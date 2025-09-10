CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
"La crisi economica in Germania e gli effetti sull'Unione europea. Intervista al professor Patrizio Bianchi" realizzata da Roberta Jannuzzi con Patrizio Bianchi (economista).
L'intervista è stata registrata mercoledì 10 settembre 2025 alle ore 10:39.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Debito Pubblico, Economia, Esteri, Germania, Investimenti, Unione Europea.
La registrazione audio ha una durata di 7 minuti.
L'intervista è stata registrata mercoledì 10 settembre 2025 alle ore 10:39.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Debito Pubblico, Economia, Esteri, Germania, Investimenti, Unione Europea.
La registrazione audio ha una durata di 7 minuti.
leggi tutto riduci