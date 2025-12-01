01 DIC 2025
dibattiti

Rapporto Draghi 2024. Innovazione, cultura e opportunità dei fondi europei

CONVEGNO | - Roma - 11:08 Durata: 1 ora 50 min
A cura di Pantheon
L’evento è organizzato dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia in collaborazione con Associazione Civita.

Dopo i saluti introduttivi di Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e di Simonetta Giordani, segretaria generale di Associazione Civita, gli interventi sono affidati al sindaco di Roma Roberto Gualtieri e agli europarlamentari Giusi Princi (PPE-FI) e Nicola Zingaretti (S&D-PD), membri della Commissione per la cultura e l’istruzione (CULT).

L’evento prosegue con una tavola rotonda alla quale parteciperanno Barbara Carfagna, giornalista Rai, Alessandro Dagnino, Assessore per l’Economia della Regione Sicilia, Andrea Missori, Presidente e AD Ericsson Telecomunicazioni, e Ugo Picarelli, fondatore della Borsa mediterranea del turismo archeologico.

A chiudere l’incontro, il Presidente di Associazione Civita Gianni Letta e il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la coesione e le riforme Raffaele Fitto.

Così
Allora buongiorno
Ma
Quindi nonostante il fiatone Elio
Dopo con grande piacere il benvenuto a tutti voi nella sede di Civita
Per questo incontro sul rapporto Draghi è il legame tra innovazione e cultura e fondi europei desidero innanzitutto
Ringraziare sentitamente Carlo Corazza per la qualità e l'intensità della collaborazione che abbiamo avviato da oltre un anno con il parlamento europeo abbiamo iniziato nella giornata dell'Europa il nove maggio del due mila ventiquattro con l'idea di illuminare
Insieme non solo i luoghi iconici della cultura nelle grandi città d'arte ma anche tutto il patrimonio diffuso e alcuni piccoli borghi destinatari delle risorse
Del Pnr R che in qualche modo li hanno restituiti a nuova dita
Perché la nostra idea è quella di promuovere delle iniziative comuni per valorizzare l'Europa come spazio culturale prima ancora che politico e questa collaborazione ha generativa ha creato molti momenti di in conto di riflessione a testimonianza del fatto che
Le istituzioni e la società civile insieme possono generare spazi di riflessione per parlare a tutti e disseminare
L'idea di una europei di un continente che vicino che ha che fare con le persone Columbu comunità anche con i territori
E oggi celebriamo
Una nuova tappa di questa collaborazione centrata sul documento sul rapporto Draghi che ha avuto l'obiettivo di definire una nuova strategia dell'Unione Europea per superare tutti gli ostacoli che ne rallentano la crescita
Se l'Europa non riuscirà a diventare più produttiva cito testualmente il rapporto saremo costretti a scegliere
Non saremo in grado di diventare allo stesso tempo un leader nelle nuove tecnologie è un faro di responsabilità climatica
Per un attore indipendente sulla scena mondiale non saremo in grado di finanziare il nostro modello sociale dovremo ridimensionare alcune se non tutte le nostre ambizioni è una sfida esistenziale
Bene come Civita abbiamo sempre creduto che la cultura rappresentasse un po'il nostra
La nostra identità
Distintiva cultura nella sua accezione più ampia del termine il saper fare il patrimonio naturale il patrimonio artistico i territori le tradizioni l'esposizione quasi genetica alla bellezza
Una però si tratta di capire come trasformare queste caratteristiche in un fattore competitivo senza perdere il treno dell'innovazione capendo rapidamente anche come
Generare un effetto moltiplicatore
Per i programmi comunitari che stanno provando a sostenere
Territori cultura e innovazione tecnologica ed è per questo che abbiamo voluto creare questo spazio di riflessione aperto articolato contaminato in linea con quella che che sono le caratteristiche di associazione Civita che prova a mettere insieme il mondo delle istituzioni del mondo della cultura
E il mondo delle imprese per avere sfaccettature diverse con cui occuparsi di argomenti rilevanti per il futuro del Paese
Siamo onorati della presenza di figure istituzionali che apriranno i nostri lavori il nostro sindaco Roberto Gualtieri Giusi Princi europarlamentari della Commissione cultura e istruzione Nicola Zingaretti qui nella veste di europarlamentare della stessa Commissione UE Emma che qui Earth è di casa ed è morto altro
A cui chiederei di inizi a diciamo cui dopo il saluto selettiva
Collega Carlo Corazza che è stato mio partner in queste iniziative che ha spinto moltissimo per questa collaborazione con cinica che peraltro gli annunciò da meno di un mese e anche un nostro continua a sommarie sembra una riunione di condominio perché di fatto a a testimoniare il fatto che esista concretamente un ponte per associazione Civita
E la Commissione europea son loro ufficio meraviglioso che si è trasferito qui al secondo piano di Palazzo Venezia per cui cedo la parola volentieri al mio vicino e amico Carlo Corazza
Grazie davvero alla nicchia Simonetta in Giordania Solženicyn intanto commenta sono presidente Gianni Letta che chi andrà in seguito a un saluto particolare al sindaco di Roma Roberto Gualtieri che come ricordo se il passato autorevolissimo parlamentare europeo per tanti anni presidente della commissione negli affari economici avrà Nicola Zingaretti che capo delegazione del PD essendo il membro della Commissione contestato al comune tanta amministratore di una di questa di questa Regione
A Giusi Princi anche alla Commissione quanto già vicepresidente della Regione Calabria del die saluto anche gli altri relatori l'amico Alessandro Canino assessore all'Economia della regione Sicilia nota amico Coppi Carelli de Barbara Carfagna appena raggiunto Andrea Missori
E questo è il secondo appuntamento sul piano Draghi che facciamo con incisività e il Parlamento europeo molto contento di questa collaborazione ringrazio anche ai colleghi che che convocati i tifosi che hanno collaborato a questo evento
Si tratta di capire come la cultura come il binomio innovazione culturale
Può essere uno di quegli attrattore di investimenti di di volano di competitività di crescite lavoro di cui oggi in questi tempi molto difficili loro OPA ha molto bisogno per rafforzare la sua autonomia
Strategica
In un mondo che perderà tanti posti di lavoro ci sono studi che parlano né nei cinque principali Paesi del nostro continente per come parliamo cinquantaquattro posti di lavoro cinquantaquattro milioni di posti di lavoro che non ci saranno più
Per l'intelligenza artificiale per la robotica per sistemi autonomi benissimo supercomputer
E la la le industrie culturali e creative la cultura con sinergie evidenti col turismo l'alta gamma tanti altri settori importanti del nostro industria possono in qualche modo
Avere a a avere un ruolo fondamentale per la tenuta del tessuto sociale per creare prospettive anche nelle regioni del Sud e anche per i giovani
Sia parliamo di settori non sa è che un conto è creativa e turismo che valgono insieme con
In impatto diretto indiretto sul PIL il quindici per cento del PIL europeo per l'Italia parlano del diciassette per cento parliamo di un milione di posti di lavoro soprattutto parliamo di di i settori che hanno una potenzialità di crescita enorme
Da qui ad un'attenta raddoppierà il numero di viaggiatori nel mondo passeremo due miliardi
E probabilmente loro OPA se giocherà bene le sue carte
Appunto con la cultura con attrattore fantastico di di flussi turistici potrà arrivare a un miliardo di viaggiatori quindi come norme crescita tipo
Di questo parliamo oggi sulla base dell'esperienza di parlamentari notai che come ricordavo prima sono state anche amministratori
Gli amministratori di regioni che sono superpotenza della della
Gli si tiene
Culturali di patrimonio artistico
Parliamo di come sono stati investiti finora i fondi del bilancio due mila ventuno domina ventisette di come sono stati investiti fondi Tatiana RR immaginare sono e soprattutto parliamo del nuovo bilancio che è stato presentato dalla Commissione
Parlamento ha cominciato analizzarlo anche miniera abbastanza critica oltre ottocentocinquanta miliardi per la coesione e l'agricoltura ci sono quattrocentocinquanta miliardi per la competitività una parte naturalmente andare alla discesa lo spazio ma c'è una parte importante per la ricerca e l'innovazione e anche qui la cultura deve avere un ruolo centrale
Vorrei chiudere su un tema di di identità Simonetta ricordava per le elezioni europee al Campidoglio ospiterebbe il sindaco
Abbiamo voluto illuminare siti più i cloni scempio rappresentativi dell'identità europea tra cui anche molti siti archeologici
Siciliani nominarli di Brook ecco io penso che oggi noi dobbiamo ripartire tutti la cultura può essere un po'un faro che ci guida nel mare in tempesta che stiamo vivendo ormai sempre più in tempesta
L'orgoglio di avere tre mila anni di una storia di apertura di scambio scuse forgiata all'identità europea
Un'identità europea che come ricordo spesso ha messo l'uomo al centro la difesa della sua libertà della sua limita oggi puntare sulla cultura investire attirare anche investimenti privati può dare allora opaco l'orgoglio quella forza per difendere i valori su cui si fonda la nostra civiltà grazie mille
Chiederei al al sindaco Roberto quali Gary venire al falco pericoli saluti introduttivi
Grazie
Grazie davvero
Caro saluto
Ringraziamento naturalmente
All'associazione civiltà
Dicevo
Parlamento europeo per questa
Sorpresa questo incontro anche per il lavoro fate nel insieme
Positivo di rafforzamento nella consapevolezza del GP battito la Consob Lizza sulla importanza della dimensione europea
Le nostre sfide sensibilizzarli mentale del dibattito la riflessione
Le idee gli spunti oltreché iniziative belle conclude che riguarda il documenti questo
Tema o di oggi parzialmente diciamo interessante quindi io insomma colgo l'occasione di questo saluto oltre che per scusarmi con Simonetta Giordani stava diciamo una torna pesante prova
Anche per per per impedire che effettivamente noi abbiamo bisogno di una maggiore consapevolezza sulla centralità e il suo ruolo che che la cultura non solo la ricerca e l'innovazione la ricerca e sviluppo proprio anche la cultura possono avere nella sfida per la
Che cita la produttività la competitività dell'Europa e di ruolo che il bilancio europeo dovrebbe svolgere nel rapporto
Draghi
Come è noto
Propone
Salto di qualità nella capacità di
Sostenere finanziariamente politiche
Per la crescita l'innovazione
Sia attraverso l'emissione di titoli
Europei dietro proseguendo l'esperienza positiva perché nei terrazzi attraverso lo sviluppo di Roma
Capital market Union la capacità di rende un mercato dei capitali liquido capace di finanziare l'innovazione la crescita e Draghi anche dei numeri che purtroppo non sono quelli della proposta che abbiamo davanti a noi perché dice c'è un gap di circa settecentocinquanta ottocentocinquanta miliardi l'anno servirebbero
Un terzo o un quarto di risorse europee finanziati da titoli comuni novantotto del bilancio europeo e due terzi Michele affetto leva sul mercato dei capitali
E dui in questa sfida in questa giusta secondo me individuazione del che Investimenti
Perché poi devono compra essere complementari alle riforme e ne abbiamo sempre detto non si possono fare gli investimenti senza riforme
Però è anche vero che non si consola riforme senza investimenti e quindi e che il se non ci sono riforme risorse aggiuntive picchetto all'innovazione di competitività di capacità di affrontare le varie sfide
