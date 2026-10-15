2ª Commissione Giustizia del Senato

15 Ottobre 2026
Audizioni sui disegni di legge nn. 1816 e 1905 (Disciplina del condominio negli edifici)
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Scheda a cura di Stefano Chiarelli