Indice La seduta (257ª) è aperta alle ore 15,00

Presidenza del vice presidente Sergio Costa



Question time



Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata



(Elementi e iniziative in relazione ai tavoli di crisi aziendale - n. 3-01034)

0:03:24 Adolfo Urso , ministro delle imprese e del made in Italy condividi



(Iniziative di competenza per la salvaguardia dei livelli produttivi e occupazionali di Piaggio aerospace, con particolare riferimento alla proroga dell'amministrazione straordinaria e al possibile coinvolgimento di Leonardo Spa nell'operazione di acquisto - n. 3-01035)

0:02:37 Adolfo Urso , ministro delle imprese e del made in Italy condividi



(Iniziative di competenza per il rilancio industriale dello stabilimento La Perla, sito a Bologna, al fine di contrastare ipotesi di delocalizzazione e di salvaguardare i posti di lavoro - n. 3-01036)

0:02:47 Adolfo Urso , ministro delle imprese e del made in Italy condividi



(Iniziative di competenza in relazione all'aumento delle tariffe di luce e gas per famiglie e imprese, in particolare a tutela dei clienti cosiddetti vulnerabili - n. 3-01037)



(Misure a sostegno del settore della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi - n. 3-01038)



(Elementi e iniziative in ordine agli incentivi concessi alle fonti rinnovabili e ai conseguenti oneri sulle bollette elettriche - n. 3-01039)



(Elementi e iniziative in relazione alle grandi concessioni di derivazione idroelettrica, alla luce di una recente comunicazione della Commissione europea - n. 3-01040)



(Iniziative di competenza per pervenire a una disciplina uniforme a livello nazionale in materia di assegnazione delle concessioni di derivazione d'acqua per uso idroelettrico, al fine di salvaguardarne il carattere di asset strategici per la sicurezza e l'autonomia energetica - n. 3-01041)



(Iniziative di competenza per il completamento degli impianti di rigassificazione già programmati e per la realizzazione di nuovi progetti, nell'ottica di una maggiore diversificazione delle forniture energetiche - n. 3-01042)



(Elementi e iniziative in merito al definanziamento di progetti in Abruzzo, in relazione alla rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - n. 3-01043)

0:02:06 Raffaele Fitto , ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR condividi



Sull'ordine dei lavori