Sociali ambientali tecnologiche non potrà essere colmato appunti rapporto Draghi ha il merito di quantificare in modo abbastanza oggettivo questo gap cioè che significa quello che che senza che manca a stato delle cose attuale e purtroppo esattamente così quindi noi siamo di fronte a un che ha investimenti molto significativo che purtroppo anche il nuovo bilancio non appare destinato a colmare le sue dimensioni
Attuali
Inoltre Draghi sono me dice una cosa importante che che che che anche la dimensione proprio della cultura non solo della vincitrice ricerche sviluppo deve andare al tre per cento ma anche la cultura
Dovrebbe essere sostenuta maggiormente dall'altro considera anche il programma nazionale culture italiano modello di di qualità
Dice che andrebbe legato al televisore dice che Vasco bisogna lavorare sia sui consumi culturali sia sul sostegno alle start-up sia sulla partecipo Brico privato sia proprio sul finanziamento alla alla cultura come componente di questa
Transizione dell'Europa verso un modello con maggiore valore aggiunto nostra impresa con maggiore capacità di innovazione di stare alla sfida
Dei nostri competitori anche consapevole forti della nostra
Cultura della nostra specificità della nostra storia che che può essere appunto un fattore di competitività e di crescita oltre che di qualità della vita e quindi
Rapporto tra chi dice cose molto pertinenti ora
Nella proposta del nuovo bilancio
Poi verrà sicuramente approfondita ma insomma ci sono delle cose positive e delle cose però che che non ci sono quelle positive sono che effettivamente c'è una proposta di aumento
Definanziamento del del del programma Europa creativa Cerva che viene sostanzialmente raddoppiato a otto miliardi circa e della oramai zona che passa anche esso quasi raddoppiato quindi ci sono più risorse su questo
Però in un contesto che mantiene il livello di finanziamenti non penso adeguato agli obiettivi alla sfida poi con alcune criticità note e quella della mettere tutto dentro un unico calderone una serie di
I programmi di fondo il rischio di indebolire molto le politiche
Coesione
E anche con questa mancata scelta di non che Draghi invece caldeggiava come sappiamo di non fare il famoso rollover
Dei fondi dei della scadenza dei titoli che nero R cioè di riemettere i titoli e questo come sappiamo costa centocinquanta centoquarantanove miliardi di appesantimento di un bilancio che cresce come sappiamo va allora due all'uno e ventisei cresce a due mila miliardi cresce però deve perché deve anche ripagare perché si è deciso con cui comprensibilmente timone
Rinnovare questi titoli non sconti chiama sperare quando poi alla stretta
Pieni di questa carta coperta molto corta del negoziato questo diciamo vedo in qualche modo dei paesi fra uguali che non che non hanno impedito di di Carmen cosa di buon senso che qualsiasi emittente sovrano fa cioè di rinnovare i titoli in scadenza venga amminoacidi qui avremo questo questo buffer aggiuntivo
Di risorsa ecco quindi però ecco credo che siamo molto utile la riflessione che viene fatta qui che deve unire quanto e cosa eccome quanto appunto servono più risorse il come cosa è la dimensione delle giudizi netti sulla cultura non è se lega non è solo qualità della vita non è solo svago e tempo libero ma è anche un vettore molto importante di qualità dello sviluppo di crescita e anche di innovazione
E queste somme supplisce affatto noi a Roma siamo sperimentando in realtà dei con gruppi diciamo così molto interessanti tra l'intelligenza artificiale
Le start-up e la cura del nostro patrimonio la borraccia del passato che guarda al futuro
Sono in realtà dimensioni che e possono ossia mobilitare un consumo culturale di qualità sia una specializzazione produttiva ma contemporaneamente tecnologiche artigianale che elementi di cui noi abbiamo realtà un potenziale vantaggio competitivo di fronte anche a un consumo culturale globale
Molto attento ed esigente sia delle filiere specifiche che noi abbiamo sia la possibilità di incrociare
E le fonti di finanziamento pubbliche e private e quindi si tratta di una percorso che ovviamente circoscritto rispetto alle sfide più generali dell'energia dell'intelligenza artificiale ma che in realtà non è marginale ecco la cosa interessante penso che pace biologico consentite sicuramente di approfondire come questa dimensione
Abbiamo un effetto di moltiplicatore
Sia finanziario perché la leva dei consumi degli investimenti culturali è tra i più alte che esistono sia sotto il profilo dell'innovazione della ricaduta sulla competitività alla capacità invece stiamo produttivo molto superiore a quella che comunque comunemente si pensa e che quindi la riflessione dentro quella più generale che adesso vedrà poi il negoziato
Futuro perché ci sono diciamo alcuni elementi di innovazione positiva
Nel del Bilancio ma purtroppo dei limiti molto grandi che vanno assolutamente affrontarli altrimenti sarà una bilancio che non sarà all'altezza dei nostri problemi e delle nostre sfide quindi questo è il compito diciamo poi intitolata
Negoziare
Questa a questa partita ma è bene che dentro questo scenario macro generale in cui penso sarà molto accedo intenso il dibattito nei prossimi mesi e noi abbiamo grande interesse che prevalgono posizioni più avanzate
Più a favore del bilancio espansivo più a favore un bilancio che non dimentica le politiche di coesione gotiche regionali di un bilancio che investe sull'housing su una serie di priorità che anche come sindaci stiamo mettendo al centro dell'attenzione però ecco questa componente l'effetto moltiplicatore della degli investimenti sulla cultura
Deve avere un ruolo non marginale che Italia diciamo si candido del suo paese dentro questa discussione pone anche questa questione sia molto positivo e quindi che la dibattito di oggi consenta di ammettere
Di confrontarsi ecco in questo perimetro tra il rapporto Draghi l'esperienza di questi anni e il la sfida del nostro m f f e le esperienze positive che il pianeta che ci ha dato con caput mundi e con altri progetti molto importanti credo sia molto utile quindi davvero di un saluto è un ringraziamento molto sentito dibattito produttivo e poi di una prosecuzione della nostra collaborazione grazie
No
In aria sintetizzato quello che pensiamo infine il ruolo della cultura show moltiplicatore
Finanziario un'abilità toni di innovazione e anche come abbiamo visto nel nostro ultimo rapporto una vera e propria infrastruttura di salute per il benessere psicofisico abbiamo fatto un focus sui ragazzi
La cultura si rivela essere il principale antidoto in un momento storico di grande smarrimento prego onorevole Giuseppe Vincenzo turno
Grazie dottoressa Giordani saluto e ringrazio lei in qualità di rappresentante dell'associazione Civita che insieme alla parlamento
Europeo rappresentato dalla nostro direttore corazza che rappresenta al meglio il parlamento e europeo del quale faccio parte insieme alla collega Zingaretti avete promosso questo importantissimo
Dibattito incontro confronto saluto gli illustri relatori e tutti quanti voi presente quei presenti
è un tema fondamentale perché la cultura deve diventare il perno attorno al quale deve ruotare quello che lo sviluppo anche sociale ed economico
Dei territori il rapporto Draghi da cui siete
Partiti lo dice chiaramente perché abbiamo noi una sotto sviluppo delle aree marginali evidenti c'è una
Criticità che lo vedo anche in qualità di rappresentante di un'aria
Perito a viale che appunto è il Sud Italia un
Gap fondamentale un'Italia doppia
Vero citata nel nord e sud e allora la competitività deve partirei fortemente da quella che l'innovazione ma l'innovazione deve vedere il proprio nella cultura quello che è il motore
Fondamentale che diventa espressione di sviluppo anche socio economico culturale perché la cultura appunto diventa espressione di innovazione diventa espressione di attrazione
Ed è il territorio e quindi diventa quella leva fondamentale di democrazia e di sviluppo parliamo di un settore che attenzione va a mobilitare circa sette mila otto milioni di ai cittadini europei parliamo di due milioni di interesse e allora parliamo di quella che è la fragilità di un sistema che
Ha ha rappresentato il rapporto gratis il rapporto Draghi
è una Europa che non riesce a tenere il passo con una cadenza di investimento
In capitale umano checché si lega anche ad una carenza di carattere amministrativo dei territori che non sono riusciti e non riescono adeguatamente ad utilizzare le risorse comunitarie io vengo dalla Regione
Dalla madre che appunto e Regione Obiettivo Convergenza dal due mila e non siamo riusciti a trasformare le risorse appunto in possibilità e opportunità di sviluppo degli stessi territori e allora queste sono le carenze strutturali con le quali cioè andiamo a confrontare e allora la cultura deve fortemente diventare quello che la se strategico e trasverso
Sale di tutti quanti i settori e di tutti quanti i comparti lo stiamo facendo in Europa abbiamo da poco pubblicato
La bussola
La bussola della cultura in cui giallo ricordava e ne approfitto anche per salutare del primo cittadino il sindaco
Gualtieri c'è attivo il programma Agorà gli USA sono sette otto virgola cinque miliardi di Euro ma stiamo programmando delle risorse a lungo termine purché la cultura diventa una trasversale a quello che patrimoni è stato detto da cui si deve fortemente partire un patrimonio culturale che deve partire anche dalla consapevolezza di ciò che essi hanno e di ciò che abbiamo e allora modificando quelle che sono i paradigmi che ripetono anche le connessioni che si vanno a determinare perché e attenzione l'innovazione
Bah a e deve diventare non più un'isola deve diventare una ecosistema anche perché lo sappiamo è in corso una revisione della delle politiche di coesione ci troviamo dinanzi ad una riprogrammazione quasi unica della degli ultimi vent'anni una riprogrammazione che vedrà un'Europa che insiste non soltanto nell'avanzamento della spesa ma una Europa che punta sull'impatto su come ovvero le risorse riusciranno ad essere determinanti rispetto lo sviluppo dei territori e allora la cultura in tutto questo ha un ruolo centrale
E determinante ma e un'Europa parlavamo prima di carenze amministrative evidenziate dalla rapporto Draghi un'Europa che indubbiamente e più flessibile nella questione perché ha invertito i paradigmi dalla da un'Europa burocrate ingessata alle regole un'Europa che punta alla semplificazione
All'impatto quindi però una vota che non si sostituisce ai territori e quindi occorre lavorare su connessione sul sistemi su organici anche amministrativi che essi hanno propri in grado anche di finalizzare le risorse in quanto missione
Ed è qui che entrano in gioco lei famosi reti famose rete che si devono andare a costituire e che divento non strategici in funzione proprio dell'individuazione si parlava di aree interne e di patrimonio d'Europa eccitava possibilità con le nuove pro ritardi
Intervenire e io parlo rappresentando anche i bisogni del sud della mia calabra
Noi assistiamo oltre l'inverno demografico che appartiene non solo alla Calabria gli italiani ma anche all'Europa ne abbiamo lo spopolamento delle aree interne noi abbiamo i borghi completamente
Abbandonati si chiama stile a cui si legano anche la fuga dei cervelli e allora il la l'housing potrebbe benissimo essere trasformato così come è previsto nel diritto di restare diritto di restare significa utilizzare le risorse per riqualificare i bordi puntare sull'efficientamento degni in ma vivi pubblici e privati e quindi trasformare dei luoghi est popolati di abbandono in luoghi vissuti i luoghi in cui si può fare impresa
E allora quelle diritto di ritornare richiamando i cervelli il nostro patrimonio parliamo della Calabria che ha una
Patrimonio ultra millenario deve essere un potente attrattore ed è questo il cambio di paradigma
