“L'informazione, strada per la pace tra i popoli. Scrivere la storia con il cuore”

Saluti iniziali: Alessandra Costante (segretaria generale Fnsi), Guido D’ Ubaldo (presidente Ordine dei giornalisti del Lazio), Vincenzo Varagona (presidente Unione Cattolica Stampa Italiana).



Prima parte: “Esperienze: scrivere la storia con il cuore” con Alessandra Buzzetti (giornalista Tv2000, corrispondente da Gerusalemme), Franca Eckert Coen (vicepresidente “Religions for peace Italia”), Asmae Dachan (giornalista, fotografa e scrittrice italo-siriana, docente a Contratto all'Università degli Studi di Macerata di Arabo Multimediale e Arabo per la Cooperazione internazionale), …

Michele Lipori (giornalista, caporedattore Confronti), Elena Ribet (giornalista, Agenzia stampa Nev-Notizie evangeliche / Federazione delle Chiese evangeliche in Italia).



Seconda parte “L'informazione, strada per la pace tra i popoli”: David Meghnagi (professore di Psicologia clinica e dinamica Università “Roma Tre”, psicoanalista, direttore di “Trauma and Memory”, studioso del conflitto medio orientale e docente di Psicologia della religione), Paolo Ruffini (giornalista, prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede).



Terza parte: “Deontologia professionale”: Ivano Maiorella (componente Collegio di disciplina Ordine dei giornalisti del Lazio).



Moderatore: Maurizio Di Schino, giornalista, giunta Fnsi.

leggi tutto

riduci