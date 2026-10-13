Commissione Affari sociali della Camera

nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante “Istituzione della figura professionale del fisioterapista di comunità”, svolge le seguenti audizioni: ore 10.30 Federazione nazionale degli Ordini dei fisioterapisti (FNOFI) e Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO, TSRM e PSTRP) ore 10.50 Federsanità; ore 11 Conferenza delle regioni e delle province autonome.