(Iniziative di competenza volte ad attivare con urgenza le procedure per la bonifica dei siti inquinanti dai cosiddetti Pfas, con particolare riferimento all'area adiacente al sito industriale della Miteni spa, in provincia di Vicenza - n. 3-00224)



Seguito della discussione della proposta di legge: Madia ed altri: Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura (115-A); e delle abbinate proposte di legge: Magi e Della Vedova; Grippo e Pastorella; Zanella ed altri; Pavanelli (88-424-769-907)