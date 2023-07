Udienza pubblica della Corte Costituzionale

La Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti: • articolo 43, comma 3, del decreto-legge numero 36 del 2022, come convertito, concernente la disciplina del Fondo istituito per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione dei diritti inviolabili della persona compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945.



La previsione, in deroga all’articolo 282 del codice di procedura civile, dispone che, …

anche nei procedimenti pendenti alla data dell’entrata in vigore del decreto-legge, le sentenze riguardanti l’accertamento e la liquidazione dei suddetti danni acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere dal medesimo Fondo, determinando l’impossibilità di iniziare o proseguire le procedure esecutive basate sui titoli pertinenti alla liquidazione dei medesimi danni e l’estinzione dei giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi; • articoli 18 e 18-bis della legge numero 69 del 2005 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2022, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri) nella parte in cui non prevedono quale motivo di rifiuto di consegna del destinatario del mandato d’arresto europeo ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona; • articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, numero 151, contenente il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, numero 53”, censurato perché incorre nella violazione degli artt.



2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del congedo straordinario retribuito per assistere il familiare con disabilità grave; • legge della Regione Siciliana numero 33 del 2020 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2020 e per il triennio 20220-2023.



Modifiche di norme in materia di stabilizzazione del personale precario), per violazione dell’art.



81, terzo comma, della Costituzione; • un conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti della Regione Veneto in relazione alla deliberazione della Giunta della Regione Veneto n.



1499 del 2022, adottata in attuazione della legge regionale n.



27 del 2020 (Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico ), e in particolare in relazione ai due elenchi contenuti nell’Allegato B nella parte in cui prevedono l’obbligo di fornitura di energia elettrica gratuita per talune concessioni.

