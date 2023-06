Udienza pubblica della Corte Costituzionale

All'ordine del giorno: commi 1 e 5 dell’articolo 4 del decreto-legge numero 44 del 2021 e successive modificazioni, nella “parte in cui delegano alla circolare del Ministero della salute di dettare la disciplina delle indicazioni e dei termini per la vaccinazione cui devono sottoporsi gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, sia in generale sia in caso di intervenuta guarigione dal virus, senza predeterminare la disciplina delegata alla circolare in modo tale che il relativo potere sia delimitato e circoscritto a parametri legislativamente stabiliti, …

e senza contenere alcuna precisazione, anche non dettagliata, dei contenuti e modi dell’azione amministrativa limitativa del diritto alla salute delle persone”; articoli 25 e 26 della legge Regione Abruzzo numero 24 del 2022 che prevedono, rispettivamente, il finanziamento di interventi in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia e la concessione di un “contributo Covid” ai lavoratori delle aziende pubbliche di servizi alla persona e alle strutture sanitarie private accreditate che gestiscono residenze protette; - alcune disposizioni della legge numero 106 del 2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) oggetto di ricorsi proposti rispettivamente dalle regioni Campania, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte che intervengono nell’ambito di una sistematica riforma della disciplina dello spettacolo dal vivo (che consta sia di una delega al Governo, sia di disposizioni di immediata applicazione), istituendo, tra l’altro, il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo (articolo 6), del quale fanno parte l’Osservatorio per lo spettacolo istituito presso il Ministero della cultura (articolo 5) e gli Osservatori regionali (articolo 7).

