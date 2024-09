Esposizione a Roma, ai Fori Imperiali, dal 2 al 7 settembre, di un'autoambulanza ucraina crivellata dai russi con 300 proiettili.



È una tappa del tour europeo della campagna 'Ukraine is calling'.



Colpita nel settembre del 2022, mentre prestava soccorso, l'ambulanza è la rappresentazione plastica di una guerra che si accanisce sui civili e persino su medici e personale di soccorso in azione.



L'esposizione si pone l'obiettivo di raccogliere fondi per l'acquisto di 112 ambulanze e camion dei pompieri.



"Un'ambulanza crivellata per ricordare. Intervista ad Oles Horodetskyy" realizzata da Ada …

Pagliarulo con Oles Horodetskyy (presidente dell'Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia).



L'intervista è stata registrata lunedì 2 settembre 2024 alle ore 13:26.



Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Auto, Decessi, Diritti Umani, Energia, Esteri, Europa, Finanziamenti, Guerra, Infrastrutture, Ovest, Politica, Putin, Roma, Russia, Societa', Ucraina, Vigili Del Fuoco, Violenza, Zelenskij.



La registrazione audio ha una durata di 6 minuti.

