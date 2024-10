Dal Piano Marshall al Next Generation EU e…ritorno (seconda giornata)

Introduzione: Gaetano Quagliariello (Dean, Luiss School of Government), Peter L.



Lindseth (University of Connecticut).



Session - "The European Response to the Pandemic through the NGEU".



Chair: Cristina Fasone (Luiss University).



Intervengono: Andrea Guiso (Sapienza University of Rome), Sandro Guerrieri (Sapienza University of Rome), Eva Christina Müller-Praefcke (Sapienza University of Rome), Daniela Felisini (University of Rome Tor Vergata), Paolo Paesani (University of Rome Tor Vergata).



12:30 Seconda parte – The Lasting Legacy of the NGEU.



The Constitutional Design and Governance of the …

NGEU.



Intervengono: Diane Fromage (Paris Lodron Universität Salzburg), Nicola Lupo (Luiss University).



Sessione pomeridiana "Il NGEU e il PNRR".



Presiede Nicola Lupo (Università Luiss Guido Carli).



Ore 14:30 Parte I – L’impatto politico, economico e sulle politiche pubbliche Il NGEU e il PNRR: un’analisi economica.



Con Marcello Messori (Istituto universitario europeo), Amedeo Lepore (Università della Campania Luigi Vanvitelli), Stefano Palermo (Università Pegaso), Emanuele Bernardi (Sapienza Università di Roma).



Ore 16:15 Parte II – L’impatto sull’organizzazione e il funzionamento dei pubblici poteri PNRR e impatto sulla forma di governo" con Luca Bartolucci (Luiss School of Government), Cristina Fasone (Università Luiss Guido Carli), Luciano Monti (Università Luiss Guido Carli).



ore 18:00 Closing Lecture Roberto Gualtieri (Sindaco di Roma).



Presiede Giovanni Orsina (Head del Dipartimento di Scienze Politiche, Università Luiss Guido Carli).

