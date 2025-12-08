CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
"AI is already taking white-collar jobs" - NBC News - 23 ott 2025 --- "AI Threatens 20 Million US Jobs" - Yahoo Finance - 01 dic 2025 --- "The Data-Center Boom: A New Gold Rush for Construction Talent" - Labor Max - 02 dic 2025.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Il boom della IA negli Usa sta già cancellando milioni di posti di lavoro" di lunedì 8 dicembre 2025 condotta da Lorenzo Rendi .
Tra gli argomenti discussi: Commercio, Digitale, Economia, Energia, Esteri, Geopolitica, Infrastrutture, Intelligenza Artificiale, Sviluppo, Tecnologia, Usa.
