Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche estere

27 Ottobre 2026
svolge l’audizione di Lorena Di Galante, direttore centrale per i servizi antidroga, nell’ambito del filone d’inchiesta sul narcotraffico transnazionale organizzato.
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Scheda a cura di Carmine Corvino