Che scene deve appartenere a quella che è la nuova filosofia però io parlo anche in qualità di donna di scuola sono stati reggente
E scolastico per tantissimi anni esprime insegnante
Si parla di una Europa e competitività innovativa però l'innovazione non può prescindere dalle competenze e sappiamo il profondo mismatched Ricciarelli iniziato che nel rapporto Draghi tra domanda e offerta di competenze
Questo divario va a bloccare quello che lo sviluppo e la competitività la commissione lo dice il trenta
Per cento lei ragazzi specie delle arie interne
R. morte non padroneggia le competenze di base in lettura scrittura non dei conti Monte codificano ciò che lei cono a quel sosia aggiungere una
Carenza importante di docenti nelle materie scientifiche
E allora se vogliamo essere competitivi non possiamo prescindere
Da quelle che sono le competenze che devono essere anche di carattere tecnico specialistiche quindi quella famosa formazione terziaria di cui parla il rapporto Draghi e allora noi con
La bussola dico della competitività con l'unione delle competenze del questa la trasversalità che ci sta appartenendo in Europa si sta proprio lavorando affinché ci sia una importante formazione dei formatori anche
Relativamente alle materie stemma laddove c'è
Più carenza stiamo lavorando sulla diploma europeo si sta lavorando con degli studi di caso e questo lo fortemente anche voluto io perché abbiamo un divario retributivo dei docenti in Europa e quelli italiani sono il più sottopagati
E allora per che ci sia l'attrattività della professione occorre risalirà alle motivazioni arginare e allora nel momento in cui si lavora sulle competenze nel momento in cui riusciamo a valorizzare quella patrimonio che rappresenta la storia l'identità
Dei territori e questo proposito io trasferisco la mia
Esperienza di vicepresidente Regione Calandra tenti
Al Presidente Occhiuto abbiamo con le stesse ci stanziati aveva anche la delega
Alla cultura a quaranta milioni di euro quaranta milioni di euro significa andare l'abbiamo curato al varo abbiamo previsto un parco letterario
Di Corrado Alvaro e quindi trasformare Hillary turismo culturale in opportunità di sviluppo prevedendo parallelamente delle strutture recettive
Siamo andati a prevedere delle importanti mostre destagionalizzato è nelle aree interne e allora è proprio la cultura anche diventa l'attrattore fondamentale anche nell'opportunità perché attenzione la cultura è stato detto diventa democrazia diventa appunto il pilastro più importante dello sviluppo le teste d'azione prevenzione
Quindi legalità quella benessere Bío psico sociale e allora se vogliamo una società migliore dobbiamo partire da quello che il nostro patrimonio viversi appunto para di che mettere un Europa che oggi ci chiedesse di no no non possiamo permetterci di essere il figlio minore più dell'americano abbiamo visto il quadro gioco politico diverso e quindi la competitività delle partirei da quella che e un'Europa più autorevole con la schiena dritta e quindi partiamo di ciò da ciò che siamo ed è questo che induce anche i la diciamo rapporto Draghi il programma dati vuole estere azione vuole essere concretezza e vuole essere visione a medio lungo termine perché diventa espressione di sviluppo dei territori e quindi di crescita dell'Europa via
Lei e adesso la parola al nostro onorevole sullo Zingarelli chiaro parlamentare
Amministrato
Quindi la nostra siamo grazie per questo invito grazie a questo appuntamento penso come la collega mi scuso ma parlamentari europei devono fare a Bruxelles fra troppo parte il volo ma è giusto stare lì a presidiare gli interessi del nostro Paese il nostro punto di vista però grazie perché stiamo discutendo esattamente di questo ed è bene dare più possibile piena consapevolezza della fase che stiamo vivendo
Io dico ovviamente esprimo la mia opinione
Io credo che il presidente Draghi avuto finalmente il grande merito di dire a tutti noi la verità
La verità è che il modello di sviluppo che abbiamo conosciuto dal dopo la fine della seconda guerra mondiale quindi per essere di sviluppo di crescita dell'Europa il protagonista della rivoluzione industriale in gran parte dovuto all'intuizione europea
E cioè all'intuizione dopo la fine dalla seconda guerra mondiale di aver integrato le nostre economie di aver aperto una stagione di forte protagonismo comunque
Ma il presidente Draghi dice anche un'altra cosa dice attenzione
Perché l'Europa che abbiamo conosciuto ci è stata utile per arrivare fino a questo punto ma ora o c'è un salto quantico in avanti nel livello di integrazione dell'investimento o l'Europa non ce la fa a tenere il passo
Ventisette economie nazionali ventisette sistemi di difesa di sviluppo sono
Un eccesso di frammentazione rispetto alla competizione nel mondo con i grandi giganti globali dell'economia dalle Stati Uniti dalla Cina e via dicendo tutte le cose che sappiamo e quindi il rapporto fa un'analisi a mio giudizio molto corretta e spietata sia delle nostre potenzialità ma anche dei rischi se non accade qualcosa che queste potenzialità non ci portino mai a un risultato che ci auspichiamo e quindi indica dei terreni di confronto molto importanti primo il mercato unico da intensificare qui vedo degli autorevoli esponenti che ne parleranno ma penso a quello delle TLC
Il livello di mercato unico e quindi un'indicazione ad andare avanti nell'integrazione del mercato unico in molti campi
La necessità di investire ha detto il sindaco quartieri presidente parla addirittura con fondi pubblici privati Investimenti la necessità di fare un salto in avanti gli ottocento miliardi di euro di Europ
In particolare in alcuni settori particolarmente delicati penso all'information technology ad Assab Security al campo comune della difesa grande tema dell'Energia
Raggiungere l'autonomia strategica europea in questo in questo campo o all'intelligenza artificiale la frammentazione in questo campo non aiuta il problema è che abbiamo e che purtroppo questa è la mia opinione in questo momento l'Europa lo sta seguendo le indicazioni del presidente RAI i governi europei lo stanno seguendo
Queste suggestioni stiamo discutendo del Parlamento europeo di un Bilancio di un bilancio previsionale dei sette anni
Che in questo non è coraggioso non è coraggioso come ha detto il sindaco in parte aumenta la quantità della spesa reale ma al netto degli interessi sui debiti dell'inflazione di tutto ciò che sappiamo
Non non non si avvicina questa ambizione quindi è importante discuterne nelle more di un confronto fare quello che è possibile fare
La cultura da questo punto di vista importante anche qui ci sono luci e ombre lo ha detto il sindaco l'abbiamo un aumento degli investimenti nel campo cultura che a mio giudizio molto molto positivo
Penso a i programmi che che storici che non abbiamo
La nostra cultura amministrativa o imprenditoriale che abbiamo conosciuto da creativi Europe media Class
A molti altri la grande novità del nuovo programma i corali V che unificherà i fondi e io credo da questo punto di vista potrà essere utile
Perché aiuterà sia le imprese che le amministrazioni ad avere un rapporto più semplice con la complessità che
Comportano spesso il rapporto con l'amministrazione europea e insieme a queste luci però anche delle ombre e delle ombre sono una riforma dei fondi di coesione nella programmazione settennale
L'Europa ogni sette anni a prova appunto queste grandi previsione che con la riforma dei fondi come di coesione introduce delle novità non tutte a mio giudizio positive ad esempio ci saranno una forte nazionalizzazione dei fondi non lo dico da sindacalista e presidente di Regione
Ma lo dico da colui che insieme ad altri colleghi per due volte consecutive probabilmente anche molti di voi c'erano ha partecipato a quelle grandissime Agorà di centinaia di imprenditori che a livello regionale inventavano per i territori la programmazione europea
A mio giudizio la nazionalizzazione dei programmi non è una buona notizia
Lo stato d'Italia deve avere un ruolo o la Germania o la Francia non è un problema di paese ma da dopo Maastricht poi la grande scommessa di abbassare il livello della concertazione a livello territoriale
Era ed è stata un grande patrimonio noi perderemo tanto tempo per riformare la pubblica amministrazione stare dietro queste novità
E a avremo un cambio di baricentro da tutto quello che abbiamo conosciuto alle ventisette piani nazionali per la gestione del fondo e avremo un grande fondo unico
Il fondo onero chiamano a Bruxelles nel quale convergeranno tanti programmi europei e dentro questi programmi vedremo come difendere le risorse per la cultura per lo sviluppo economico voi passa che leggiamo i giornali vedrete come l'agricoltura l'esempio la PAC che scomparirà entrerà nel fondo si sta difendendo per difendere le proprie prerogative fanno bene dal loro punto di vista ma se non c'è un aumento della quantità totale e dentro questa quantità
Tu Blendi alcune voci è chiaro che pagheranno il prezzo del fondo sociale i fondi per la cultura il Fondo per lo sviluppo economico quindi noi siamo dentro una fase importante perché nulla è dato tutto dovrà essere modificato e quindi ripeto grazie a questo appuntamento l'ultima cosa che voglio dire perché proprio il cuore di quello che sta avvenendo in questo momento una cosa importante voglio dire
E che quando si parla di fondi per la cultura che comunque o menta no
E dobbiamo sapere che la cultura è anche molto sostenuta da altre fonti e voci di bilancio dell'Europa penso al FESR e penso al fu quello dello sviluppo economico e penso al fondo sociale europeo per darvi un'idea di quanto dell'azione la nostra Regione questo incide le abbiamo nel due mila venticinque circa settanta milioni di euro sulla cultura solo su o FESR FSE viene aumentano del settennato
Circa centocinquanta milioni quindi la spesa annuale passerebbe da settanta circa settantadue a circa novantacinque cento milioni di euro ma la cosa importante è sapere quale che settanta programmati a Lucca ogni anno da fondi propri della Regione sono in gran parte per spesse
Fisse
I teatri le partecipazione alle fiere partecipazione
Al grande vuoto la cultura sostanzialmente la voce di finanziamento innovative di investimento e quella europea che garantisce lo sviluppo dell'innovazione perché tutto il resto in gran parte è per spese non fisse nel senso negativo del termine
Serve attenere la spesa corrente aperti i luoghi della cultura quindi non è che ci si buttano però la grande dinamicità dell'investimento in cultura avviene soprattutto sui fondi europei faccio degli esempi
In Italia e nel Lazio come esistono ancora i cinema i teatri grazie alle risorse europee che dieci anni fa non utilizzando per la digitalizzazione attinenti molti avrebbero chiuso e queste e è stato grazie alle risorse europee oppure siamo la capitale europea degli investimenti nell'audiovisivo perché oltre al fondo cinema storico inventammo col FESR i fondi cinema International che grazie alle coproduzione hanno portato a Roma nel Lazio la coproduzione internazionale ma anche lì
Con il fare se si dimostra dinamicità di dell'utilizzo intelligente delle risorse europee oppure programmi che hanno garantito il sostegno al mondo della cultura ma anche soprattutto dal punto di vista dell'impresa e culturali dell'innovazione delle imprese culturali c'è un programma verso confesso che ne ha perso ma perché colpa mia
Molto importante con il Mibac credo fossero cinquanta milioni di Euro per unire l'innovazione tecnologica
