“L'Italia dei conservatori” (seconda giornata)

“L'Europa in un mondo multipolare” con Nicola Procaccini (Copresidente Ecr Group), Claudio Durigon (Sottosegretario al Lavoro), Pina Picierno (Vicepresidente del Parlamento europeo), Corrado Ocone (Direttore editoriale rivista Nazione Futura), Federico ladicicco (Anpit).

ModeraAlessandro Rico de "La Verità".

Alle 11 il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara dialoga con Salvatore Merlo, Vicedirettore de "Il Foglio" parlando del tema “La rivoluzione del buon senso” introdotti da Fabrizio Tatarella.

Alle 12 “La fine della globalizzazione?” con Marco Rizzo, Francesco Storace e Antonio Rapisarda, Direttore responsabile de "Il Secolo d'Italia", moderati da Hoara Borselli de "Il Giornale".

Alle ore 16.00 il presidente di Nazione Futura Francesco Giubilei si confronta con il leader di Azione Carlo Calenda moderati da Monica Giandotti di Tg2Post sul tema “Liberal o conservatori?” introdotti da Giuseppe Tatarella.

Alle 17.30 si parla invece di politica estera con un panel in memoria di Charlie Kirk intitolato “L'era Trump e il ritorno dell'Occidente” in cui intervengono Tommaso Cerno, Direttore "Il Tempo"; Valdo Spini, Presidente della Fondazione Circolo Rosselli; Sara Kelany, Deputato Fdl moderati da Incoronata Boccia, Direttrice dell'Ufficio Stampa della Rai.

Alle 18.45 “Le sfide dell'Italia” in un dialogo tra Gianfranco Fini, Presidente emerito Camera dei deputati e Maurizio Molinari, editorialista "La Repubblica" moderati da Roberto Arditti e introdotti dal vicepresidente di Nazione Futura Ferrante De Benedictis.

Nel panel conclusivo alle 19.30 si discute de “La destra moderna che guarda il futuro” con Antonio Giordano, Segretario Generale Ecr, Giuseppe Valentino, Presidente Fondazione AN, Francesco Giubilei e Fabrizio Tatarella.

Crea così buongiorno a tutti oggi questo primo Pannella parliamo di Europa in un mondo multipolare tema che oggi non appartiene solamente ai libri di geopolitica ma la vita quotidiana delle nostre nazioni mi viene da dire
Perché l'ordine internazionale di fatto è cambiato i blocchi di un tempo quelli che conoscevamo si sono in qualche modo scritturati e davanti a noi c'è un mondo che di fatto è fatto di nuove potenze fatto di nuovi equilibri di equilibri che talvolta sono contabili e di rapporti che si vanno a ridefinire spesso con molta rapidità un mondo multipolare a mio avviso significa proprio questo non più due o tre grandi potenze che dettano le regole ma diversi centri di forza che avanzano con le proprie ambizioni spesso in competizione tra loro padroni della propria storia e della propria identità
L'Europa è un bivio è un video diciamo ci sono due strade oggi
Da un lato la tentazione di un modello centraliste uniforme che cancella le differenze e allontana anche i popoli a mio avviso dall'altra parte abbiamo invece un'altra via quindi una via che come dire va nella direzione di degli Stati sovrani padroni della propria storia
Ecco l'Europa non è solamente una costruzione astratta neanche un insieme di regole senz'anima mi viene da dire no è la somma delle sue nazioni delle sue tradizioni e e anche delle loro culture delle nostre culture perché noi di fatto facciamo parte di questo di questo grande di questo grande continente mi viene in mente un'immagine non immagina che può essere comunque un mosaico di identità un mosaico di identità che mantenendo quella che poi alla fine la loro e e la loro forza è la nostra forza no possono trovare nell'alleanza invece nella solidarietà il modo per contare di più nel mondo
Perché se è vero che in nessun Paese europeo da solo può reggere la competizione globale è altrettanto vero che non può farlo rinunciando a se stesso
Ecco questo significa difendere la libertà dei cittadini proteggere le economie nazionali garantire la sicurezza dei confini preservare le radici culturali e spirituali che hanno dato forma a questa nostra civiltà e significa rifiutare un modello che cancella le differenze uniforma tutto sotto un'unica regola perché la ricchezza dell'Europa sta nella sua diversità e allora la domanda che dobbiamo porci oggi abbiamo tantissimi lustri ospiti
Proprio questa qual è l'Europa che vogliamo l'Europa che diventi periferia di interessi altrui oppure un Oropa di nazioni fiere
Capaci di cooperare ma senza annullarsi unite nel difendere i valori comuni e quindi di contare all'interno di questo mondo multipolare
Ecco questa secondo me è la sfida che veramente ci attende che non è facile non è immediata però credo che sia decisiva perché un'Europa appunto che rinuncia alla sua identità è un continente a mio avviso senza futuro
E invece un'Europa che la difende
Può ancora essere protagonista della storia ecco con queste riflessioni voglio aprire i lavori di questo panel e movimento e sono certa che il confronto che seguirà con i nostri appunti importanti ospiti ci aiuterà a delineare meglio da che parte vogliamo andare grazie
Grazie circa
Sentire se funzionassero
Buon giorno a tutti grazie di essere qui io sono restando Rico della verità moda però questo panel a annuncia anche che sarà abbastanza feroce sulle tempistiche su mandato del padrone di casa e ha chiesto di fare una decina di minuti a testa di intervento penso che
Essere sintetici fare faciliti anche l'ascolto da parte del pubblico comincia dal sottosegretario al lavoro caduti donna che forse deve lasciarci in anticipo per un impegno pregresso
Europa al mondo multipolare
Onorevole
Non ci nascondiamo dietro un dito la sfida della gola alla sfida della globalizzazione l'Europa aveva risposto avvicinandosi un po'di più alla Cina cinesi Zhang mercato del lavoro
Per questo nuovo ordine internazionale che si sta costruendo
O che stanno costruendo perché non so fino a che punto l'Europa non sia protagonista ci sarà spazio invece per un altro modello per esempio
Il ritorno alla da chi ha buona domanda interna e quindi anche un potere d'acquisto delle classi medie
E torni a essere quello di un tempo
è stato distributori sono il potere d'acquisto le classi medie è stato distrutto
Intanto grazie ringrazio avere alla sua per l'invito per lo stalking che mi ha fatto per la sua orchestra giustamente insomma largo da Bari superiore a sei mesi capire quanto ci tenevo a esserci presente erano scherzi a parte credo che il tema che si è toccata ma
