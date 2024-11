Ambiente Alimentazione e Ricerca

Indirizzi di saluto: Giulio Prosperetti (vice Presidente Corte Costituzionale), Stefano Besseghini (Presidente dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente), Andrea Rispoli (Generale di CdA dell'Arma dei Carabinieri Comandante del C.U.F.A.), Mario Antonio Scino (Capo di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), Franco Parasassi (Presidente della Fondazione Roma), Anat Gold (Director of Central Region, KKL-JNF, Israel), Valeria Mastroiacovo (Professoressa di Diritto Tributario, Segretaria Nazionale dell'U.G.C.I.), Giorgio Cantelli Forti (Presidente …

dell'Accademia Nazionale di Agricoltura).



Ore 11.00 "Cooperazione Internazionale e programmi di ricerca".



Relazioni introduttive Aaron Fait (Professore Ordinario di Genetica all'Università di Udine).



Tavola rotonda: Stefano Amore (Magistrato, Direttore dell'Osservatorio per l'analisi normativa del C.U.F.A.).



Partecipano: Beatrice Lorenzin (Vicepresidente del Gruppo PD al Senato), Stefano Masini (Professore di Diritto Agrario e Diritto Alimentare, Università di Roma Tor Vergata), Giuseppe Novelli (Professore Ordinario di Genetica Medica, Università di Roma Tor Vergata), Antonio Santarelli (imprenditore, titolare e Amministratore di Casale del Giglio Società Agricola srl), Marco Scurria (Vicepresidente gruppo FdL al Senato), Vasilis Vasiliou (Professore di Epidemiologia e Scienze della Salute Ambientale).



Ore 15.00 "Innovazione tecnologica, modelli organizzativi e ricerca".



Relazioni introduttive: Padre Paolo Benanti (Presidente della Commissione sull'Intelligenza Artificiale per l'informazione, Professore della Pontificia Università Gregoriana), Sergio Staro (Dirigente Superiore della Polizia di Stato, Direttore del Programma nazionale dell'implementazione dei regolamenti UE dell'interoprabilità).



Tavola rotonda coordinata da Stefano Amore (Magistrato, Direttore dell'Osservatorio per l'analisi normativa del C.U.F.A.).



Partecipano: Maurizio Decastri (Professore Ordinario di "Organizzazione Aziendale" Università di Roma Tor Vergata), Francesco Manganaro (Direttore generale della BCC dei Castelli Romani e del Tuscolo), Antonio Pietro Marzo (Gen.



del CdA in riserva dell'Arma dei Carabinieri, già COmandante del C.U.F.A.), Cristina Messa (già Ministro dell'Università e della Ricerca, Professoressa Ordinaria di Diagnostica per immagini e Radioterapia presso l'Università degli Studi Milano-Bicocca), Giancarlo Righini (Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste della Regione Lazio), Pierluigi Sanna (Vice Sindaco della città metropolitana di Roma).



Conclusioni Giuseppe Giove (Gen.



di divisione in riserva del C.U.F.A.



dell'Arma dei Carabinieri).

leggi tutto

riduci