Violenza contro le donne: Azione, prevenzione, impegno

Nell'ambito della rassegna Italo-francese “Voce alle Donne!”, nata dalla partnership tra Institute Francaise e l’Ambasciata di Francia In Italia, e con Le Contemporanee come Media Partner.



Intervengono: Antonella Veltri (Presidente dell’associazione D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza, Lucia Annibali, Difensore civico della Regione Toscana, ex deputata e avvocatessa italiana fra le più eminenti portavoce delle vittime di violenze di genere), Ynaée Benaben (Direttrice generale dell’associazione francese En avant toutes).



Modera l’incontro Maria Latella (Giornalista e …

opinionista, scrittrice e blogger, è conduttrice televisiva e radiofonica per Sky TG24 e Radio24).



Infine, la tavola rotonda è introdotta da Céline Bonnaire, Delegata generale Kering Foundation.