Prima quando ha illustrato all'epoca insomma nove si evinceva le due strade
Parto da quelle due strade oggi i loro rappresentanti Strata
E noi cerchiamo di spostarlo nell'altra strada no oggettivamente parlando ed era stata quella sbagliata quella che che ci ha portato fino ad oggi a regole lacci e laccioli che in qualche modo non impedito la crescita dei Paesi europei
Hanno regredito tutto
A noi regredito in modo importante l'economia di tutti i Paesi europei
E non tessendo neanche più competitivi no io vengo da con Nicola da un evento sull'intelligenza artificiale non si parlava di nuvole abbiamo visto tantissime slide tra parentesi si parlava di numeri e quando si parlava vintage anzi artificiale a un affetto facciamo esempi in America della di una sulla produzione del venticinque per cento all'Europa si parla del cinque del sei del sette ecco allora
Secca sbagliato dov'è lo sbaglio perché gli altri Paesi hanno gli altri la globalizzazione porta ad avere altri affetti dispetto Europa
L'Europa è quella che si è ricordata perdonatemi ed aver sbagliato le iniziative sul sul lato Elettriche dopo le elezioni in Germania che ha costruito in qualche modo un cambiamento trasformando la Germania adesso in quello che doveva essere indusse dell'armamento no insomma questo fa capire come hanno imbrigliato la nostra attività molli devo dirti più della metà non tra noi fra l Italia abbiamo siamo cercando di trovare soluzioni enormi io ringrazio molto della visione che oggi Alitalia nel Paese mondiale
Perché grazie anche Giorgia Meloni al lavoro che sta facendo le sue norme siamo diventati siamo rimasti oggi interlocutori importantissimi di riferimento mondiale e questo secondo me è un elemento fondamentale
Ma tornando a domanda
C'è più terrene più italiana no perché il potere del salario
Certo so come non si fa ad aumentare con il salario minimo su questo posso dirlo nel senso che essa al minimo sarebbe l'emblema dell'abbattimento dei Frari mediani verso il basso quello che proprio prova diciamo in un duo dobbiamo invece avere uno sviluppo diverso devo dare più forza a quello che la contrattazione collettiva ma lassità
Con iniezioni positiva non edizioni negativa perché se no si va a retrocedere allora quando ci vanno i paragoni con l'Europa nuove in qualche modo dice che nella Germania un salario minimo arriva da quattordici euro la Germania non ha la contrattazione collettiva come la nostra
La Germania non ha tra virgolette potevano passare perché poi saremo prenderanno questa frase i diritti che che in qualche modo i nostri Coluzzi indagato e l'attività si indaga la portata avanti negli anni dagli anni della feroce anche delle grandi battaglie no che sono morte davanti
La Germania avuto un PIL che è cresciuto
Grazie a Europa che voleva nella prima strada diversamente da quello che l'Italia e quindi ha potuto costruire un un vantaggio economico della devo del livello di che fa ricadere sul sul lavoratore noi abbiamo avuto vent'anni oggettivamente di un di un PIL zero meno zero virgola zero meno e questo ha fatto sì che comunque sia il potere salariale non ha avuto una grande forza però devo dirvi anche che la contrattazione collettiva ha dato grande respiro
Perché se noi pensiamo alla Quercia di secondo livello a tutti gli accessori che in qualche modo l'italiano è bravissimo a inventare costruire perché oggettivamente la tassazione sul lavoro è altissima credo che tante risposte sono state date
Ma se quando dico a questo governo perdonare no perché tutti parlano dei fari bassi di quello che c'è in questo governo ha preso strutturale dieci miliardi di taglio del cuneo
Dieci miliardi
Cioè non un'una tantum no i due miliardi che in qualche modo di ai dieci miliardi strutturali del taglio del cuneo
Ecco come questo che ci allieta per importanti come possiamo migliorarle come possiamo dare peso al ceto medio sicuramente facendo un intervento su quelle che sono le aliquote detassazione dei oggettivamente è normale che una risposta va data ma questo questa questa Finanziaria sicuramente andrà incontro da questa a questa visione
Sicuramente va
Data forza ancor di più alla contrattazione c'era poco fa ad esempio ad iniziative che a me piacerebbe mettere in campo lo dico a Federico Iadicicco che qui è quello che il rinnovo sindacale
Parte dal giorno che esclude il contratto anche se per rinnovarlo dopo anni questo dà un potere di crescita salariale costante perché ne abbiamo vissuto rinnovi contrattuali che in qualche modo erano stagione erano stagioni di sette otto anni fa per penso a contatto via dei famosi fiduciari che erano cinque euro no allora rosso la massa cinque euro perché perché rinnovo non avveniva otto anni bloccati e questo ha tenuto tutto fermo se tu invece fare partire la contrattazione con la forza di dire guardate che anche se io non aveva due anni
Parte dal giorno casco del contratto tu è una crescita costante no ma con ciò che già avviene perché poi vedete sono beige pratichino dobbiamo drizzare anche nei contratti minori no
Se parliamo dei metalmeccanici o dei chimici hanno già l'ippica
Durante lama la vacatio contrattuale minino dobbiamo trovare un sistema che la votazione sia più forte che si dia più forza in qualche modo e salari che possono crescere alcune norme servono per semplificare questa crescita e non le non le vogliamo mettere in campo
Quindi credo che la finanziaria tra la finanziaria come sempre giusta qua
Per le risorse che abbiamo un per giustamente quelle i mercati che in qualche modo ne affrontiamo sempre in maniera adeguata credo che oggi avere lo spread sui nomi ricordate quante volte ci provi spread noi ogni porta
Non sapevo pensava mangiavo cappuccino la mattina con lo spread perché praticamente c'era cinquecento seicento
No io ricordo anche i sorrisini della Merkel che hanno mandato a casa Berlusconi quello spread no
Oggi vederlo quelle cifre che siamo sotto la Francia fa capire quanto questo governo sta facendo bene quanto sta entrando nel meccanismo somme adeguato della visione con globale quello che non ci possiamo più permettere
Mo'avevano faremo passa questo concetto con Nicola Fano direbbe però io ce l'ho da qui sono contento che sono a corto anche tra
