Intervengono: Vannia Gava (Vice Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica), Jacopo Morrone (Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari), Andrea Rispoli (Comandante Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri), Giuseppe Vadalà (Commissario Unico alle bonifiche delle discariche), Leonardo Salvemini (Capo ufficio legislativo della regione Lombardia), Giorgio Centurelli (Direttore generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo …

del MASE).



Registrazione video del dibattito dal titolo "La terra non cresce: è nostro dovere tutelarla. Presentazione della XIII relazione semestrale "Le missioni dell'arma per la bonifica dei territori)", registrato a Roma martedì 14 maggio 2024 alle 15:10.



Dibattito organizzato da Commissario Unico per gli Interventi su discariche abusive.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Ambiente.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 22 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

