Commissione Affari sociali della Camera

13 Ottobre 2026
nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante “Istituzione della figura professionale del fisioterapista di comunità”, svolge le seguenti audizioni: ore 10.30 Federazione nazionale degli Ordini dei fisioterapisti (FNOFI) e Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO, TSRM e PSTRP) ore 10.50 Federsanità; ore 11 Conferenza delle regioni e delle province autonome.
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- 1:13:22 10:30
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