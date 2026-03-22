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A cura di Andrea De Angelis e Simone Santucci.
Puntata di "XV Emendamento - Francia e Slovenia" di domenica 22 marzo 2026 , condotta da Andrea De Angelis .
Tra gli argomenti discussi: Amministrative, Balcani, Comuni, Democrazia, Economia, Elezioni, Est, Europa, Francia, Geopolitica, Investimenti, Le Pen, Macron, Nazionalismo, Politica, Slovenia, Unione Europea.
Puntata di "XV Emendamento - Francia e Slovenia" di domenica 22 marzo 2026 , condotta da Andrea De Angelis .
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