Con i beni culturali e ambientali e quindi di incontro su come start-up innovative potevano valorizzare tutto quello che abbiamo è un esempio di spesa per la cultura di fondi provenienti da canali di università e di fare sarà che rendono ricco il mondo della cultura questo lo dico perché c'è bisogno di tanta fantasia di tanta dinamicità
Di tanto coraggio di guardare al futuro di tanto investimento sull'innovazione al piano terra di questo palazzo rincorso un convegno avevamo organizzato sulla guida autonoma
Giocando un po'ma neanche tanto giocando dalle bighe alla guida autonoma perché in questo chilometro quadrato si sono inventate le strade d'Europa che ci hanno portato in tutto il mondo
E siamo oggi non del futuro del presente con la guida autonoma che in alcuni angoli del pianeta gli Stati Uniti e la Cina in particolare ormai hanno introdotto questo mezzo di trasporto ma lì l'Europa o si unisce investe coordinare politica ad arriveremo sempre evitato
E questo invece sta già cambiando angoli del pianeta per questo è importante ripeto non solo aumentare e questa volta abbiamo aumentato bar difendere la strategia degli investimenti europei
Fare massa critica nona vere i paraocchi capire che li induca zone tecnologica non va solo regolata come fa l'Europa
Ma il problema è che noi cominciamo a regolare cose che non ci appartengono più che non governiamo più che non abbiamo inventato più noi che subiamo in qualche modo e quindi c'è bisogno
Di esperienze di territorio e di una lungimiranza a livello europeo per non fermarci ora nel campo dell'innovazione grazie veramente
Grazie
Però tutti gli stimoli che ci ha dato niente Ettore ci sono diciamo no firmata apertura di di tavola rotonda visto che qui intorno al tavolo sono schierati
Protagonisti del mondo dell'informazione
Sa
Ore legato alla al turismo
Tale in caso di successo che cercheranno di affrontare di reagire agli stimoli che ci sono stati ciascuno con con la sua visione
E io inizierei da da Barbara Carfagna che una te li presento così sinteticamente tutti Barbara è una giornalista autrice e conduttrice RAI che si è specializzata in una diciamo nello studio del rapporto tra tecnologia democrazia libertà e in qualche modo è diventata ponga divulgate ricerche che prova a parlarci di innovazione tecnologica il di e di cambiamento e a lei chiederei gli è stato detto a più riprese che nel rapporto traditi emerge con forza l'idea che questo sia il momento in cui compiere questo famoso salto quantico
Adottando non solo le tecnologie avanzate ma anche costruendo una cultura della dell'innovazione che sia comprensibile condivisa dei cittadini perché esiste un vero e proprio bianco e esiste un rischio di a simmetria culturale in questa fase e volevo chiedere a lei quali sono gli strumenti che ritiene prioritari per evitare che l'innovazione tecnologica diventi addirittura un fatture i primi esclusione invece che di competitività grazie grazie Simonetta Giordani grazie dell'associazione del civica per l'invito o ricalibrato un po'diciamo mentre ascoltavo gli interventi iniziali diciamo così le mie proposte insomma raccolte in base all'esperienza giornalistica che ho fatto in giro per il mondo per in qualche modo rispondere tutte del sollecito a
Se non è che ci sono arrivate finora allora
Anzitutto inquadriamo un attimo solo per il momento in cui siamo né se in un momento di forte de globalizzazione geopolitiche la vediamo ma siamo in un momento in cui siamo globalizzati indo la cultura e i linguaggi dell'umanità che è una globalizzazione di cui non si parla mai
Ma che non è mai avvenuta finora in questa maniera e con questa potenza che una potenza di calcolo siamo anche nel passaggio da quella che l'intelligenza artificiale generativa e quindi questa globalizzazione culturale tutti ormai insomma sappiamo come funziona
A invece l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale agenti Ca'cioè quelli che agiscono pianificano per dirla diciamo con un linguaggio adatto alla agli interventi che abbia ascoltato quel che fanno il piano regolatore da soli
E che sono modelli che possono essere esportati in tutto il mondo proprio in questa ottica di globalizzazione culturale
Allora faccio due brevi esempi per far comprendere insomma quello che ho visto negli ultime esperte che ho fatto
Mentre in Nagorno Karabakh stanno ricostruendo questo tra territori norme dove fa una guerra per trent'anni con intelligenza artificiale agenti Ca'addestrando l'intelligenza artificiale agenti castrum modello di ricostruzione postbellica
E poi venderanno e vestiti porteranno in tutti i territori post bellici quindi in Ucraina a Gaza perché sono i primi che addestrano questi sistemi in Arabia Saudita hanno fatto i famosi giga progetto alcuni sono andati bene altri sono andati male
Nell'ultimo incontro in cui abbiamo avuto l'opportunità di incontrare tutti i CEO di Gilda project quelli andati male diciamo tipo New Home la città del futuro
Stanno estraendo tutt'dall'esperienza di enormi investimenti in ricerca che hanno fatto per costruire quei territori
E quindi quell'esperienza andrà ad addestrare dei modelli di ai agenti dica che saranno dei modelli di
Costruzione per esempio dello spostamento di Giacarta capitale dell'Indonesia
Annusa Antara nel Borneo cioè chi deve costruire da capo si avvale di una potenza economica che è stata messa investimenti di ricerca su quello e la esporta noi in Europa
A fronte di non sarò qui a ripeterlo perché sono l'abbiamo sentito ne siamo pienamente consapevoli una diciamo in capacità produttiva dal punto di vista tecnologico un gap che abbiamo con specialmente appunto Stati Uniti e Cina enorme
Abbiamo due cose che nessuno finora però sta conciliando che sono una potenza di calcolo data dalla presenza dei sei
Compri su quel computer che sono sei su dodici del mondo quindi un'enormità che andrebbe conciliata con l'immensa immensa varietà linguistica
Che finora la la differenza dei ventisette Paesi appunto che è quella che ci impedisce in qualche modo di andare avanti su certi fronti diventa un vantaggio
Varietà linguistica varietà culturale che era una nessun'altro
Allora la ricchezza di questi linguaggi
Che vanno dalla comunicazione dal testo delle immagini l'arte l'archeologia eh la risorsa mineraria
In molte molte molte ottiche anche in ottica difensiva se non abbiamo da investire tutti questi miliardi sulla difesa
Dobbiamo tener conto che la difesa è anche una difesa cognitiva
Sappiamo tutto finito in un servizio informazione e disinformazione quindi la difesa della sfera cognitiva
Passa per l'imposizione e la colonizzazione finalmente europea dei modelli linguistici e culturali perché quella è la nostra forza
Per dire se noi italiani riuscirci ma costruire con il Cineca un modello che riesce a mettere dentro tutto il capitale semantico archeologico che abbiamo
Riusciremo a tirare fuori dei modelli
Che comprendono per esempio dei disegni che non sono ancora mai stati decifrati se non riuscissimo intelligenza artificiale a capire finalmente che cosa fa certo fattore di Ercolano
Poi quel modello linguistico non lo vendiamo agli azeri che hanno il sito di Gobbo Stendhal con trenta chilometri di segni archeologici di Pale obici stupendi che
Indoor ancora non sono state del tutto compresi
Ai sauditi che si stanno aprendo oltre a da Lula altri tre siti archeologici con dei segni che non riescono a capire cioè questo solo per farvi capire noi italiani quanto potremmo fare coniugando il Cineca con
Il capitale semantico che esce fuori dal nostro patrimonio culturale
La massificazione dei lager l'Angola top model che ci viene imposta dalle due più grandi sarò breve sto per chiudere per verrebbe
Dalle due grandi diciamo culture che che colonizzano questi questi modelli non riesce a far fronte
Ad una varietà come quella che noi se ci mettessimo data d'accordo tutti e ventisette i paesi riusciremmo apportare culturalmente e quindi queste o diventerebbe in questa dell'Europa un atelier praticamente di applicazioni a modelli agenti ICI a risorse agenti che che può diventare un design'al pari della moda della gioielleria
Dell'architetto di qualsiasi cosa sia apprezzatissima in tutto il mondo del degli europei della nostra cultura europea al contempo noi dovremmo cercare di approfittare dei soldi di investimento della difesa per passare da un mittente a un hi-tech
E ci possiamo passare anche visto che ormai tanto le ricostruzioni sono fatte tutte logica di due agli USA
Passando da logiche militaria civili come è stato nel passato ma anche al contrario da civili poi ridiventa non logiche difensive e torno ancora una volta a dire
Prendiamo per esempio degli esempi dove è stato già fatto
La Korea ha unito la tecnologia diciamo civile con la difesa e poi si è imposta attraverso il soft power
Del che hip-hop del centro chiunque patito un ventenne il che foto del la la la loro musica la loro arte le serie televisive stanno superando quella americane
L'Egitto ha ritirato fuori adesso il suo museo anche perché quella un soft power che può esercitare
Cioè noi non abbiamo bisogno di inventarci una cosa nuova comando dovuto fare i coreani noi dobbiamo semplicemente coniugare la potenza di calcolo con
Tutto il capitale semantico il linguistico e con quello vendendo questi modelli culturali
Diciamo colonizzare la parte culturale e cognitiva di qualcosa che invece sta diventando sempre più un mal si fidava
Al punto che se non abbiamo cinque è l'emblema diversi
Per lui risultiamo indotto rinati da un filtro magari di della sola o pene ai eccetto il CPT charter
Mantenere la lucidità mentale il libero arbitrio dobbiamo usarne tre-quattro non so quanti non fate voi ma quella è l'unico modo ecco noi abbiamo essa enorme potenzialità i fondi possono essere anche in parte quelli della difesa perché si tratta di colonnati un questa secondo me una la percepibile
Anche qualche conforto no sentire da un'esperta dell'innovazione che ce la potremmo ancora fare certe condizioni pronte sì su altri su altri cinque o sei volte no passò fa
Io adesso invece lascerei la parola raccogliendo l'esperienza di un amministratore locale che ha un grande avvocato tributarista e docente universitario che Alessandro Dagnino che e Assessore per l'economia
Della regione siciliana e alla guida di questa assessorato quindi coordina tutte le politiche regionali in materia di di bilancio di finanza pubblica sviluppo economico e programmazione strategica
E a cui chiedere visto che la siciliana è una delle più straordinari regioni italiane a più alto potenziale che sicuramente può beneficiari di una strategia integrata tra innovazione e cultura sviluppo
Economico con un patrimonio rilevantissimo con anche potenzialità nei settori hi-tech credo una posizione strategica unica lei mediterranea in un momento in cui si parla tanto di aree del Mediterraneo paesi del Mediterraneo leadership mediterranea coordinamento tra queste arie diciamo del del del pianeta
A cui chiederei quali sono oltre a
Diciamo tema libero se vuole anche volendo evitare quello che ha sentito ma anche per spiegarci quali sono i progetti più strategici che la regione sta portando avanti utilizzando i fondi europei e quale impatto hanno sulla nostra comunità
Grazie intanto ringrazio la sensibilità per per questa invito e per aver organizzato questo interessantissimo evento che tocca un un tema che è enorme naturalmente ringrazio anche l'amico Carlo Corazza per avermi in particolar modo coinvolto questa questa iniziativa beh la ragione provetto siciliana
A a diversi elementi di forza rispetto al tema della cultura del dell'innovazione legata alla futura intanto a persona Tura un elevato numero di siti culturali
Non ricordo per esempio sette siti UNESCO trentadue parchi archeologici trent'centotrentanove musei riportano sul tema