Perché se sono accorta Draghi significa che siamo a buon punto perché se ne pensano che Draghi c'è e non ci ha insegnato pochi mesi fa al Meeting di Rimini che erano però così non va bene
Pur se tardi visto che dei ruoli importantissimi in Europa forse tardi diciamo ci deve ci ha dato finalmente spunto che ha che più importante è
In qualche modo capirlo no Octavio buono meglio prima ma tardi non lo dico lo possiamo accertare quale ecco se noi riusciamo a dare invece un impulso diverso
Che serve l'Europa diversa e credo che ci stiamo lavorando possiamo farlo e questo governo italiano che sarà forte anche per altri cinque anni
Può dare questo impulso secondo e possiamo cambiare un po'lo Stato scuote oggettivamente ci porta ad arretrare
Cina America sono oggettivamente diventati importantissima cadendo non possiamo rimanere sotto queste due Ale che in qualche modo ci stringono ci sono sempre dopo non non credo non possa più cresce come deve cresce
Grazie per
Sottosegretario lanciato la dunque due notizie importanti in vista
Della manovra sia sulla contrattazione collettiva sia sul sul taglio delle tasse ciò possiamo aspettarci qualcosa a livello di margine fiscale persa anche grazie all'opera di riordino dei conti pubblici che è stata fatta fatto che adesso l'Italia
Rispetto alla Germania alla Francia sta andando meglio da quel punto di vista quindi c'è un forse un margine per intervenire è un momento buono per intervenire guardate noi comunque sia intervento
Come dicevo poco fa anche l'abbiamo fatto costantemente perché tutti trovano strutturale ma i dieci miliardi al taglio del cuneo
Sono già trenta miliardi che abbiamo messo mano questo terzo evidentemente sul terzo anno quindi oggettivamente parlando chiedo che un impatto che se dovesse raccontare lo farebbe capire insomma quello che abbiamo già in quel in qualche modo fatto supporre salariale
Credo che oggettivamente oggi diventa primario dizionario mediano perché essa insofferenza anche Enza doriano e quindi è normale che noi come giustamente si è già detto in tutti i tavoli che siamo lavorando su quel taglio del cuneo tagli occlusa del famosa lì quelle che possono dare più respiro insomma a ai cittadini tutti quanti lavoratori poi secondo me tantissime cose
Per togliere lacci e laccioli perché importante oggi è liberalizzare liberale quello che l'energia positiva che ami nostri imprenditori nostri i nostri lavoratori e non bloccarla quindi credo che non su quella fase
Ci siamo
Siamo dandogli grandissimo risposto in questo Carmelo cominciava la mattinata con una ventata d'ottimismo visto che quel titolo del Panella che avevamo si poteva partirei proprio in seguito cianosi e non sono partito con
Fatela secondo la storia dei i nostri dati Istat raccontano abbiamo il più alto tasso di occupazione mai visto dal mille novecentosettanta ad oggi
Però se parli con alcol con la sinistra vi dico ma la precarietà
Il Pdci guardare che la precarietà la più bassa per carità che c'abbiamo dato ci è data dal settanta oggi amano va eliminata
Figlio mio non se vuole ne ha tutto quanto cioè io diciamo sempre un qualcosa un di cui no che ti dicono oppure di titolare i conti dell'INPS Clint se faccio un esempio non so se a quindici
Miliardi di attivo
Cioè mi per la prima volta nella storia INPS nel due mila ventiquattro Concia brocco dall'equilibrio due venticinque hanno hanno versato contributi INPS ventisette milioni di lavoratori
Ventisette milioni
Cioè sono e sono umori stratosferici per la nostra economia che se dovrebbe tutti qualsiasi economista riprende riporta in un tavolo ha poi Siegel si evince no perché se vince perché i mercati giustamente rileggono quei numeri e quindi ci danno quella fiducia che in qualche modo Lelli Schneier non se ne accorge
A proposito de sinistra le ore ad ascoltare messaggio che gentilmente ci ha fatto pervenire all'onorevole no non lascia
Alla scena impegnata la scena è impegnata con la flottiglia quindi c'è un pezzo di sinistra che d Italia non si occupa mentre il l'onorevole Pina Picierno vicepresidente del Parlamento europeo del partito democratico ci ha inviato un messaggio che pregherei di far partire una sola ascoltiamo
Un attimo
Ora io saluto il sottosegretario Dorigo
Ascierto però da da una una cosa su su su una cosa diciamo siamo contenti di ascoltare che la polarizzazione e la mancanza di dialogo tra le parti diverse viene rigettata poi vediamo se questo corrisponda alla realtà Romeo grazie
Le scale del posto
E passo subito la parola a Nicola Procaccini copresidente del gruppo dei conservatori o riformisti al Parlamento europeo che il gruppo di anche di Fratelli d'Italia perché lo vedevo
E s'agitava un po'sulla sedia quando ha sentito la Picierno dire le le sovranità nazionali sono in crisi la risposta e all'Europa
Immagino che lei non sia proprio d'accordo
Dunque nel seduttore buongiorno a tutti grazie l'invito fluente ringrazio Francesco Giubilei azione futura Fabrizio Dorella la Fondazione Tatarella
Salute e Corrado e preferito dunque
Sì nel senso che forse siamo già nel cuore un po'della
Della questione vedete
Legittimamente c'è una parte del mondo politico diciamo tendenzialmente collocata tra il centro e la sinistra
Che ritiene che la risposta alle crisi di questo tempo in generale ha
L'impostazione che dovrebbe avere l'Unione europea in linea di massima sia una impostazione che loro definiscono federalista
Ora già qui io
Francamente critico il termine federalista
Perché il federalismo è la devoluzione dei poteri e delle funzioni dal centro verso la periferia
La loro Europa federale è esattamente l'opposto
Cioè eh spogliare a periferia in questo senso gli Stati nazionali delle loro funzioni e prerogative per portarle sotto il cappello di Bruxelles
Questo a casa mia si chiama centralismo che l'esatto opposto del federalismo para evidentemente a loro fa più figo chiamarlo federalismo perché centralismo agente se come dire si irrigidisce
Però è un e cominciamo a interrare nel merito della semantica delle parole cioè non si può dire una cosa e con quella cosa affermare il suo esatto contrario
Spesso la la l'altro termine che si accompagna che l'ora accompagnano per dare una narrazione più affascinante al concetto di centralismo
Europeo è quello degli Stati Uniti d'Europa quante volte abbiamo sentito li abbiamo visti proprio
Sei lingue il sì per questo il concetto di Stati Uniti d'Europa
