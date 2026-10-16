16 OTT 2026
rubriche

Critica e militanti

RUBRICA | - RADIO - 06:45 Durata: 5 min 51 sec
A cura di Luciana Bruno e Guido Mesiti
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«Un possibile strumento di libertà umana».

Norberto Bobbio e il socialismo Con il carteggio Bobbio-Valiani (1954-1994) di Giovanni Scirocco con prefazione di Mario Ricciardi.

Puntata di "Critica e militanti" di venerdì 16 ottobre 2026 che in questa puntata ha ospitato Matteo Marchesini (critico letterario e scrittore).

Tra gli argomenti discussi: Bobbio, Critica, Cultura, Democrazia, Diritti Civili, Filosofia, Liberalismo, Libro, Politica, Sinistra, Socialismo, Valiani.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 5 minuti.
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