Voci dalla Libia - Speciale Fortezza Italia

Con Michelangelo Severgnini, auore del Progetto "Exodus Fuga dalla Libia" Argomenti: due storie che continuano, quella di un migrante che ha provato ad attraversare il Mediterraneo ed è stato riportato in Libia e quella di una ragazza nigeriana che per non aver acconsentito ad un ricatto sessuale del suo datore di lavoro libico è stata consegnata alla Polizia e rinchiusa in un centro ufficiale di detenzione, ma poi in seguito a un trasferimento in un altro centro è scomparsa.



Inoltre un collegamento in diretta con un migrante nigeriano che raccontat la sua storia di migrazione e i tre anni …

passati in Libia.