Di nuovo
Che cosa vuol dire salite Europa vuol dire
Sostanzialmente scimmiottare il modello degli Stati Uniti d'America
Dove
Ci sono degli
Stati regionali che hanno anche per carità una certo grado di autonomia
Ma che non sono delle nazioni
Il Wisconsin il Missouri Consolo Ohio
Non solo delle Nazioni la nazione è una Stati Uniti d'America
Ora
Replicare questo modello qui da noi significa considerare l'Italia la Germania la Francia o la Spagna come il Missouri Luís sconsiglia o l'Ohio
C'è una bella differenza perché ripeto noi abbiamo una cultura una organizzazione nazionale che è invece esattamente quella degli Stati Uniti d'America dopodiché
Abitati l'abbiamo le regioni in Italia così come la Germania ai bund no al le sue regioni federali ma ripeto equiparare
Assimilare
L'Italia all'UE sconsiglia per me è una bestemmia con tutto rispetto per lui scorsi
Ovviamente questa è la pars destruens della risposta dopodiché passo alla pars construens va be'ma voi
Conservatori europei voi fratelli d'Italia Anna qual è il modello alternativo che proponete
Molto semplicemente il modello originale
L'Unione Europea
Nasce come confederazione di nazioni cioè come alleanza di nazioni che decidono di stare insieme dopo che per secoli si sono scannati fra di loro
Decidono finalmente di stare insieme per
Fare poche cose insieme ma grandi serie importanti
Questo modello confederale è l'esatto opposto di quello che non abbiamo avuto abbia avuto l'europea che si che già adesso invade ogni ambito della nostra esistenza e si pretende che lo faccia ancora di più
Dico il modello originale perché badate bene il modello originale che all'inizio parte con la comunione con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio no
Per farvi capire anche lì il primo nucleo
Talmente confederale come organizzazione che indica le materie prime e l'Energia come la prima cosa su cui metterci in Comune perché giustamente giustamente è chiaro che siamo in grado di fare delle economie di scala seminò di avere dei vantaggi su alcuni temi maggiori se stiamo insieme piuttosto che se stiamo da soli è evidente per esempio l'approvvigionamento di materie prime e di Energia
Dopodiché dopo la cieca sarebbe arrivato il Trattato di Roma nel Trattato di Roma nasce la comunità europea
Questa comunità europea viene ratificata dal Parlamento italiano ecco i piace sempre ricordare qualcuno vota a favore qualcuno vota contro ti vota a favore te la comunità europea del Trattato di Roma tutti i partiti del centrodestra italiano dall'epoca
Quindi dalla Democrazia Cristiana il Partito liberale al Partito repubblicano fino al Movimento Sociale Italiano chi si astiene vota contro socialisti e comunisti
Perché nella loro idea il modello era un altro quello della unione delle Repubbliche socialiste sovietiche il modello di riferimento dopodiché che succede che quando crolla il muro di Berlino
Chi che in qualche modo avrebbe dovuto chiedere umilmente scusa arresto del pianeta invece si ricicla attraverso una sorta di turbo europeismo
E consentito un turbo rupe Isma'che spesso ha utilizzato l'ambientalismo anche per darsi un tono diciamo
Un po'più ma a un po'più alto un po'più così pulito un po'più Clin però questo è quindi concludo
Ci sono due modelli
Noi rispettiamo
E che dire perché ci piace anzi confrontarci come con la vicepresidente Preacher Picierno su un modello diverso da quello che proponiamo noi
Modello centralista che auspicano al centro e a sinistra purtroppo quando dico al centro dico perché c'è anche una linea di frattura all'interno del Partito popolare europeo su questo
è un modello rispettabile non è il nostro e soprattutto non è il modello originale
Noi difendiamo il modello originale un'alleanza di nazioni libere e sovrani affratellati da un comune destino
Ma che rispetta l'identità la tradizione
Semplicemente ciò che siamo
Grazie
Vado ancora sul concreto perché questo dibattito che c'è tra due euro tre
Ci ha illustrato molto bene l'onorevole Procaccini e poi ha delle ricadute pratiche immediate perché presentano qualche giorno fa Romano Prodi
Proponeva un referendum informale dell'Unione Europea per l'abolizione del principio dell'unanimità
L'unanimità sarebbe quando si va a Bono apportare le cose in consiglio europeo che a proposito di federalismo a quello che decide davvero cioè e il consesso dove si riuniscono diciamo i capi visti degli Stati che fanno parte dell'europea
Adesso c'è potere di
Mentre per i singoli membri alcuni dicono no questo potere di veto siccome viviamo in un mondo pericoloso che richiede una capacità di decisione per rapinarlo di Franca Presidente da Repubblica Mattarella bisognerebbe abolire questa questo potere di veto e creare invece della maggioranza il problema che poi questo basterebbe lo tradusse li trattano Unione Francia Germania che se non altro per peso e popolazione rischierebbero di allora la presunta Titolo più pesante ma in realtà il dibattito con le ha sollevato
Diciamo con molto concreto
Non so se su questo da una volentieri non non non lo voglio ruba spazio alla voce credere Vesalio contraria a quella serie solamente poi per carità si può anche discutere se
Su alcune materie molto specifiche ma tendenzialmente restiamo contrari per quello che ho appena detto
Perché il diritto di veto riconosce
Il sistema confederale
Per l'appunto riconosce l'idea originale di comunità europea dove le singole nazioni hanno talmente peso tale sono talmente importanti che hanno anche singolarmente il diritto di porre il veto ad una decisione generale ora badate bene questa è un'altra
Tecnico Us che passa
Per cui gli USA europea paralizzata dal diritto di divelto ora trovatemi vi prego una decisione che non è stata assunta dall'unione europea a causa del diritto di veto di una nazione non me troverete uno perfino che ne so le sanzioni alla Russia
Sono state approvate all'unanimità quindi compreso Orban fili corso eccetera diciannove pacchetti di sanzioni contro la Russia diciannove
Per diciannove volte quindi ogni volta che c'è stato da prendere una decisione certo sì è capitato a noi è capitata Orban è capitato alla Francia Germania
Minacciare il diritto di veto
Per
Proseguire nella nella nella nella trattazione nella nella nella trattativa perché certo sì e chiaro con il diritto di veto le trattative sono più lunga questo sì si può di credo che sia oggettivo
