FaiNotizia - Una sanatoria "da sanare" #2. La puntata settimanale

È passato un anno e mezzo da quando l'allora ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova ha annunciato in lacrime l'approvazione di una sanatoria per i lavoratori migranti, nell'ambito del decreto rilancio.



Era stato presentato come un provvedimento necessario ma soprattutto urgente, per prevenire addirittura il rischio di uno stop al comparto agroalimentare, senza l'arrivo di lavoratori stranieri stagionali.



Eppure ad oggi la fotografia della situazione, come denunciato dal dossier di Ero Straniero, è paradossale.



A fronte di 230mila domande presentate, sono appena 60mila, cioè il 25% …

del totale, i permessi di soggiorno rilasciati.



I dati nelle grandi città sono persino peggio del quadro nazionale.



A Roma, la stima è che alla velocità attuale ci vorranno più di 5 anni per concludere tutte le pratiche.



Ne parliamo oggi con Francesco Mason, avvocato del foro di Venezia e socio dell’Associazione per gli Studi Giuridici per l’Immigrazione (ASGI).



A cura di Daniela Sala.

