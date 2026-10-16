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«Un possibile strumento di libertà umana».
Norberto Bobbio e il socialismo Con il carteggio Bobbio-Valiani (1954-1994) di Giovanni Scirocco con prefazione di Mario Ricciardi.
Puntata di "Critica e militanti" di venerdì 16 ottobre 2026 che in questa puntata ha ospitato Matteo Marchesini (critico letterario e scrittore).
Tra gli argomenti discussi: Bobbio, Critica, Cultura, Democrazia, Diritti Civili, Filosofia, Liberalismo, Libro, Politica, Sinistra, Socialismo, Valiani.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 5 minuti.
Norberto Bobbio e il socialismo Con il carteggio Bobbio-Valiani (1954-1994) di Giovanni Scirocco con prefazione di Mario Ricciardi.
Puntata di "Critica e militanti" di venerdì 16 ottobre 2026 che in questa puntata ha ospitato Matteo Marchesini (critico letterario e scrittore).
Tra gli argomenti discussi: Bobbio, Critica, Cultura, Democrazia, Diritti Civili, Filosofia, Liberalismo, Libro, Politica, Sinistra, Socialismo, Valiani.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 5 minuti.
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