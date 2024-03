Udienza pubblica della Corte costiuzionale

Ordinanza 127/2023 Previdenza e assistenza - Pensioni - Ingegneri e architetti impossibilitati a iscriversi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (cosiddetta Inarcassa) per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria e tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)...; Ordinanza 113/2023 Edilizia e urbanistica - Assegnazione di alloggi - Norme della Regione Veneto - Previsione che annovera, tra i requisiti di …

accesso al servizio, la residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni - Denunciata disciplina che irragionevolmente non presenta alcun collegamento con la ratio del servizio, vale a dire il soddisfacimento del bisogno abitativo...; Ordinanza 51/2023 Sanità pubblica - Farmaci - Sottoposizione dei prezzi delle specialità medicinali, esclusi i medicinali da banco, al regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), a decorrere dal 1° gennaio 1994...; Ordinanza 155/2023 Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio marittimo - Interpretazione autentica dell'art.



8 del decreto-legge n.



400 del 1993, come convertito - Occupazione senza titolo dei beni demaniali, consistente nella realizzazione abusiva, ovvero difforme, di opere inamovibil...

