF), Laura Gatti (dottore Agronomo Paesaggista e Docente presso Università degli Studi di Milano), Cristian Rancati (dottore Agronomo, Libero Professionista), Elena Magi (architetto paesaggista - libero professionista), Daniela Re (rappresentante Demetra ONLUS), Eleonora Ghezzi (architetto), Virna Mastrangelo (rappresentante Greenatelier), Fabrizio Pecci (titolare dei Vivai OnlyMoso - Presidente del Consorzio Bambù Italia), Giuseppe Rufo (direttore DEI Tipografia del Genio Civile Srl), Marco Magnano (responsabile CAM Associazione Pubblici Giardini), Federico Simone (collegio Periti Agrari e Periti Agrari laureati), Giuseppe Corti (direttore del Crea Agricoltura e Ambiente), Patrizia Menegoni (rappresentante ENEA), Paola Pastacaldi (giornalista e scrittrice), Roberto Allasia (FNP Risorse boschive e Coltivazioni legnose Confagricoltura), Paolo Iacheri (consigliere nazionale Assoverde).



Tra gli argomenti discussi: Ambiente.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 6 ore e 51 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