L'appuntato il numero centottantotto teatri quindi a una sua come dire naturale vocazione a a a quella che si potrebbe sintetizzare
E che alcuni studiosi operatori definiscono l'economia della bellezza
La devo dire quest'anno nel Documento di economia e finanza regionale
Per la prima volta abbiamo utilizzato proprio questa locuzione economia per la bellezza cercando di creare un paradigma di misure unico una visione come dire complessiva gli interventi del governo regionale per sostenere l'economia e la bellezza naturalmente in questi ambiti le definizioni sono flessibili e quindi numeri possono essere anche discutibili però alcuni dati
Sta affermando che l'economia e la bellezza inteso nel senso più ampio possibile in Italia addirittura inciderebbe per il ventinove per cento del prodotto interno lordo laddove appunto in troviamo nel concetto di cogliere la bellezza non soltanto i beni artistici per industriali ma anche il turismo tutto quello che all'alimentazione e tutto quello che per cui vale la pena vivere potremmo dire tutto ciò per cui vale la pena vivere che è un tema secondo me in prospettiva lasciatemi proporre questa suggestione
Visto che le macchine stanno prendendo sempre più campo che prima era invece riservato agli agli esseri umani io credo che nella prospettiva nei prossimi decenni
Gli esseri umani si concentrano sempre di più su quello che alle macchine non interessa sul bel vivere su sul sull'economia della bellezza punto su tutto ciò che che fa l'uomo unico insostituibile
Rispetto alle macchine e allora proprio in questa in questa ottica abbiamo cercato riassumere un approccio unitario rispetto al tema nell'economia della bellezza nel Documento di economia e finanza regionale approccio che stiamo immediatamente declinando nella prossima Legge di stabilità regionale che attualmente stato approvato dal Governo avvenne all'esame del Parlamento regionale
Allora quali sono le le le le iniziative che sono legati a questo a questo campo per l'economia va sostenuta
Con interventi finanziari
Ma va sostenuta anche con un sistema istituzionale
Pronto per sostenere l'economia e infine va sostenuta
Anche attraverso la sostituire Pato in un'ottica liberale in una politica liberale
Come quella che stiamo cercando di portare avanti al governo siciliano puntiamo anche al suo sta sollecitando l'intervento privato per finalità di interesse pubblico secondo principi eccessive tra principi che ormai sono cristallizzati anche nella mostra Costituzione mi riferisco naturalmente all'articolo centodiciotto sulla su seta orizzontale non faccia il pubblico quello che può far meglio
Il privato però devo dire che nel caso della ragione il pubblico sta cercando anche di impegnarsi particolarmente e questo non soltanto grazie alla maggiore disponibilità di risorse finanziarie che abbiamo attraverso il Pnr R. attraverso i fondi extra regionali in generale ma anche attraverso una maggiore significativa disponibilità di risorse che abbiamo a valere sulle finanze adesso regionali questo è un un qualcosa di nuovo
Rispetto al l'esperienza finanziaria la ragione degli ultimi decenni nell'ultimo rendiconto quello al trentuno dodici due mila ventiquattro abbiamo registrato per la prima volta a memoria uomo anch'io che io sappia
Un surplus di bilancio del due virgola quindici miliardi di euro vennero stavolta la regione Sicilia non solo
Con il recuperato l'annoso disavanzo che in cessava le scelte pubbliche ma addirittura una disponibilità di avanzo di amministrazione due virgola quindici miliardi destinato secondo le prime stime alla manterrà due virgola otto milioni al trentuno dodici due mila due mila venticinque quindi è evidente che i fondi extra regionali si cumulano e si sommano
Anche fondi di grande disponibilità realizzate e come realizzate tensione senza nessuna bacchetta magica attraverso quello che in economia viene chiamato studiato da tempo viene definito dividendo fiscale cioè l'aumento del gettito
Delle entrate tributarie derivante dall'aumento del PIL
La regione siciliana è stata la ragione che ha avuto il maggiore incremento del prodotto interno lordo se guardiamo naturalmente all'aspetto dinamico se guardiamo all'anno stoccato valore assoluto abbiamo ancora tanta strada da fare per uniformarci alla alla media nazionale
Però ecco quello che incide sulla sulla finanza regionale ha naturalmente l'aspetto dinamico il più rispetto all'anno scorso e l'abbiamo avuto abbiamo registrato un fortissimo incremento nell'IRPEF un fortissimo incremento dell'eros che ci ha consentito di realizzare una politica espansiva di finanza pubblica addirittura accelerando
Il piano di recupero il disavanzo che era previsto che si dovesse colmare entro il due mila e trentacinque ma ce l'abbiamo già formato adesso
Ora è stato poco fa poc'anzi è riferito ad alcuni autorevoli relatori che mi hanno preceduto il tema delle aree interne ecco per le per la per la per l'economia e la bellezza per l'economia della cultura siciliana è molto importante il recupero delle aree interne perché in Sicilia particolarmente ricco quel patrimonio che contenuto nei nei centri rurali ormai in larga parte con la popolazione fortemente ridotta perfetto naturalmente alla forza polarizzante
Del del delle delle principali città e che intere al negli ultimi decenni ha rischiato di essere laureato alla alla permanenza residenziale soltanto negli anziani e di coloro che avevano già motivi di natura tradizionale per rispondere a stare lì
Proprio per cercare di valorizzare queste gare non utilizzate nel territorio regionale siamo stati la prima grande regione italiana la prima ragione in assoluto del sud Italia completare il progetto Bullo
Cioè il progetto banda ultra larga che è un progetto che consente di realizzare Kakà che ha portato alla completamento nell'appunto della banda di connettività internet ultra-larga nelle cosiddette white Hadassah leale a fallimento di mercato quale appunto sono
I piccoli centri quali sono i centri con l'aiuto per l'investimento privato non viene remunerato e quindi ha bisogno essendovi un fallimento del mercato di una compensazione con capitale pubblico
Ora questo questa iniziativa non si limita appunto soltanto alla realizzazione dell'infrastruttura
Ma ad alcune politiche attive che stiamo portando avanti e che sono già subito non soltanto scritte nel Documento di economia e finanza regionale sapete questi documenti programmatori spesso rimangono i programmi ma abbiamo lo dico con orgoglio avuto l'opportunità immediatamente declinare la tua l'attuazione di quanto programmato nel documento l'economia finanziaria cioè nella prossima
Legge di Stabilità dalla cosa stia facendo parlare per le Aree urbane per le aree nel sette aree interne che rientra nel programma ormai della strategia nazionale interregionale
Prima di tutto abbiamo prevede previsto una misura per potenziare il Savoldo working inversione siciliano l'abbiamo chiamato se si vuole King quindi una misura attualmente votata con venti milioni di euro ma
A nel corso del due mila venti sei abbiamo in previsione di aumentare le risorse finanziarie non appena disponibili per questa misura non appena si libereranno ulteriore disponibilità dall'avanzo di amministrazione che attende
La parifica dalla Corte dei Conti e quindi attualmente non è pienamente utilizzabile abbiamo però già consegnato la misura abbiamo aperto la possibilità di Avezzano subito al due mila ventisette
Sì sì di Walker consentirà nel dare un incentivo a fondo perduto alle aziende operanti al di fuori del territorio regionale che consentono ai loro lavoratori dipendenti di operare dalla Sicilia quindi la lavorare e smart working per far questo occorre naturalmente la connettività a banda ultra larga e non soltanto la possibilità di vivere nelle città dove
Attualmente noi soffriamo come credo tutte le principali città italiana del problema del caro affitti anche per effetto del sono fenomeno avervi MBA come
Viene usualmente definito e allora dov'è che vi sono spazi per consentire in maniera poco onerosa a chi vuole tornare a lavorare in Sicilia di operare appunto nei piccoli centri dove ancora abbiamo una larga disponibilità
Dei progetti casa ovvero ma anche laddove non si non si non si realizza leader la casa una erano a un mero naturalmente perfetto lo spopolamento
La la domanda in quel libro di quegli di abitazioni in quei piccoli centri e basta e quindi il costo delle abitazioni è particolarmente ridotto se noi coordiniamo la realizzazione della abbia lontano coi bambini
Con queste misure finanziarie per attirare lavoratori crediamo di potere Ri fluidificare i piccoli centri all'interno di questa misura San Siro working abbiamo anche previsto
Una dotazione finanziaria per realizzare degli spazi di co-working in tutti voi voi quei grandi edifici che sono spesso disponibili
Insomma la vestibilità degli Enti locali dei comuni ma anche degli enti ecclesiastici sapete che si siede particolarmente forte la presenza degli enti ecclesiastici nel mercato
Immobiliare dimentica e questo le chiese le parrocchie le congregazioni spesso dispongono di grandi
Spazi perché vengono la da lasciti ereditari perché tradizionalmente c'è stata una grande
Attenzione in Sicilia nella nella Restitution in favore del mondo dal mondo religioso e allora lì per per questi enti dispongono di aree non utilizzate che potrebbero essere trasformate in spazi di co-working per i lavoratori ma anche per i nomadi digitale come abbiamo sempre lì vediamo sempre più forte presente il fenomeno nella maneggi tali che scelgono di allocare le loro le loro residenze proprio in questi piccoli centri un'altra misura che abbiamo prevista già declinata nella nel disegno di legge di stabilità all'esame come dicevo all'Assemblea regionale è una misura devo dire innovativa che non mi fa piacere richiamare con particolare soddisfazione misurato attraverso la quale noi la chiamiamo la interventi per in nuovi residenti in sostanza noi abbiamo uno Statuto regionale che ci dà la possibilità di ricevere una quota molto elevato il settantuno per cento dell'IRPEF di coloro che
Versano perché in Sicilia avendo presentato una dichiarazione redditi in quanto domiciliati fiscalmente
In Sicilia bene abbiamo previsto di restituire il cinquanta per cento dell'IRPEF versata per i primi tre anni ai non residenti in Italia che decidono di trasferire la loro residenza del in Sicilia questo abbiamo pensato di realizzare anche al fine di cercare di attrarre i i cosiddetti siciliani alla diaspora sapete che i siciliani soltanto in America sostato un mese fa favoloso intorno all'evento al cinquantesimo anniversario alla mia fra la nascente nell'american foundation
Il dato è davvero strabilianti siriani sono cinque milioni
In Sicilia quindici milioni negli Stati Uniti molti di questi hanno la doppia cittadinanza hanno interesse anche che la a volte la generazione successiva abbia un collegamento sempre più forte volatilità per le stiamo cercando di attrarre questo capitale umano che spesso non non voglio nasconderlo è anche capitale finanziario perché io una certa percentuale piuttosto elevata il gigante che poi hanno avuto successo economico
Ma oltre oltre oceano e che quindi però mantengono un afflato devo dire larghissima parte raramente mi è capitato di avere stimolato entra in meno di un sentimento nazionalistico come quando sono andato al rientro dalla personalità dei mega Foundation dove dove si sente l'orgoglio nazionale
Ancora un'altra misura adesso poi magari mi riservo di parlare in un successivo giro di tavolo verde di oltre agli aspetti stiamo cercando di
Declinare anche nel settore la cultura i fondi step e così tracciante cenno ai fondi extra regionali
