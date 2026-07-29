Modera Eugenio Fatigante (giornalista di Avvenire).



Apertura: Arnaldo Lomuti (Deputato M5S).



Saluti istituzionali Mons.



Vincenzo Paglia (Presidente Emerito della Pontificia Accademia per la Vita).



Intervengono: Gianmario Battaglia (ideatore e co-founder dello Human Economic Forum), Leonardo Becchetti (Ordinario di Economia politica, Università di Roma Tor vergata), Pasquale Tridico (Presidente della Sottocommissione fiscale del PE), Vincenzo M.



Naschi (Presidente e co-founder dello Human Economic Forum).



Conclude Giuseppe Conte (Presidente M5S).



Convegno "Dividendo Sociale Sistemico per una nuova …

società", registrato a Roma mercoledì 29 luglio 2026 alle ore 10:31.



L'evento è stato organizzato da Human Economic Forum.



Sono intervenuti: Eugenio Fatigante (giornalista di Avvenire), Vincenzo Paglia (arcivescovo e presidente emerito della Pontificia accademia per la vita), Arnaldo Lomuti (segretario della Commissione Difesa della Camera dei Deputati), Giammario Battaglia (co-fondatore dell'Osservatorio sull'uso dei Sistemi Alternativi di Risoluzione delle Controversie), Leonardo Becchetti (ordinario di Economia Politica all'Università degli studi di Roma Tor Vergata), Pasquale Tridico (presidente della Sottocommissione Fiscale del Parlamento Europeo), Vincenzo Naschi (presidente di Human Economic Forum), Giuseppe Conte (deputato, presidente del Movimento 5 Stelle).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Intelligenza Artificiale.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 41 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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