Commissione Lavoro della Camera

Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro, svolge le seguenti audizioni: ore 14.00 Francesca Campolongo, direttrice per la Trasformazione digitale e dati presso il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, e Michele Vespe, capo Unità Economia digitale presso il JRC ore 14.45 rappresentanti di Konecta Group, in videoconferenza ore 15.00 rappresentanti di Sky Italia ore 15.15 rappresentanti di Capgemini, in videoconferenza ore 15.30 rappresentanti di Assinter Italia.