Noi abbiamo una particolare dotazione rispetto alle altre regioni italiane nei fondi appunto del programma cosiddetto Sperto Cassano quei fondi europei proprio pensate nella logica del piano
Draghi del del rapporto tra i finalizzati a sostenere alcuni settori particolarmente cruciale dell'economia digitale il ditte cioè la tecnologica altamente
Di diciamo di di carattere particolarmente approfondito che erano quasi una ricerca di base del settore alle nuove tecnologie digitali il Baio Tec elettori interpellati personaggi innovativa nel settore naturalmente del del del del foglio appunto teli in
Per esempio alle tecnologie per le sono finalizzate a ridurre l'impatto ambientale allora io credo che soprattutto il cliente e il di tetto possono benissimo essere declinati non soltanto in settori tradizione del business ma anche nel settore dell'economia la bellezza le tecnologie finezza per ridurre l'impatto ambientale in fin dei conti sono
Legate anche alla possibilità di realizzati di di riorganizzare
Dei luoghi dove si possa vivere meglio mi riferisco in particolar modo i piccoli centri
E che sono quelli appunto destinatari del progetto banda ultra larga di quelle misure che hanno che ho poc'anzi richiamato ma anche il ditte
Una tecnologia fondamentale per realizzare un esempio ne parlavo poco fa con Carlo Brazzaville Lella la Iotti certo intorno a Totti
Nel settore del patrimonio culturale si potrebbero immaginare esperienza immersi veramente da remoto rispetto non soltanto alle al al all'ai beni culturali che hanno maggiore attrattività ma anche lasciatemi dire al turismo ex esperienziale nei piccoli centri che spesso viene visto anche
Pare parimenti interessante rispetto al alle opere particolarmente l'attrattiva e beni culturali più note particolarmente attratti
E allora noi sui fondi stato voglio darmi soltanto le nuvole poi di fare non ve lo prometto abbiamo seicentoquindici milioni di euro di cui abbiamo già destinato trecento milioni ne abbiamo residui trecentoquindici ve ne stiamo valutando proposta ulteriori caro per portare avanti questa questa particolare da questo strumento finanziario ex ragionare particolarmente interessante per il momento mi fermo grazie
Grazie grazie assessore perché fa ci restituisce amazzone proprio di di dinamismo di passione di serietà e con delle parole chiavi che sono la alla base della nostra attività della nostra mission perché anche questo ruolo
Delle aree interne dei borghi la cosiddetta ritornano sarà questo fenomeno che prevede che anche persone che hanno avuto fortuna altrove abbiano voglia di ritornare a condizione di trovare chiaramente delle condizioni per per poter vivere no sono temi hanno indotto molto cari
Passerella la parola ora invece a Ugo Picarella liriche il fondatore e direttore della Borsa mediterranea della mediterraneo che è un evento internazionale riconosciuto ormai come punto di riferimento mondiale per la promozione del patrimonio archeologico perché lui a Paestum ben venticinque anni fa
Ha avuto l'idea in un territorio difficile di creare un momento internazionale dedicato al dialogo interculturali allo sviluppo sostenibile dei territori alla valorizzazione del turismo culturale
A cui chiederei di raccontare un po'la sua esperienza per capire come possiamo trasformare il turismo culturale in una leva strutturale di sviluppo economico
Buongiorno a tutti innanzitutto sono grato all'associazione Civita al Parlamento europeo ufficio per l'Italia le persone
Di Simonetta Giordani che per di più è stata anche sottosegretario al Turismo quindi quando per la prima volta il turismo è stato incardinato nel ministero dei beni e le attività culturali per la prima volta che si dava dignità al turismo quando era sempre ha ferito sotto la presidenza del Consiglio o con un ministero un ministro senza portafoglio
Al direttore Carlo Corazza che ricordo già capo unità turismo della Commissione europea quindi
Un turismo dove nell'ambito il Parlamento europeo quando c'era presidente la Commissione trasporti l'onorevole Costa non aveva dignità
Cosa che invece il turismo oggi è una leva fondamentale nella politica europea e nella commissione Trasporti al tempo stesso alla denominazione precisa mentre era oscurato all'epoca parliamo lordi un po'di anni fa
La Borsa reiterato gli sbarchi alloggio nasce nel mille novecentonovantotto come azione di marketing territoriale perché chi passava per Paestum conosceva il brand della mozzarella
L'area archeologica che poi fu eletta sito Unesco proprio nel novantotto non era conosciuta più di tanto poi c'è stata un'evoluzione nel nostro Paese
Dalla riforma Franceschini ma ancora prima la vera riforma dell'autonomia dei parchi archeologici l'ha fatta la Sicilia con Fabio Granata e poi man mano la burocrazia come dire si è un po'dilungata e soprattutto anche alla grande opera di Sebastiano Tusa l'Assessore alla cultura a cui voglio portare il mio ricordo è questo tavolo
E soprattutto non vi dirò più di tanto della Borsa mi fa piacere anche per la presenza dei parlamentari europei cui anche di autorità che saluto portare le la la la mia modesta visione perché la borsa che io definisco un contenitore un contenitore che locale che parte da una dimensione locale dal territorio
Per estendersi all'appuntamento internazionale come sottolineava Simonetta Giordani perché noi abbiamo venti Paesi esteri abbiamo avuto i ministri della cultura della Cambogia
Così come il presidente del Tatarstan voi il ministro della cultura dell'Azerbaijan dove siamo stati invitati anche attraverso le nostre ambasciate apportare
L'esperienza dei direttori dei parchi archeologici e musei anche con imbarazzo perché chiedevamo al direttore dell'Istituto italiano di cultura di turno ma perché non lo chiedete al ministero dei Beni e attività culturali
Dice perché con voi facciamo prima in un mese
Abbiamo diciamo questo gruppo di lavoro e le così facciamo anche una bella figura a livello di ottimizzare tempi ebbene la borsa con i suoi centosessanta conferenze
E novecento relatori ed è onorata di avere la conferenza di apertura con il Parlamento europeo ufficio per l'Italia associazione Civita anche con la partecipazione non solo delle organizzazioni datoriali ma anche dei parlamentari
Del collegio del del sud Italia
E quindi noi mettiamo in campo cerchiamo di mettere in campo delle visioni e oggi il tema che mi era stato anche affidato quelli possono essere i modelli al servizio di
Questo turismo culturale
Nei giorni scorsi
Anche Assolombarda il mondo dell'industria
Buddy battere ad approfondire ed è uscito il suo amo la definizione molto preciso cioè che la cultura è un soft power soprattutto anche di buona pratica per le relazioni internazionali quella cooperazione culturale che soprattutto le consiglio di Oropa vede attraverso la conferma bensì oneri faro attraverso anche gli itinerari culturali europei
Dei appunto che afferiscono proprio ad un ufficio che è presso il Granducato del Lussemburgo e che dal mille novecentottantanove dal cammino di Santiago in poi passando per la via Francigena la rotta di Enea
La rotta dei Fenici noi abbiamo proposto da anni è un itinerario culturale europeo dei siti archeologici subacquei
Perché partendo dall'esperienza di Sebastiano Tusa che ha certificato ventisei viene rari nella sua Sicilia alla nostra Baia sommersa con Gioiosa jonica o le Tremiti in Puglia
E al tempo stesso abbiamo un patrimonio che partendo dalla tutela perché si parla di aree marine protette la tutela in ogni caso avrebbe un'attenzione maggiore ma soprattutto si vive un'esperienza e una sostenibilità che quello che oggi chiede il turismo culturale e che la pandemia sottolineato cioè di cercare di trasferire contenuti nuovi anche delle forme
Il ma in alternativa all'ouverture insomma stiamo cercando di mettere insieme anche colpe Artena rinato Mediterraneo perché anche il Consiglio d'Europa richiede proprio attraverso la cooperazione e abbiamo avuto la ministra della cultura e la Grecia che grazie al finanziamento di cento milioni dell'Unione Europea l'anno prossimo al Pireo
Inaugurerà il Museo delle antichità subacqueo per non dimenticare la Turchia per non dimenticare Cesarea marittima a pochi chilometri
Da ai fa dove la Fondazione Rothschild ha fatto un insediamento non sono di alta formazione ma di investimento immobiliare rispetto ad aree archeologiche
Che sono straordinarie per non parlare dell'Egitto con le grandi sature che abbiamo visto in mostra
Una ventina di anni fa a Venaria Reale parliamo le le appunto in una mostra di Frank Rodio che uno dei più grossi esperti di archeologia subacquea allora ecco che la Borsa mette in campo delle visioni come un itinerario culturale europeo
Dove di fatto al di là della esperienza della sostenibilità cioè un discorso importante di sviluppo locale occupazione quando ne abbiamo parlato nelle ieri a Favignana
Ne abbiamo parlato a Giardini Naxos grazie anche alla Fondazione Tusa ai tanti anche oggi esperti del ministero ai Beni culturali volle fondando questo nucleo stasa ma soprattutto col Progetto Arca Omar rete a monitorato tutti i fondali e soprattutto basso alle aree interne perché le aree interne è un'altra proposta una visione che la Borsa mette in campo da anni si parla tanto appunto di over turismo negati i luoghi regionali
Ma perché oggi visto che ci sono tante stazioni e treni regionali e quindi ecco che la mia riflessione quali sono questi modelli i fondi europei e oggi credo che c'è un cambio Pd passo da quello che è l'investimento
Appunto infrastrutturale dal materiale che passi all'immateriale perché questa frattura tra aree costiere aria interni deve essere in ogni caso compensata
Da
Alcune come dire
Modelli che possono trovarsi soprattutto nelle stazioni dei treni regionali dove tutti sappiamo che nel nostro Sud o non si fa più il biglietto il le aree destinate alle biglietterie
Potrebbero essere degli abbagli servizi turistici quei servizi immateriali che oggi abbiamo bisogno per la connessione tra aree costiere aria interne allora se in questi abbi in questi spazi dei treni regionali
E quindi di fatto andiamo insediare i nostri giovani cooperative di giovani impresa giovanili andiamo ad offrire questi servizi turistici dalla baita elettrica dal noleggio Trenitalia e anche venuta nelle nostre conferenze mettendo a disposizione la volontà di cercare di ottimizzare anche con dei link perché né più né meno già si fa come ricorda l'assessore o anche con i treni storici per rafforzare questo connessione collegamento di aria interni e ancora e quindi anche trovare il turista che viene da Napoli o viene da Palermo trovare in queste ab
Ho in ogni caso Tropea di servizi turistici dove ci può essere la guida naturalistica che accompagna i turisti la navetta al sito culturale più vicino allora ecco quanto sono importanti e oggi le infrastrutture immateriali perché sappiamo benissimo che Matera non poteva mai essere
Capitale europea della cultura
Se non c'era un arrivo porto ad un'ora se non c'era il grande successo di Matera e perché la si raggiunge oggi facilmente perché Tropea oggi vive
Di una sua identità e soprattutto di flussi turistici non solo per quei tre mesi all'anno a cui il Mezzogiorno era abituato
Ma soprattutto arriva anche a sei mesi perché c'è Lamezia Terme perché ci sono oggi tante compagnie aeree che hanno fatto la fortuna come era in era Pescara del Parco nazionale d'Abruzzo
Allora se questo investimento infrastrutturale si sta compiendo anche con l'alta velocità adesso credo che sia importante perché poi le risorse non è che poi se ne possono essere tante nell'Unione europea siamo tanti Paesi
