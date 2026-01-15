Dati di qualità, politiche pubbliche, cooperazione inter-istituzionale

Nell’ambito dell’evento, introdotto dai saluti istituzionali della sen.



Mariolina Castellone (vicepresidente del Senato della Repubblica), del cons.



Federico Silvio Toniato (segretario generale del Senato della Repubblica), del cons.



Fabrizio Castaldi (segretario generale della Camera dei deputati) e del prof.



Gennaro Iasevoli (prorettore vicario dell’Università LUMSA), sono previsti interventi di esperti in servizio presso amministrazioni pubbliche e istituzioni di ricerca.



In particolare, il seminario vedrà la partecipazione della cons.



Claudia Di Andrea (vicesegretaria generale della …

Camera dei deputati), del cons.



Gianpaolo Araco (direttore dell’Ufficio organizzazione e innovazione del Senato della Repubblica), del dott.



Massimo Fedeli (direttore del Dipartimento tecnologie per la produzione e diffusione dell’informazione statistica dell’Istat), del cons.



Renato Loiero (consigliere per le politiche di bilancio del presidente del Consiglio dei ministri), della cons.



Chiara Goretti (direttore dell’Ufficio per la valutazione delle politiche pubbliche e dell’azione amministrativa del Senato della Repubblica), del prof.



Alessandro Natalini (ordinario di scienza politica presso l’Università LUMSA e direttore del Centro di ricerca Leopoldo Elia) e del dott.



Stefano Epifani (presidente della Fondazione per la sostenibilità digitale).



Le conclusioni sono affidate al prof.



Mario Midiri, ordinario di diritto costituzionale e diritto pubblico presso l’Università LUMSA.



Il seminario costituisce una delle iniziative promosse dal Centro di ricerca Leopoldo Elia dell’Università LUMSA e si inserisce nell’ambito dell’attività di studio del Centro sulle istituzioni della doppia transizione.

