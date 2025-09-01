CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) ed Elis Viettone (ASviS).
Ospiti della puntata: Anna Colombo, esperta di istituzioni europee con una lunga esperienza come funzionaria al Parlamento europeo e membro della Consulta ASviS Marco Leonardi, economista, esperto di politiche pubbliche, Professore all'Università Statale di Milano.
Puntata di "Alta Sostenibilità - Bilancio pluriennale europeo, strumenti di coesione: a che punto siamo?" di lunedì 1 settembre 2025 , condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Elis Viettone (giornalista e membro dell'ASviS), Anna Colombo (membro della … Consulta ASviS), Marco Leonardi (professore di economia politica presso l'Università degli studi di Milano).
La registrazione video di questa puntata ha una durata di 30 minuti.
Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.