C'è stato un investimento straordinario dei borghi dove Associazione Civita il protagonista nell'accompagnare questo processo di riqualificazione ma perché anche non pensare ad un superbonus della cultura che passa attraverso l'investimento dei borghi cioè una collaborazione con tutte le associazioni dei costruttori locali
Sui territori per dei progetti di finanza che evadono a riqualificare
Questi borghi che rappresento non il sistema di albergo diffuso
Allora ecco queste forme di partenariato pubblico-privato voi sono quelle anche forme di collaborazione che certamente non si può rinunciare così come di fatto insediare
Nei nostri siti delle antenne culturali che già un'esperienza che in ogni caso però è molto episodica da parte di Invitalia
Allora anche l'ultimo recente
Assestamento gli ottocento milioni di Euro
Estesi anche al Nord per i giovani e non solo con le buone pratiche di resto al sud del microcredito allora oggi c'è bisogno soprattutto che c'è un sentimento positivo dei nostri giovani
Il noi Paestum e la porta del Cilento la porta e la dieta mediterranea io riscontro un sentimento dei giovani che non penso non soltanto di fuggire di andare via c'è un sentimento di fiducia nel proprio territorio
E al di là di qualche piccola parentesi perché io mi batto anche con qualche amministratore locale
Che si permette di dichiarare i nostri giovani cui non possono rimanere tanto i miei figlioli giova solo del Norditalia allora credo che oggi il dovere
Dell'impresa il dovere della del pubblico del privato e della politica soprattutto nel nostro Mezzogiorno sia di accompagnare questo sentimento positivo che si coglie e che in ogni caso altrettanto importante
Al tempo stesso concludo con quello che oggi e anche una grossa leva della della cultura quella della cooperazione culturale sappiamo benissimo le missioni archeologiche per tanti anni
Il ministero degli Esteri anche messo su una direzione generale della diplomazia pubblica e culturale che di fatto voleva in ogni caso rappresentare che attraverso le missioni archeologica c'era questo dialogo interculturale
Ma oggi anche qui c'è bisogno che questa cooperazione culturale diventi un fenomeno economico di sviluppo locale occupazione
Noi nel nostro piccolo abbiamo fatto in modo che siccome abbiamo ricordato la Siria per dieci anni dando memoria Palmira e mantenendo questo rapporto anche con i cittadini siriani che sono andati all'estero anche mantenendo cittadinanza o meno
Quest'anno i due ministri della sigla della cultura
E del turismo sono venuti a gratificare ci per ratificare quel gemellaggio e Paestum aveva firmato con Palmira nel due mila
Nel due mila sedici nel due mila sedici a questo punto cosa abbiamo
Proposto al ai due ministri prima che arrivassero che l'università di Salerno via una realtà di Accio lenza dei beni culturali altro potesse pensare di firmare un accordo di intesa con l'Università di Damasco per guardare non solo al futuro di questi giovani e oggi la Siria
Mi sembra anche per le autorevoli presenze qui è stata sdoganata sia dal mondo occidentale dagli Stati Uniti dalla stessa Russia quindi un Paese che si sta avviando avviando ad investimenti cospicui di ricostruzione io sono stato ospite nel due mila e sei della Fist lady siriana e ho toccato però con mano nel due mila e sei una città
Che aveva un futuro radioso dove vedevo i cantieri le costruzioni e nel due mila e sei non esisteva allora noi non sentivamo parlare di Abu Dhabi non sentivamo parlare di Dubai
Quando poi sono stato ospite a Manama la capitale araba nella cultura io ho visto il Bahrain o dove alla fine gli arabi andavano
Per il tempo libero per non dire qualcosa diciamo un po'più
Diciamo cattivello cosa andavano a fare il fine settimana Manama
Però gli arabi di fatto il Bahrain ha investito sul patrimonio culturale chiedendo all'UNESCO il riconoscimento di siti quando io ho visitato la fortezza di dal manda di di dei di sette mila otto mila anni prima di Cristo la mia Poseidonia di sette secoli prima di Cristo
Non aveva diciamo come dire comparazione a livello di il tempo storico e quindi io spero come dire che anche le le le può le ottime iniziative che in questa sede
Vengono fuori dall'associazione civica che rappresenta il mondo poi dell'industria culturale quell'industria culturale
Che trova sempre più attenzione non solo dal mondo dell'industria ma anche dalle organizzazioni dato datoriali con le loro rappresentanze possono effettivamente trasferire trasformare
Nel
Nella dimensione immateriale tutto quello che oggi i servizi culturali e servizi turistici sono una leva per lo sviluppo locale e l'occupazione dei nostri territori
Gli avete visto che il trasporto che passione che che impegno mente
In questa attività che che davvero rende ogni anno Paestum capitale internazionale del turismo archeologico
E adesso last but non least abbiamo il punto di vista dell'impresa e con Andrea mi storiche
Il presidente e l'amministratore delegato di Ericsson telecomunicazioni che è anche nostro associato voi guida le strategie di sviluppo del gruppo in Italia e in Europa e con lui entriamo in quello che è il il vivo del tema noi siamo continente che in qualche modo voluto essere un faro della sostenibilità
Ma noi sappiamo che è alla base della vita delle aziende e della sua capacità di competere c'è anche soprattutto la sostenibilità economica Covi scontrate con giganti in tutto il mondo con le assi del Bitte
Con investimenti che fanno tremare le vene ai concorsi
E vorrei sapere tale quali sono le azioni concrete anche indicate magari dall'agenda Draghi e non sono che voi ritenete prioritari verrà trasformare i fondi europei e queste risorse che non sono ingentissime in opportunità di crescita per il settore tecnologico attivando questo effetto moltiplicatore di cui parlavano anche
Il sindaco ignaro parlamentari allora intanto tu ti ringrazio vi ringrazio per l'invito un piacere venire qui da socio prima di tutto è l'unico rappresentante dell'impresa che poi diciamo l'animale nella della di Civita
Ed è un tema ovviamente estremamente caldo per noi perché io mi occupo di telecomunicazioni in una trentina di Paesi quindi poi sono fortunatamente italiano parlavamo di Sud fieramente pugliese quindi conosco bene il tema della come dire delle opportunità e delle possibilità in un territorio e come telecomunicazioni ovviamente siamo nel rapporto Draghi come nel rapporto letta citati come uno del come dire uno dei delle infrastrutture critiche per poter competere
Parto da parto da un tema
E il paradosso del del treno
Cioè se le persone che sono sul treno guardano ce sulla banchina e vedono loro muoversi mentre mentre sul trono fermi
Questo e quello che siamo in questo momento signorine siamo fermi
Chi si sta muovendo el l'abbiamo citato la prima e l'America e la Cina e l'India ci sono una serie di economie che hanno deciso di investire in maniera pesantissima sulle tecnologie
E sulla loro cultura ne parlavamo prima abbiamo citato né Home abbiamo citato una serie di investimenti giganteschi
Per risultare rilevanti
Al mondo di oggi sono tra le tecnologie dominanti quello del nostro decennio l'artigiano Marti cementare Gian sua sentiamo tutti i giorni
Il cloud
Che la mobilità il cinque oggi
La sfida per la intelligenza artificiale l'abbiamo persa da parecchio tempo la sfida per il club abbiamo perso dieci anni fa in Europa abbiamo ancora soltanto le telecomunicazioni
Noi siamo il campione europeo delle delle comunicazioni ciò
Piano di questo principalmente perché lo dico perché senza questo tipo di infrastruttura digitale
Non avremo la possibilità di competere
Quindi dicevano prima la importanza dell'infrastruttura fisica per aiutare la cultura per aiutare la l'arte per aiutare quella incredibile diversità che l'Italia e l'Europa
Ci serve infrastruttura digitale
L'innovazione la cultura devono andare insieme si citava prima il bullo per la banda ultralarga nei comuni e il minimo sindacale
Non potremo fare impresa non potremo costruire start-up non potremmo generare attrattività
Non potremo cito testualmente Gualtieri intercettare il consumo culturale globale nei nostri borghi nelle nostre città se non avremo sviluppato una capacità digitale
Fortissima
Avremo bisogno di attrarre
Le persone avremo bisogno di attrarre quei due miliardi di turisti che fra dieci anni girano per il mondo e dovranno scegliere se andare in Azerbaijan possono venire in a Paestum
Se visitare San Francisco i taxi auto anonimo rischiare il taxi autonomo non so al sottopassaggio di Porta Pia dove non c'è connettività
Allora il problema è questo vanno associate delle fortissime delle ingenti investimenti sulla tecnologia ad un'altra aspetto che abbiamo toccato oggi che però e con posso dire chiaro nel messaggio che ci da Draghi
Lo diceva prima il l'onorevole Zingaretti e la deframmentazione
E e e i nostri discorsi sono iper frammentati ci sono migliaia di piccoli investimenti che vanno a livello cittadino regionale comunale della singolo distretto della regione della delegato europeo
Il problema dei fondi europei che sono quasi impossibili da intercettare per le imprese che vogliano utilizzarli parla un'impresa alla mia che fa ricerca sviluppo a pagare in provincia di Salerno
Abbiamo dei centri di ricerca sviluppo più importanti in Europa nel sud Italia
Ma vi garantisco complicatissimo riuscire a intercettare fondi europei e una difficoltà incredibile allora una del uno dei temi caldi nel Parlamento europeo e quello di armonizzare questi soldi il fondo di competizione europea che ha quattrocento alla memoria quattrocentonove miliardi di cui cinquantuno miliardi destinati alla digitalizzazione
Dovrebbe concentrarsi nel creare delle capacità che vengano utilizzate in maniera più omogenea prima di lungo periodo che soprattutto supportino le aziende europee
E non si trovano a competere con i giganti che hanno fatto dell'investimento nei loro campioni l'India la Cina e gli Stati Uniti
E hanno fatto ricchezza e in Europa e difficile agire come campioni europei in casa nostra
Lo lo dico a nome del della Elite sono dico parlando per le altre grandi aziende la Siemens la Leonardo aziende che fanno questo di mestiere che cercano Prodi
Questo tipo di diciamo facilita nel poter aiutare l'investimento quindi due messaggi vorrei lasciare da una parte perché la chiamata di Draghi è a e contro il tempo è una corsa contro il tempo in cui noi siamo fermi
Non c'è una via tertium non datur non c'è una via di mezzo o si investe in maniera pesantissima veloce ora ora staremo uno splendido museo
E due la frammentazione che bellissima guardando dal punto di vista del valore culturale dell'essere divisi purtroppo non funziona siamo competendo con economie da uno punto quattro miliardi di persone
Con giganti tecnologici il cui fatturato annuale quello il Pirlo di uno degli Stati europei
Quindi su questi due vettori la mia chiamata
Unificare e soprattutto far competere nel digitale chi diciamo questo lo fa di mestiere lo fa qui e lo fa nella maniera migliore possibile così si abiteranno l'housing
Così si abiliterà la frizione del incredibile patrimonio culturale italiano all'estero così si riuscirà grazie alle nuove tecnologie a poter tradurre in tempo reale quello che viene fatto a ad attirare il turismo ad attirare
L'investimento su cui arrivando Helmond perché possano creare delle capacità univoche in questo territorio questi sono i due elementi su cui distingua riflettere guardando mio punto di vista dall'azienda
Grazie
Anche se io a questo punto chiederei perché c'è stato un mini convegno parallelo perché Elena presidente Fitto per una riunione urgente convocata dalla Ponder Lion ha dovuto prendere un volo a Brussel c'è stato un incontro con il nostro presidente che comunque la salutato presidente che quindi ha chiesto a noi che abbiamo seguito tutti i lavori perché ne conoscete la serietà