Ma questo non impedisce al termine della trattativa di prendere una decisione all'unanimità
Attualmente è uno sforzo in più che viene richiesto in particolare ai capi di governo e capi di Stato di trovare una sintesi che sia bene a tutti ripeto questo è di nuovo perché l'Unione Europea nasce con l'idea di una alleanza di nazioni e non come una sorta di super Stato europeo che riduce le nazioni ad enti amministrativi come se fossero dei Comuni o delle circoscrizioni
Grazie
Federico la DC col Presidente ampi et con lei vorrei andare quale tornare un attimo una cosa che diceva prima il filo no no no faccia rossa posta
Torno dice Patricia stringiamo i primi ramoscelli
Come diceva che offre la cucina di Striscia abbiamo sedici undici
No torno un attimo una cosa che diceva non il giorno prima che ha citato anche Procaccini sul green
E e poi lo hanno in particolare diceva ci siamo accorti si sono accorti che il Gringo non funziona dopo averlo approvato dopo aver fatto dei danni
E le chiedo è una responsabilità solo della classe dirigente anche almeno ad un passo dalla classe industriale perché l'impressione e che una parte del mondo se europea pensasse coltellino avrebbe tagliato posti di lavoro ridotto i costi aumentato i margini di profitto quello che è successo soprattutto nel settore all'auto emotivo è stato che invece questa cosa si è tradotto in un regalo per i produttori cinesi
Grazie intanto ringrazio Franceschi Fabrizio per l'invito tutti quanti voi per essere qui chi è intervenuto prima di me io
Prendono spunto da tante cose che ho sentito in questo breve ragionamento
Ti rispondo subito così marchiamo
La questione credo che ci sia stato un abbaglio collettivo rispetto alla vicenda del new green deal perché ha impattato sicuramente
Sulle classi dirigenti europee ma anche su un pezzo negasse industriali che come due giustamente torno pensato che la svolta Crino potesse rappresentare un'opportunità per investimenti e crescita
Alternativa a quella che era in corso e quindi hanno immaginato un'opportunità che poi non si è concretizzata era forse col senno di poi lo diciamo era abbastanza prevedibile ma però oggettivamente sia si è creduto queste ipotesi solo chi ha prodotto un effetto spiazzamento perché tutto quello che serve per fare la transizione ecologica al di là dei fortissimi investimenti che andrebbero incentivati in maniera significativa per fare una transizione così veloce
E tutto quello che serve per fare anzi sono ecologica ha prodotto dai nostri competitor erano molto più avanti di noi e quindi
In qualche maniera questa ha prodotto la distruzione dell'Automotive tedesco e quindi europeo
Sull'Europa ora dire alcune cose
A partire dalla questione la domanda interna
Perché il tema della domanda interna non è che noi abbiamo una scarsa domanda interna per motivi occasionali occidentali
Lì c'è una scelta strategica
Della Germania
E delle Politiche ordo liberiste di cui la Germania è stata artefice protagonista che ha trascinato con sé tutta l'Europa
Che era quella di dire
Fatte salve le politiche di osterie non sono toccabili che vuol dire che nessuno di noi alla leva fiscale nessuno di noi è ovviamente la leva dei cambi
Le politiche economiche sono azzerate l'unica politica possibile è quella dei bassi salari
A fronte di un aumento della produttività ed è quello che è successo in Germania cioè aumento della produttività più che proporzionale rispetto allo aumento dei salari reali questo per rendere la Germania competitiva
Per renderlo un Paese export led c'ha trascinato con sé tutta Europa
Producendo nei paesi più deboli nel caso nostro l'Italia l'effetto che oltre a non avere l'aumento di salari non abbia nemmeno l'aumento la produttività a questo dobbiamo sommare
Che non abbiamo politiche industriali la
Quarant'anni forse
E che abbiamo depauperato il patrimonio manifatturiero del Paese perché nelle dinamiche della globalizzazione selvaggia è stato in qualche maniera acquisito in gran parte da altri malgrado una continua modeste uno dei più importanti potenze manifatturieri del continente
E siamo andati verso una terziarizzazione del del Paese io rappresento molte aziende del terziario quindi ritengo il Texas è importante però oggettivamente un paese è un paese forte capace di crescere di avere alti salari se ha una manifattura importante
Perché gli alti salari nei settori a basso valore aggiunto che sono i tipici del terziario non ci possono essere non per cattiveria degli imprenditori perché provo una caratteristica del settore nano posa immaginare alti salari del turismo alti salari dei servizi alla persona alle imprese
è un mondo mi permetta in effetti quando sento dire il turismo il nostro petrolio viene un pronto a mettere la mano alla pistola perché ovviamente grandissima risorsa però come dice lei
Non è la leva strategica un pesce non possiamo immaginavo immagina dell'Italia come l'isola felice dove tutti i ricchi del mondo vanno a fare i turisti Noce bisogni manifattura c'è bisogno di industria il faccione c'è bisogno di una strategia industriale faccio un esempio concreto sono stato un convegno
Invito ad intervenire su la Polonia come mercato e quindi sono messo a studiare i dati della Polonia che vi invito a fare perché uno pensa la Polonia noi pensiamo alla Polonia dove siamo trent'anni fa quando i polacchi venivano in Italia in cerca di lavoro
Perché lì c'era la povertà
Ma alla Polonia un caso straordinario da studiare per tanti per tanti fattori la Polonia negli ultimi vent'anni ha raddoppiato il PIL il PIL pro capite
Negli ultimi vent'anni lavora rientrata dalle venti potenze con il PIL più alto del mondo
E nel due mila ventiquattro autoconsumi le famiglie più quattro e quattro per cento investimenti più sei sette per cento a un piano strategico energetico che prevede investimenti nel dell'eolico off-shore nel nucleare e nei nei rigassificatori il che vuol dire avere una politica energetica del mix energetico che barche tende verso una prospettiva di autonomia che poi non è sempre facile però a unico non è un piano industriale energetico
Fa Investimenti
Cinque per cento di spesa militare programmata e tendenzialmente in linea di massima poi magari tra dieci anni se ci rincontriamo vi dirà di pomodori secondo me diventerà la prima economia del continente
