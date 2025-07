Indice La seduta (508ª) è aperta alle ore 12,25

Presidenza del vice presidente Anna Ascani



Continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici (conversione dl, votazione sulla fiducia)



Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti (2416-A)



Dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia

Presidenza del vice presidente Sergio Costa



Sull'ordine dei lavori



La seduta è sospesa alle ore 13,55

La seduta riprende alle ore 14,05



Votazione sulla questione di fiducia



Sull'ordine dei lavori



La seduta è sospesa alle ore 15,22

La seduta riprende alle ore 15,30



Esame degli ordini del giorno

