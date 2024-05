Saluti: Luigi Gubitosi (Presidente Università Luiss Guido Carli).



Ne discutono con l’Autore: Giuliano Amato (Presidente emerito della Corte costituzionale), Paola Severino (Presidente Luiss School of Law), Valentina Meliciani (Direttore Luiss Institute for European Analysis and Policy), Claudio De Vincenti (Professore di Economia politica, Sapienza Università di Roma), Marco Doria (Presidente della Società Italiana degli Storici Economici), Vito Grassi (Membro del CdA Luiss, Imprenditore).



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro di Amedeo Lepore: "The Cassa …

per il Mezzogiorno, the World Bank and the Model for Italian Economic Development"", registrato a Roma lunedì 27 maggio 2024 alle ore 17:32.



Sono intervenuti: Massimo Angelini (direttore External Affairs, Corporate Communication & Patnership director della LUISS), Luigi Gubitosi (presidente LUISS Guido Carli di Roma), Claudio De Vincenti (presidente onorario della Fondazione Merita), Valentina Meliciani (direttrice della Luiss Institute for European Analysis and Policy), Vito Grassi (componente del CdA Luiss, Imprenditore), Marco Doria (presidente della Società Italiana degli Storici Economici), Amedeo Lepore (ordinario di Storia Economica presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”).



Tra gli argomenti discussi: Libro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 44 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