Dammi per per il trend a voi è chiaro che se tu parti alle condizioni la voglia però attenzione non stiamo ragionando dell'ottantanove no ma del Duemila già negli ultimi vent'anni già abbondantemente fuori dal comunismo ma però il caso lavoratrici dice una serie di cose uno che è possibile fare investimenti pubblici
Lui Europa dovrebbe riflette tutte insieme questa è vero che la Polonia parte da un basso rapporto debito PIL
Però i cioè l'indebitamento i debiti pubblici il debito pubblico il debito privato cioè se io mi indebito per giocare alle slot machine
Sono pazzo mi dovrebbe impedire indebitare mise io mi indebito per far pendere la laurea mio figlio mio figlio come quest'investimento consentirà la mia famiglia di crescere di produrre redditi che mio figlio produrrà in futuro è un buon investimento quindi se io stato investo
Sperperando le risorse ovviamente sto facendo una follia ma se l'investimento che io faccio a un tasso del Ku condurrà un tasso di crescita che superiore alta al costo dell'investimento stesso già l'interesse ovviamente ne sono elementi basilari dell'economia che tutti sanno quindi non si capisce perché l'Europa non li applica l'investimento è un elemento positivo
Spedì per dire che la domanda interna dipende da una scelta che abbiamo fatto e mi ha stupito che il dibattito sui dazi americani sia stato se Trump era più o meno corretto più menomato mettere i dazi ma Tramper fa gli interessi degli Stati Uniti d'America bene o male questo riguarda loro riguarda anche noi ovviamente però i dazi sono strumenti di politica economica giusto sbagliato dipende io penso che nel caso di specie che non produrranno l'effetto che Trump auspica ma Nuer modulo rivoltare la domanda noi stessi e dire
Visto che è vista in America hanno deciso di fare una politica dei dazi come facciamo noi ad aumentare la domanda interna questa doveva essere l'ala necessità Mathias peraltro lo sport amatoriale corso verrà naturali
E quindi ci vorrebbe il combinato disposto di una serie di politiche principalmente il superamento dei perché motiva il nuovo Patto di stabilità io lo chiamerei rinnovato nel senso che ha rinnovato i vincoli che c'erano nel precedente non c'è niente di nuovo la nuova prestabilita
E continua la cultura e la voglia di osterie di che ci ha condotto dentro questo disastro
Però mi permetto di raccolta alcune cose sull'UE sull'Unione
Perché condivido il principio che il kit ma per sua natura l'Unione europea non può essere federale ma confederale
Però
Per esempio sul diritto di divieto è una grande sciocchezza pensare che aumentare la democrazia dello europea passi attraverso il mio sul diritto di veto perché il diritto di veto
Nata connaturato alla struttura istituzionale
Se tu hai una struttura di quel tipo non può non avere il diritto di veto del singolo Stato
Perché non per superare il diritto di veto dovresti fare un salto ontologico del delle istituzioni europee cioè dovesse aumentare la democrazia popolare
Cioè ogni cessione di democrazia nazionale di sovranità nazionale è possibile solo in cambio democrazia popolare mise turco soci strumenti elevati democrazia volare l'elezione diretta dell'esecutivo europeo
Al di là di quello che si pensi queste e cioè lo spartiacque può essere solo questo se tuo e vuole aumentare il grado di democrazia non puoi farlo eliminando il diritto di veto che è connaturato alla struttura istituzionale dell'Unione così come devi per forza che so immaginare l'elezione diretta del presidente la commissione un esecutivo europeo tutta un'altra serie di cosa se vuoi andare in quella direzione no
D'altra parte io credo che non certo Outis la riflessione andrebbe fatta perché l'Unione europea a un bivio
Così come o muore
O si riposi riforma completamente perché è un soggetto che geopoliticamente è completamente irrilevante completamente irrilevante e voi capite che in un contesto è questo
Le sollecitazioni degli ultimi anni
Ce lo appalesa in maniera evidente non te lo puoi permettere è impossibile ma non europea ogni nazione alla sua politica estera e questo in un contesto di di un equivoco è ovviamente ci indebolisce
Ma esattamente l'Unione Europea che cosa vuole fare in Ucraina non lo fa nessuno l'ha capito nessuna Francione fare una cosa noi vogliamo fare un'altra probabilmente cioè e e questo ci indebolisce ma anche questa storia del rear ma del piano di riarmo no
Ora in linea di principio io credo che preoccuparsi di essere organizzati militarmente sia doveroso nel senso che anche se come dicevano i nostri padri se vuoi la pace
Organizzati perché qualcuno potrebbe non volerla quindi due diverse organizzato per difenderti banalmente questo è il senso ma un piano che dice che possiamo sforare il patto di stabilità per spese militari
E chi lo può fare ogni singola nazione secondo porta con sé due problemi il primo è che se per necessità noi possiamo sforare il Patto per i armarci per necessità avremmo potuto sforare anche il Patto per investire aver da creare occupazione per proteggere le fasce deboli la popolazione perché è un principio corretto però vale in tutti gli ambienti secondo e ma come è possibile immaginare un riarmo che non preveda la condivisione di questo riarmo cioè paradossalmente non accadrà però paradossalmente noi potremo finanziare il riarmo della Germania di dover dire o di un altro Stato
E trovarci e quelli che quel riarmo venga rovesciato contro di noi perché tra dieci anni gli equilibri attuali saltano è ovviamente un paradosso ma per farvi capire hanno e la Germania dichiara guerra all'Italia con i soldi
Riarmo nelle ha ottenuto anche grazie all'Italia queste è il livello il meccanismo e riapre quindi io penso il tema ad esempio del della politica estera
Se noi crediamo che abbia un senso stare assieme
Mantenendo le proprie peculiarità le proprie alla per la dimensione nazionale se ha un senso però noi dovremmo avere una politica estera comune e per avere una politica estera comune dovremmo avere un esercito comune che poi può essere il coordinamento dei servi eserciti nazionali o un pezzo che invece rientra un esercito roba però comunque l'idea
