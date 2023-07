La puntata propone una sintesi della presentazione del 14° Libro bianco sulla droghe con le relazioni di Franco Corleone (Società della Ragione) e Leonardo Fiorentini (Forum Droghe).



Come ogni anno pa presentazione si è tenuta il 26 giugno in occasione della "Giornata internazionale contro l'abuso di droghe e il traffico illecito" delle Nazioni Unite che per il Governo Meloni è invece la "Giornata mondiale contro la droga".



I dati contenuti nel libro bianco mostrano la realtà della politica delle droghe in Italia ispirata alla "guerra alla droga" che il Governo intende inasprire contro …

ogni evidenza e ogni ragionevolezza.

