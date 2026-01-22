22 GEN 2026
giustizia

Processo d'appello bis "Ndrangheta stragista"

PROCESSO | - Reggio Calabria - 10:15 Durata: 33 min 59 sec
A cura di ASSO e Guido Mesiti
Registrazione audio integrale dell'udienza di "Processo d'appello bis "Ndrangheta stragista"" che si è tenuta giovedì 22 gennaio 2026 a Reggio Calabria.

Gli argomenti trattati nel processo sono: Appello, Bis, Filippone, Graviano, Mafia, Ndrangheta, Stragi.

La registrazione audio dell'udienza ha una durata di 33 minuti.

È possibile scaricare il file dell'audio integrale nelle prime 3 settimane dalla pubblicazione di questo processo cliccando sull'apposita icona download.
