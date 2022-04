Cannabis Day. Le politiche globali sulla cannabis: Italia, Europa e America

Evento promosso da Antigone, Associazione Luca Coscioni, Meglio Legale, Forum Droghe, EUmans, la Società della Ragione, VOC Netherlands.



Marco Cappato, Associazione Luca Coscioni.



"Cannabis: Iniziativa dei cittadini europei/European Citizens' Initiative".



Con: Virginia Fiume (EUmans), Derreck Bergman (Chairman VOC Netherlands), Joao Taborda da Gama (Partner at Grupo de Ativistas em Tratamento Portugal), Georg Wurth (CEO German Cannabis Association), Natalie O'Reagan (legal specialist on drug policy, Ireland), Brendan Mininsh (Board member, Crainn (Ireland), Emilio De Capitani (Former Head of Unit Public Liberties Committee European Parliament).

Unit Public Liberties Committee European Parliament), Emilio De Capitani (Former Head of Unit Public Liberties Committee European Parliament).



"La convenzione unica sulle droghe, la cannabis legale e il MOREAct/The single convention on narcotics, the legal cannabis and the MOREact".



Con: Leonardo Fiorentini (Forum Droghe), Kenzi Riboulet-Zemouli (Reasearcher, FAAAT) Benjamin-Alexandre Jeanroy (Augur Associates), Grazia Zuffa (la Società della Ragione), Mitzi Vaughn (DRCNet Foundations), Giovanni Andrulli (HealthCare Hub, Università Bocconi).



"La cannabis nel parlamento italiano/Cannabis in the Italian Parliament".



Con Antonella Soldo (Meglio Legale), Eugenio Saitta (Capogruppo Commissione Giustizia, Camera dei Deputati), Riccardo Magi (Presidente Più Europa), Elio Vito (Forza Italia), Matteo Orfini (Parlamentare PD).Conclusioni Marco Perduca, Associazione Luca Coscioni.