Di una difesa comune Tulcea degli averi perché se non ce l'hai se tu non è un un l'idea di un esercito comune non hai alcuna voce in capitolo sullo scenario internazionale non conti niente resterai sempre come dire a ruote di scorta il che non vuol dire che vuole andare contro la l'alleanza storica il Patto atlantico non è questo il tema il tema è sempre che ruolo vuole avere
Nel mondo in un in un mondo così complesso ma quello che quindi secondo me l'Unione europea
Sotto tutti i punti di vista
Purtroppo ha dimostrato delle fragilità strutturali che ho vengono affrontate al di là degli steccati ideologici
Fuori dalla retorica che dobbiamo su tutti insieme perché ci ha dato pace regia sono cose che nel nel quindi o noi costruiamo un processo che ci conduce verso il superamento dei limiti che l'Unione ha per costruire un progetto europeo che salvaguardi le differenze delle singole nazioni ma che valorizzi quello che noi dobbiamo valorizzare mite e mettere in comune
E sono omogeneità fiscali perché non è possibile ci sui paradisi fiscali né nell'Unione
Omogeneità nei salari perché si va alla ed ampi ma il vero dumping salariale si fa dentro l'Unione perché nei Paesi vivi nell'Unione ci sono salari molto Bab molto bassi quello nostro di quello della Francia e la Germania
E unità in politica estera e militare se non costruiamo queste dinamiche se non costiamo una strategia comune infrastrutture comuni che servono all'interesse dell'Unione investimenti in energia comuni
Queste cose sono necessari se vogliamo perseguire un progetto unitario e dare un ruolo a questo soggetto nelle nel quadro credo politico altrimenti avrebbe più senso prendere la decisione provvisorio delle conseguenze ognuno vada per la sua strada però io credo che l'impegno di tutti al di là delle posizioni dovrebbe essere quello di capire come riformare l'Unione europea per darle forse valore nel contesto della complessità che non stiamo vivendo che enorme forse una fase epocale
C'è bisogno di della qualità di una classe dirigente che capisca che in una fase vocale bisogna costruire storie nuove e l'Europa a necessità di scrive una storia nuova grazie
Per scrivere questa storia nuova però sì bisogna riflettere sull'economia bisogna riflettere sul riarmo bisogna riflettere sulle istituzioni ma bisogna riflettere anche sulle radici culturali direi e con Corrado Ocone che filosofo
Credo il massimo esperto italiano vivente di Benedetto Croce quindi a proposito di Europa della sua generazione van bene per per me per molestie fosfato
Però però Corrado
La riflessione sulle radici culturali dell'Europa è oscillata tra due per a una ventina d'anni fa ci si scannano alla perché non si voleva mettere le radici cristiane
Adesso siamo passati alla io direi al feticismo di Altiero Spinelli
Perfetto tra questi due poli dove sta la verità delle radici culturali se ce n'è una perché non è nemmeno detto che ci sia
Un'identità europea perché si d'altronde come ricorda poco prima fino a non tantissimi anni fa ci siamo scannati peraltro breve per il carbone per l'acciaio Francia e Germania assolutamente allora grazie
A Tatarella e a Francesco per l'invito
Grazie Alessandro della domanda stimolante come sempre allora cominciamo da Spinelli allora un io credo che l'uscita di Giorgia Meloni su il Manifesto di Ventotene sia stata appropriata anche tra l'altro era una risposta all'utilizzo da parte del PD della Sly né di questo manifesto di Repubblica che lo aveva addirittura diffuso col quotidiano etc
Si è appropriata per un semplice motivo perché Altiero Spinelli
è stato il primo a prendere le distanze dal suo manifesto dal manifesto che ha scritto se uno legge la sua biografia che si chiamava io Ulisse poi come nel secondo edizione come sono diventato saggio dice era un testo giovanile in cui oggi non mi riconosco per la sua impostazione degli enigmista
Maresciallo non riesce ad andare lo dice diceva Altiero Spinelli del set negli anni settanta allora che deve che poi nel due mila
Ventiquattro cioè allora questo dimostra come su molto spesso ci sia anche ignoranza perché io credo che poi nessuno l'avesse letto questo manifesto
Però il manifesto può essere una cartina di tornasole per capire come l'Europa
Dovrebbe essere ecco perché non vogliamo Levodopa lungo devono però così come è andata costituendo sì nel tempo soprattutto da Maastricht in poi diciamo
Perché c'è un forte elemento in questa costruzione costruttivisti lo scusatemi il gioco delle parole cioè
Per chi ha una formazione liberale come la mia
E cioè i processi culturali politici sociali devono nascere dal basso e poi le classi dirigenti ovviamente devono far insomma registrarli incanalato dei però non si può concepire appunto che un Progetto d Europa nasca
Nel giro di ristrette élite e sia imposto a tutti e dall'alto e questo elemento costruttivisti Co di ingegneria sociale è stato presente ripeto da Maastricht in poi soprattutto ben pensiamo poté all'Eur dove ha avuto pure sotto come una sorta di Progetto in laboratorio noi probabilmente non eravamo nemmeno pronti come in Italia ad aderire all'euro forse la stella più saggio che aspettassimo di entrare con qualche anno di ritardo però dovevamo entrare perché
Ce lo ha chiesto l'Europa ma poi capiremo anche cercò comunque di essere breve nel mio intervento ovviamente perché questo è avvenuto in Italia e poi alla mia sensibilità liberale un altro elemento diciamo fa Posta diciamo così
Ed è elemento della iper-regolamentazione cioè l'Europa è nata come Progetto costruttivisti con l'Unione europea si è costituita come concetto costruttivisti Ko e come Progetto intesa sei gol lamenta attivo cioè probabilmente non potendo essere quell'Europa folte che diceva l'onorevole Procaccini su pochi sostanziali argomenti sono documenti che concernono le nostre vite quotidiani spesso Europa cominciato ad regolamentati e in questo senso proprio perché ha cominciato a regolamentare ha perso il treno dello sviluppo dell'intelligenza artificiale
E di tutte e quindi si è ritrovata in qualche modo indietro dispetto
Alla alle grandi potenze globali che ormai domandano al mondo e e quindi invita l'Italia per l'Italia uno dei Paesi fondatori quindi teoricamente dovrebbe avere un peso importante avrebbe dovuto avere un peso importante in questa Europa perché non l'ha avuta per una serie di fattori prima
Perché
