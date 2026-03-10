10 Marzo 2026
Audizione a testimonianza, ai sensi dell’articolo 3 della delibera 22 marzo 2023 della Camera dei Deputati, di Francesco Giusti
Indice della seduta
Trascrizione automatica
- Presidenza del presidente Gianluca Vinci
- 0:00:10 11:00 Francesco Giusti, dipendente del Monte dei Paschi di Siena, Già Segretario comunale e provinciale della Lega Nord
- 0:00:56 11:00 Gianluca Vinci (FDI), presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi
- 0:00:19 11:01 Francesco Giusti, dipendente del Monte dei Paschi di Siena
- 0:00:39 11:01 Gianluca Vinci (FDI), presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi
- 0:06:48 11:02 Francesco Giusti, dipendente del Monte dei Paschi di Siena
- 0:10:37 11:08 Gianluca Vinci (FDI), presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, Francesco Giusti, dipendente del Monte dei Paschi di Siena
- 0:04:50 11:19 Ilaria Cavo (NM(N-C-U-I)-M-CP), Francesco Giusti, dipendente del Monte dei Paschi di Siena
- 0:03:49 11:24 Andrea Rossi (PD-IDP), Francesco Giusti, dipendente del Monte dei Paschi di Siena
- 0:04:35 11:28 Carla Giuliano (M5S), Francesco Giusti, dipendente del Monte dei Paschi di Siena
- 0:03:30 11:32 Gianluca Vinci (FDI), presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, Francesco Giusti, dipendente del Monte dei Paschi di Siena
- 0:03:33 11:36 Chiara Tenerini (FI-PPE), Francesco Giusti, dipendente del Monte dei Paschi di Siena
- 0:03:55 11:39 Valentina D'Orso (M5S), Francesco Giusti, dipendente del Monte dei Paschi di Siena
- 0:03:28 11:43 Gianluca Vinci (FDI), presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, Francesco Giusti, dipendente del Monte dei Paschi di Siena
- 0:04:28 11:47 Cristina Rossello (FI-PPE), Francesco Giusti, dipendente del Monte dei Paschi di Siena
- 0:04:08 11:51 Andrea Rossi (PD-IDP), Francesco Giusti, dipendente del Monte dei Paschi di Siena
- 0:03:22 11:55 Cristina Rossello (FI-PPE), Francesco Giusti, dipendente del Monte dei Paschi di Siena
- 0:04:50 11:59 Gianluca Vinci (FDI), presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, Francesco Giusti, dipendente del Monte dei Paschi di Siena
- 0:07:08 12:03 Ilaria Cavo (NM(N-C-U-I)-M-CP), Francesco Giusti, dipendente del Monte dei Paschi di Siena
- 0:00:53 12:11 Chiara Tenerini (FI-PPE), Francesco Giusti, dipendente del Monte dei Paschi di Siena
- 0:03:11 12:11 Ilaria Cavo (NM(N-C-U-I)-M-CP), Francesco Giusti, dipendente del Monte dei Paschi di Siena
- 0:00:43 12:15 Roberto Giachetti (IV-C-RE), Francesco Giusti, dipendente del Monte dei Paschi di Siena
- 0:02:15 12:15 Ilaria Cavo (NM(N-C-U-I)-M-CP), Francesco Giusti, dipendente del Monte dei Paschi di Siena, Gianluca Vinci (FDI), presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi
- 0:01:13 12:18 Cristina Rossello (FI-PPE)
- 0:04:28 12:19 Chiara Tenerini (FI-PPE), Francesco Giusti, dipendente del Monte dei Paschi di Siena
- 0:03:37 12:23 Ilaria Cavo (NM(N-C-U-I)-M-CP), Francesco Giusti, dipendente del Monte dei Paschi di Siena
- 0:01:20 12:27 Gianluca Vinci (FDI), presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, Francesco Giusti, dipendente del Monte dei Paschi di Siena
- 0:01:11 12:28 Andrea Rossi (PD-IDP), Francesco Giusti, dipendente del Monte dei Paschi di Siena
- 0:00:19 12:29 Gianluca Vinci (FDI), presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi
- 0:01:01 12:30 Andrea Rossi (PD-IDP), Francesco Giusti, dipendente del Monte dei Paschi di Siena
- 0:04:07 12:31 Roberto Giachetti (IV-C-RE), Francesco Giusti, dipendente del Monte dei Paschi di Siena
- 0:01:53 12:35 Gianluca Vinci (FDI), presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, Francesco Giusti, dipendente del Monte dei Paschi di Siena
- 0:04:26 12:37 Ilaria Cavo (NM(N-C-U-I)-M-CP), Francesco Giusti, dipendente del Monte dei Paschi di Siena
- 0:02:09 12:41 Gianluca Vinci (FDI), presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, Francesco Giusti, dipendente del Monte dei Paschi di Siena
- 0:00:21 12:43 Gianluca Vinci (FDI), presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi
Trascrizione