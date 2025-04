Competenze per lo sviluppo

Saluti di apertura: Gian Maria Gros-Pietro (Presidente Intesa Sanpaolo), Dario Scannapieco (AD Cassa Depositi e Prestiti), Michele Coppola (Direttore Gallerie d’Italia), Giuseppe Signoriello (Presidente Fondazione Merita).



Ore 10.00 – 11.10 "Scuola, Università e Formazione leve di sviluppo per il Mezzogiorno".



Coordina: Roberto Napoletano (Direttore Il Mattino).



Presentazione position paper introduttivo di Merita: Claudio De Vincenti (Presidente onorario Fondazione Merita).



Interventi di introduzione al Convegno: Anna Maria Bernini (Ministro dell’Università e della Ricerca), Tommaso Foti …

(Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di coesione e il PNRR).



Ore 11.20 -13.20 – "Educazione e inclusione, contrasto alla povertà educativa".



Coordina: Ottavio Ragone (Responsabile redazione la Repubblica a Napoli).



Presentazione position paper di Merita: Giuseppe Coco (Università di Bari Aldo Moro e Socio fondatore di Merita), Raffaele Lagravinese (Università di Bari Aldo Moro e Socio di Merita).



Interventi: Francesca Biondi Dal Monte (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa), Monica de Virgiliis (Presidente SNAM), Daniela Miceli (Dirigente scolastica Istituto “Giuseppe Scelsa” di Palermo), Vito Peragine (Università di Bari Aldo Moro), Valeria Pirone (Dirigente scolastica Istituto “Marie Curie” di Ponticelli), Ambrogio Prezioso (Presidente Est(ra)moenia).



"L’esperienza del Campionato dei Valori": Maria Ludovica Agrò (Esperta di politiche pubbliche di sviluppo e Socia fondatrice di Merita), Maria Rosaria Brunetti (HR Director e Socia fondatrice di Merita).



Conclusioni della Sessione 1: Marco Rossi-Doria (Presidente Impresa Sociale Con i Bambini).



Ore 15.00 "Scuola, formazione professionale, ITS" Sessione 2a - Presentazione position paper Merita: Ludovico Albert (Fondazione Bolton for Education), Marina Verderajme (Esperta di formazione e politiche del lavoro, socia Merita).



Interventi: Marina Irace (Direttore People Management, Gruppo Almaviva), Vincenzo Linarello (Presidente di GOEL), Paola Nicastro (Presidente Sviluppo Lavoro Italia), Patrizia Ordine (Università della Calabria), Costanzo Jannotti Pecci (Presidente Unione Industriali di Napoli).



Coordina Simona Brandolini (Corriere del Mezzogiorno).



Intervento Vincenzo De Luca (Presidente della Regione Campania).



Ore 17.00 "Innovazione e lavoro: la formazione in azienda" Sessione 2b - Presentazione position paper Merita: Giampiero Castano (Esperto di politiche industriali, Socio fondatore di Merita).



Interventi: Silvia Rappini (AD Eni Corporate University), Gian Luca Orefice (Chief Human Resources Officer Gruppo FS), Claudio Magni (Head of Development Gruppo Italgas), Carla Napolitano (Responsabile Innovazione Gruppo Terna), Domenico Ruggiero (Amministratore Unico ASIA Napoli e Utilitalia), Vito Grassi (Presidente Graded SpA, Presidente Assemblea Soci LUISS).



Conclusioni della sessione 2: Anna Finocchiaro (Presidente ItaliaDecide).



Coordina Mariella Parmendola (la Repubblica).