Di in qualche modo arrivare a delle conclusioni e io però chiederei approfitterei di questi minuti a disposizione per chiedere a ciascuno di voi Rispetto chiedendo anche a Carlo di lì supportarmi d'intervenire
Di indicare
Quelli che secondo voi sono proprio suggerimenti operativi abbiamo la la fortuna di avere ancora qui la nostra presidente della Commissione cultura l'onorevole Principe loro stanno discutendo del bilancio
Se potesse vedere ce l'abbiamo qui di fronte una richiesta secca per provare un po'invertire tendenza perché è emerso a chiare lettere che questo e deve essere il momento del coraggio
è emerso a chiare lettere che dobbiamo essere veloci per continuare ad essere competitivi perché altrimenti per primo
Spazzati via da economie che stanno crescendo e stanno investendo Bingham Sassu innovazione tecnologica la formula della piccolo e bio culturalmente diverso i a livello macroeconomico non è no non è bello ma è una cosa che
Connota la nascita e
Identità però sul larga scala può non essere un fattore competitivo
Chiederei che ciascuno di voi con l'onorevole principi di fronte provi a dire rapidissimamente perché non non tratteniamo a lungo i nostri ospiti che hanno pazientemente e diligentemente eseguiti i lavori due minuti ciascuno per proporre all'onorevole Principe cosa da inserire sul bilancio semestrale
Facciamo questa il gioco come se potessimo incidere dal padre
Legislatore quindi l'autorità è qui ma io brevetti in questo momento in cui la all'Europa senza che se ne parli sui giornali sta di fatto un po'disintegrando
Norme come G. DPR e Ajax abbiamo visto che è passata alla la norma del chat controllo cioè tutte cose mentre abbiamo parlato per anni appunto di come l'Europa regolasse e che questo fosse un valore poi effettivamente ne Mariano pro troppo strette per la produzione e quindi è giusto che ci sia una dinamicità
Però ecco che in questo processo di in qualche modo disgregazione
Di questo valore su cui c'erano arroccati della capacità normativa in ambito digitale si dovesse salvaguardia dare di fatto non tanto la privacy del dato che è proprio quella messa in discussione
Per favorire poi l'impresa quindi già c'è stato un passaggio col digitale Omnibus la settimana scorsa per cui appunto dato privato non è più lo stesso che era prima quindi insomma se appartate a un'altra fase ma di non perderli cioè di utilizzarli come investimento economico cioè che questo non significhi che noi li regaliamo
Alle bistecche nella fattispecie americane
Gratis quella diversità dei dati che finora abbiamo preservato forse in maniera eccessiva al punto che i nostri startupper europea non possono utilizzarli qua per fare impresa
Non venga proprio regalata così Mannu militari oserei dire questo caso alle bistecche americane
Portando all'unanimità però mi diciamo
Mi limito a dire che tutto quello che serve e già scritto nel rapporto tra il problema implementarlo
Dal mio punto di vista si tratta e non lo dico solo io parliamo dell'undici per cento delle iniziative non di più che sono cominciate dal momento lo dice Mario Draghi
L'elemento chiave come dicevo prima è l'uniformità e la capacità di permettere ai player europei di investire nel proprio territorio
Rispetto a atteggiamenti predatori da un punto di vista economico di chi di come dire fa bisogna squilli ma non paga le tasse qui con una personale la che lavori nel dal continente
E già solo questo sarebbe un passo avanti enorme riconoscere questa come dire questa differenza questa dicotomia
E supportare negli investimenti chiave quelli militari quelli del duo aliusque ride sulla telecomunicazioni quelle sulle sono Energia
Il inviti player europei questa è un'attenzione che secondo me sanissimo ma da un punto di vista della attenzione al Parlamento europeo grazie
Assessorile Nina ma lo dico con una battuta ritorno al tondo ama molto amata la formulazione più di questo non c'è la Sicilia
Uno all'azionario cerca di raggiungere la prosperità completandolo devono e comunque in più di tanto non so perché ho cercato solo dal secondo il valico
Esemplifica anche se
Comunque
Sì io avevo cercato di assolvere già il mio compito quindi ero andato dritto proprio per cercare di mettere in campo delle visioni ripeto quella delle infrastrutture materiali se riuscissimo del Mezzogiorno
A a trasferire
Cuoio a Bologna
Di servizi immateriali turistici e culturali
Le arie le stanze dismesse delle nostre stazioni dei treni regionali soprattutto nelle aree interne e costiere sarebbe veramente un'ottima cosa perché il turista che viene non solo può avere forme alternative
E quindi trovare una pletora di offerta dalle guide alle bike Elettriche al turismo equestre per esempio noi abbiamo la stazione di Ascea Velia
Dove lì c'è un centro ippico dove potrebbe arrivare per la lunga spiaggia di chilometri e chilometri e proporre itinerari il turista viene da Napoli arrivare in un'ora e un quarto il treno regionale
Ripeto l'altra idea potrebbe essere un superbollo se la cultura attraverso progetti di finanza dei borghi
Cioè che effettivamente si possono accompagnare progetti di finanza sui nostri borghi e il Mezzogiorno ne ha tantissimi
E poi gli itinerari culturali europei come il nostro onorevole sa è una certificazione che il consiglio di Europa rilascia alla via Francigena il cammino
Si potrebbe trovare una legge del Parlamento europeo che va a finanziare gli itinerari culturali europei che già certificati dal Consiglio d'Europa
Hanno un percorso e nel loro percorso hanno una potenzialità di determinare in sviluppo locale occupazione adesso non a caso perché parlo dell'itinerario che è venuto dalla Borsa
Dell'itinerario culturale dei siti archeologici subacquei da se noi pensiamo a Favignana quello che può essere visto che si parla di connessione
Il Dai Qing che inizia ad assumere gli archeologi come guide subacquee quindi anche un nuovo profilo turistico che abbiamo proposto al ministero
Al tempo stesso la connessione con i tour operating e gli agenti di viaggio locale per determinare l'incarico al tempo stesso la sostenibilità l'esperienza che si vive
E anche tutte le le imprese che lavorano dei trasporti il battello altre forme come ha ben sommersa Marco Casagrande nessuna ritrova passiamo una casa
Fa fatta grazie Longo e tutto questo dopo la possibilità che atti del Pubblico per me per un paio di domande
Di per un paio di domande cogliendo l'opportunità di avere qui Giusi principe è rimasta a ad ascoltare tutti i lavori del convegno se qualcuno vuol chiedere qualcosa procure qualcosa eccolo
Ecco gli abbiamo microfono sì sì qualificarsi per fare
Solo un contributo che poi si complicare anche in forma di domanda
Noi abbiamo l'Europa
E l'individuo
Bisognerebbe concentrarsi sul ricreare una risonanza
Quando parliamo di questi aspetti che sono strumentali per raggiungere uno scopo più che parlare dell'attrattività per l'individuo bisognerebbe analizzare quali sono le tematiche fondamentali che in questo momento come società ci troviamo ad affrontare primo delle quali la denatalità
E quindi si parliamo di attrattività l'attrattività non deve essere per l'individuo deve essere per la famiglia che il mattone fondamentale della struttura della nostra società ed è anche l'industria elementare
L'attrattività per una famiglia
E funzione
Di disponibilità di quelle che sono elementi essenziali
La formazione per i figli una struttura di tessuto sociale di valori condivisi
Tutto quello che noi facciamo se ci limitiamo semplicemente a focalizzare gli strumenti non riuniamo il fine con la risonanza del nostro sogno europeo
Che nacque e fu emozionante se ci immaginiamo l'Europa
Macerie fumanti
E qualcheduno fondatore che lancia questo sogno
Che non abbiamo completato abbiamo anticipato
Aspetti economici Enti regolamentazione ma non abbiamo completato il disegno politico
L'uomo e il politico il futuro sarà sempre dell'umanesimo semmai dei ragionieri grazie anzi grazie grazie adesso l'ultima con presente ordinari
Grazie grazie io porto una testimonianza proprio fresca fresca perché sono tornato adesso Daria avverrà la missione ministro Tagliani forma imprenditoriale tra le aziende italiane quelle saudita oltre ottocento lato Italia altrettante lato saldi
C'erano tutte le autorità stakeholder nei vari settori dalle infrastrutture
Appunto al turismo alla cultura io accreditato un'azienda verso ma esci che azienda innovativa perché produce podcast
In tutto il mondo ma è un'azienda italiana per cui sono andato lì
Rappresentando questa azienda che poi ai provider digitale ufficiale del sito Italia conteggi del ministero del Turismo
Sì diamo Cordini in tutta Italia con tutte le regioni quindi dalla Sicilia con i Gal alla Toscana Lombardia ovunque
Quindi sentire gli interventi di ciascuno di voi è stato veramente prezioso quello glielo posso dare come segnale che in un salone di circa due mila metri quadri dove c'erano tutti corna e tutti i tavolini
Organizzati devo dire in maniera eccellente per merci perché con i match Making piattaforma che loro hanno fatto prima del del Foro Romano e potevamo chiedere alcuni interventi a tutte le autorità il distacco dell'istituzione dei sauditi
E si parlava appunto di tutti i vari settori strategici delle aziende italiane io ho parlava di turismo e di cultura avevo un po'alleati come se fosse un vasetto della marmellata
Perché in Saudi c'è una grande voglia di accredito culturale quindi aiutare aziende innovative come questa che seguo io in particolare ma io posso però potremmo parlare di tante aziende perché il turismo ha una sua spauracchi
Non solo culturale mo'punto attrattiva formidabile credo che sia un impegno che noi vi invitiamo che sensibilizziamo ecco tutti i livelli dentro solo dire questo a Franco grazie grazie grazie
Allora no
Gli era semplicemente per ringraziare numero del principio del sessantuno si chiama moderati riesce tutti i nostri pannelli s'è fatto
No di insomma di grande interesse almeno pavimento sì parlando a vuoto
Credo che sia stato molto interessante vedere questa dialettica molto concreta supercomputer intelligenza artificiale cognitiva e cultura scusate dunque sempre
Il messaggio che è arrivato forte e chiaro
Che arrivare al Parlamento europeo che come sapete autorità di bilancio è che loro padre investire di più
Se diciamo che siamo in guerra l'ha detto la presente alla Commissione europea il business luce al non non non è possibile dobbiamo darci le risorse per attuare il piano Draghi per avere quella famosa autonomia fratello che vuol dire semplicemente non facciamoci ricattare dall'autocrazia
Ed è chiusa la prepotenza
E quindi insomma c'è una battaglia da fare Parlamento europeo sicuramente sarà in primo piano per la battaglia di avere più risorse da utilizzare al meglio nel territorio grazie ancora a tutti voi anche per sì prima
Ringraziamento sentito alle squadre che hanno reso possibile tutto questo lo staff di serenità con sede a Bari ai
Quello del Parlamento europeo politica nei tifosi
E concludendo con un invito che non è una minaccia questo diciamo anche nella nel due mila ventisei pronti proseguiremo la nostra collaborazione con i nostri vicini del Parlamento europeo per continuare a valorizzare l'Europa
Ripeto come spazio culturale prima di tutto in un momento molto molto complicato molto difficile in cui siamo come emerso qui un po'con le spalle al muro e dobbiamo conquistarci il nostro posto nel mondo e in un futuro che attraversato da veloci cambiamenti e e dobbiamo dimostrare di essere all'altezza della situazione tutti insieme ma secondo me come avete visto
Ci sono competenze e passione e caratteristiche che ci possono far guardare con un cauto ottimismo al futuro ok grazie ancora a tutti

