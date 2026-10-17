17 OTT 2026
rubriche

Spazio Transnazionale

RUBRICA | di Francesco De Leo - RADIO - 07:10 Durata: 19 min 56 sec
A cura di Silvio Farina
Player
Con Giampiero Gramaglia (Docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma).

Ospite: Nello Del Gatto (Corrispondente per La Stampa da Gerusalemme).

Conduce Francesco De Leo (Giornalista e conduttore di RadioRadicale).

Puntata di "Spazio Transnazionale" di sabato 17 ottobre 2026 condotta da Francesco De Leo che in questa puntata ha ospitato Giampiero Gramaglia (docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma), Nello Del Gatto (corrispondente per La Stampa da Gerusalemme).

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 19 minuti.
leggi tutto riduci

  • Giampiero Gramaglia

    docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma

    Nello Del Gatto

    corrispondente per La Stampa da Gerusalemme

    7:10 Durata: 19 min 56 sec
più argomenti meno argomenti

Puntate recenti