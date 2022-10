Promosso dal Movimento Europeo di Azione nonviolenta.



Registrazione video della manifestazione "Sit-in per fermare la guerra in Ucraina", registrato a Roma giovedì 13 ottobre 2022 alle 18:37.



Sono intervenuti: Angelo Moretti (portavoce del Movimento Europeo di Azione non Violenta), Tatyana Shyshnyak, Oles Horodetskyy (presidente dell’Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia), Marianella Sclavi (Docente di Etnografia Urban presso il Politecnico di Milano), Emma Bonino (leader di +Europa), Marco Bentivogli (fondatore e coordinatore di Base Italia), Angelo Moretti (membro del Movimento …

Europeo di Azione non Violenta), Luigi Manconi (presidente di A Buon Diritto. Associazione per le libertà), Leonardo Becchetti (ordinario di Economia Politica all'Università degli studi di Roma Tor Vergata), Lia Quartapelle (Responsabile Esteri del Partito Democratico), Antonio Stango (presidente della Federazione Italiana Diritti Umani (FIDU)), Massimiliano Iervolino (segretario di Radicali Italiani), Matteo Alesi (Comitato Giovani per l'Ukraina), Francesco Intraguglielmo (fondatore del movimento Rivoluzioniamo la Scuola).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Pace, Ucraina.



La registrazione video di questa manifestazione dura 1 ora e 23 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci