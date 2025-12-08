08 DIC 2025
Rassegna di Geopolitica. Il boom della IA negli Usa sta già cancellando milioni di posti di lavoro

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 0 sec
"AI is already taking white-collar jobs" - NBC News - 23 ott 2025 --- "AI Threatens 20 Million US Jobs" - Yahoo Finance - 01 dic 2025 --- "The Data-Center Boom: A New Gold Rush for Construction Talent" - Labor Max - 02 dic 2025.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Il boom della IA negli Usa sta già cancellando milioni di posti di lavoro" di lunedì 8 dicembre 2025 condotta da Lorenzo Rendi .

Tra gli argomenti discussi: Commercio, Digitale, Economia, Energia, Esteri, Geopolitica, Infrastrutture, Intelligenza Artificiale, Sviluppo, Tecnologia, Usa.
