Festival Euromediterraneo dell’economia - Dentro il Mediterraneo per un nuovo Sud motore di pace e sviluppo nel piano Mattei europeo (seconda giornata)

Chairman Roberto Napoletano.



Intervento: Romano Prodi (già Presidente del Consiglio e già Presidente della Commissione europea).



Intervista: Roberto Cingolani, Amministratore Delegato Leonardo.



Intervento Iliana Ivanova, Commissaria europea all’Innovazione, Ricerca, Cultura, Educazione e Gioventù.



Conduce Sara Roversi, Presidente del Future Food Institute.



A confronto: Abdallah Saaf (Senior Fellow at the Policy Center for the New South and Affiliate Professor at Mohammed VI Polytechnic University), Karim El Aynaoui (Presidente del Policy Center for the New South, Vice Presidente Esecutivo …

dell’Università Mohammed VI Polytechnic e Decano delle facoltà di Scienze Umane, Sociali ed Economiche), Nathir Obeidat (Rettore University of Jordan), Matteo Lorito (Advisory Board Festival, Rettore dell’Università di Napoli Federico II, Presidente Fondazione Agritech), Cristiano Carrus (Amministratore Delegato BdM Banca S.p.A.



– Gruppo Mediocredito Centrale), Nicola Leone (Magnifico Rettore Università della Calabria), Manfo Zangmo Mathurin (fondatore e direttore della scuola italiana in Camerun), Michele Marchi (Advisory Board Festival, Coordinatore del corso di laurea Storia, società e culture del Mediterraneo, Università di Bologna – Campus di Ravenna).



Videocollegamento: Ministro dell’Università e della Ricerca Annamaria Bernini.



Ore 15.00 L’industria del mare.



La nuova geografia dei traffici, la guerra del Mar Rosso.



Interviste a: Pierfrancesco Vago (Executive Chairman MSC Cruises), Emanuele Grimaldi (Presidente International Chamber of Shipping), Claudio Graziano (Presidente Fincantieri).



A confronto: Pino Soriero (già Sottosegretario ai trasporti, promotore del progetto “Gioia Tauro è andata in porto”,Presidente della Conferenza delle Accademie Statali), Giuseppe Nargi (Direttore regionale Campania Calabria e Sicilia Intesa Sanpaolo), Greta Tellarini (Professore ordinario di Diritto della navigazione e dei trasporti presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Bologna.



Componente dell’Advisory Board dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti ART), Ercole Incalza (Advisory Board Festival Manager pubblico, esperto di economia dei trasporti).



Intervista: Giuseppe Gola, Amministratore Delegato Open fiber.



Intervento: Videocollegamento Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy.



Politiche industriali europee e Nuovo Mediterraneo.



A confronto: Pina Picierno (vice-presidente del Paralmento Europeo), Antonio Gozzi (Presidente Duferco e Interconnector Energy Italia), Antonio D’Amato (Presidente Gruppo Seda, Presidente Onorario Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Presidente Fondazione Mezzogiorno), Luigi Di Maio (Rappresentante speciale dell’Unione europea per il Golfo Persico).

