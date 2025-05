Radio Carcere: "La 30^ impiccagione" - A Terni suicidio di Massimiliano che in carcere non ci doveva stare. "Carcere e Povertà" - Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bergamo promuove una raccolta fondi per aiutare i detenuti indigenti di via Gleno. " Seconda Chance: Speciale Liguria" - Le attività svolte per trovare lavoro ai detenuti nelle carceri liguri. " Decreto Sicurezza" - Le critiche dei garanti territoriali dei detenuti.