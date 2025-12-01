Rapporto Draghi 2024. Innovazione, cultura e opportunità dei fondi europei

L’evento è organizzato dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia in collaborazione con Associazione Civita.



Dopo i saluti introduttivi di Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e di Simonetta Giordani, segretaria generale di Associazione Civita, gli interventi sono affidati al sindaco di Roma Roberto Gualtieri e agli europarlamentari Giusi Princi (PPE-FI) e Nicola Zingaretti (S&D-PD), membri della Commissione per la cultura e l’istruzione (CULT).



L’evento prosegue con una tavola rotonda alla quale parteciperanno Barbara Carfagna, giornalista Rai, …

Alessandro Dagnino, Assessore per l’Economia della Regione Sicilia, Andrea Missori, Presidente e AD Ericsson Telecomunicazioni, e Ugo Picarelli, fondatore della Borsa mediterranea del turismo archeologico.



A chiudere l’incontro, il Presidente di Associazione Civita Gianni Letta e il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la coesione e le riforme Raffaele Fitto.

