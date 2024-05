Space economy: Definire le regole per sfruttare le opportunità

Apertura: Vittorio Oreggia (Direttore di GEA).



Saluti istituzionali: Carlo Corazza (Direttore Ufficio di collegamento del Parlamento Ue in Italia), Antonio Parenti (Direttore della Rappresentanza della Commissione Ue in Italia).



Il quadro normativo per la space economy: come coltivare le eccellenze nazionali e favorire la cooperazione UE? Intervengono: Augusto Cramarossa (Agenzia spaziale italiana, Responsabile Coordinamento Area Strategica e New Space Economy), Roberto Cingolani (CEO e Direttore generale di Leonardo), Massimo Comparini (CEO di Thales Alenia Space), Giuseppe Cossiga (Presidente …

AIAD), Giulio Ranzo (CEO di AVIO), Josef Aschbacher (Direttore generale dell’Agenzia spaziale europea).



Dai territori alle stelle: il ruolo dei cluster regionali della space economy.



Intervengono: Simonetta Cheli (Direttrice di ESA-ESRIN), Luigi Carrino (Presidente Distretto aerospaziale Campania), Roya Ayazi (Segretaria generale di Nereus), Olivier Lemaitre (Direttore generale Eurospace).



Premiazione del progetto educativo GeaEdu: Carlo Corazza (Direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia), Antonio Parenti (Direttore della Rappresentanza della Commissione Ue in Italia), Ermete Realacci (Presidente di Symbola) 12.30 Conclusioni ● Adolfo Urso, Ministro per le Imprese e il Made in Italy ● Mauro Facchini, Commissione UE, Capo unità Earth observation DG DEFIS.

leggi tutto

riduci