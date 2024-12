Registrazione video di "Congresso regionale della Lega Lombarda per Salvini Premier", registrato a Milano domenica 15 dicembre 2024 alle ore 10:30.



Sono intervenuti: Alessandro Corbatta (capogruppo in regione Lombardia, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)), Luca Toccalini (deputato, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)), Attilio Fontana (presidente della Regione Lombardia), Giuseppe Valditara (ministro dell'Istruzione e del merito), Alessandra Locatelli (ministra per la Famiglia e le Disabilità), Roberto Calderoli (ministro per gli Affari regionali e le …

Autonomie), Giancarlo Giorgetti (ministro dell’Economia e delle Finanze), Fabrizio Cecchetti (Segretario uscente della Lega Lombarda), Massimiliano Romeo (Senatore, neo Segretario Lega Lombarda, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)), Matteo Salvini (ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti).



Tra gli argomenti discussi: Politica.



La registrazione video del congresso ha una durata di 2 ore e 49 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

