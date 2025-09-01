01 SET 2025
Alta Sostenibilità - Bilancio pluriennale europeo, strumenti di coesione: a che punto siamo?

RUBRICA | di Valeria Manieri - RADIO - 11:40 Durata: 30 min 50 sec
A cura di Stefano Chiarelli
Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) ed Elis Viettone (ASviS).

Ospiti della puntata: Anna Colombo, esperta di istituzioni europee con una lunga esperienza come funzionaria al Parlamento europeo e membro della Consulta ASviS Marco Leonardi, economista, esperto di politiche pubbliche, Professore all'Università Statale di Milano.