Di diciamo le nostre classi dirigenti diciamoci la verità fino a un certo momento hanno considerato l'Europa
Come qualcosa di secondario pure che quando si sono accorti che invece il l'Europa contava era forse troppo tardi o mi ricordo sì se ricordo bene fu era fu Emilio Colombo che addirittura abbandonò la Presidenza della Commissione per tornare ad avere un incarico che un minore in Italia perché veniva visto proprio come una fase transitoria di aspettativa rispetto ai governi nazionali un po'detto freatiche Dori come dovete oggi il Pd che dopo no o fra un anno dalle elezioni dei per la mente loro pelli manda
Di cattiva come cover d'autore fino
Va be convenuta per questo e un po'perché in Italia agito molto forte una ideologia che era che di ispirazione azionista azionista nel senso del Partito di azione le l'ideologia del vincolo esterno
Perché un'ideologia quella del vincolo esterno perché gli azionisti Partito d'azione è stato un partito che ha avuto breve vita nel quarantasette ed è un partito di intellettuali per lo più però la mentalità azionista poi è transitata attraverso altri partiti e buona parte del di pista italiano e di formazione azionista e questa ideologia del vincolo esterno diceva noi siamo un Paese imbattuto moralmente siamo inferiori a Francia e Germania eccetera quindi dobbiamo adeguarci al lodo l'Europa comunque lei ha avuto comunque
E quindi e quindi c'era questa ma questo se noi vediamo in alcuni passaggi fondamentali
Ha molto molto molto diciamo inciso questa ideologia del vincolo esterno ecco rendeva rivisto Valditara quindi mi avvio rapidamente alle professioni
E quindi io credo che la rivoluzione debba essere delle classi dirigenti debba essere prima di tutto culturale
Cioè riannodato sì come diceva Procaccini alle radici vede dell'Europa e quindi una costruzione che tenga conto delle specificità dei singoli paesi delle singole nazioni delle singole culture culture politiche che compongono questo mosaico
Dove L'Unità va trovata soprattutto se non esclusivamente su pochi e folti temi ma non certo su quelli che tendono a regolamentare fin nei minimi dettagli da nostre vite e anche a inibire la forza
Dell'industria del commercio eccetera eccetera
Grazie Corrado
Fra l'altro
A proposito iper-regolamentazione mi piace ricordare la frasetta che diceva Ronald Reagan che credo si attagli perfettamente a questa mentalità europea se qualcosa si muove da passa l'ossessione per ancora regolamenta lo se non si muove più sussidiario
E per chiedere però con una nota invece pensionistica verso perché dove non c'è dell'ottimismo della in manovra tagliamo le le aliquote arriviamo al pessimismo perché per dire quanto contiamo a livello geopolitico dove stiamo andando e notizia di poco fa usciva sul Financial Times
I cinesi mandano due mila operai dalla Cina
Nella ricerca fattori che sanno persa la carta Spagna
Giusto per capire bene la situazione grazie a tutta una serie di autori grazie anche grazie anche all'onorevole c'erano del Partito Democratico lasciano andato in salute in videomessaggio lasciamo al pane nero il ministro all'Istruzione Giuseppe Valditara grazie
Dopo vediamo poi importanti ospiti oggi abbiamo l'onore di avere con noi il ministro dell'Istruzione del metro Giuseppe Valditara che sempre con un applauso
Per affetto personale perché
Oggi era molto legato a Giuseppe Valditara magari lo dirà lui dopo ma visto Valditara a mio modesto parere è uno dei migliori ministri di questo governo Meloni e non a caso Giorgia Meloni ha inteso affidare
A Giuseppe Valditara questo importante dicastero
Rinominandolo su non solo come ministro ministro alla Pubblica istruzione ma ministero del merito e questo libro che oggi presentiamo il libro Giuseppe Valditara
Ah nel merito uno dei suoi concetti fondamentali insomma quello di libertà centrali per la persona umana famiglia parole Ezio difesa dalla protezione dei terroristi da storica difesa della patria
E i concetti cardine perché lì come si chiama la rivoluzione del buon senso per un Paese normale perché è necessaria questa rivoluzione del buon senso perché è necessario un paese normale perché per colpa della sinistra che ha abolito il concetto del medico che ha cancellato identità nazionali che a margine Rizzato lo studio della cultura classica
Sono emersi dei fenomeni come voi chimismo come la casa del c.t. che hanno minato alla radice il concetto dell'identità nazionale
Per cui la rivoluzione del buonsenso significa ripristinare un paese normale paese in cui equilibrio saggezza buon senso siano importanti perché e lo dice Giuseppe nel suo libro lo dice bene
Se la destra fatto esattamente quaranta anni fa
Non c'eravamo i conti a più giri con la storia
E nel corso con la nascita di Alleanza nazionale che aveva storicizzato il Novecento storicizzato il fascismo antifascismo e comunismo anticomunismo
Se poi nel corso degli anni addirittura il leader di quella forza politica che avremo ospite questo pomeriggio Gianfranco Fini parlo del fascismo come male
Assoluto Ando gli Strehler sto grano da ministro degli esteri e anche dare espressione
L'uomo della Convenzione per la riforma dei Trattati dell'unione europea come espressione del governo italiano ha legittimato a livello internazionale la destra politica italiana costruendo il primo tentativo
Vinti
Un partito conservatore di massa come quello che oggi fa per Italia che non a caso governa
Questo Paese bene
E la sinistra che invece non ha fatto i conti sulla con la storia perché lo diciamo
Con orgoglio lo diciamo con chiarezza
Perché nel due mila diciannove c'è stato al Parlamento europeo una risoluzione che ha condannato fascismo nazismo e comunismo definendoli due male i principali del Novecento due ostacoli al processo di integrazione di edificazione
Dell'unione europea
Chi votò contro quella risoluzione furono i deputati europei del partito democratico cioè e la sinistra che ancora non riesce a condannare
Il comunismo i crimini del comunismo il regime totalitario del comunismo esattamente perché gli altamente ha qualcosa da nascondere oggi i fantasmi del passato che attraversano questa sinistra dimostrano ancora che la sinistra ha bisogno per combattere la testa di evocare i fantasmi ma ha bisogno di fenomeni come la cultura Walk la cultura la causa del conto per eliminare i abbiamo visto la furia iconoclasta negli Stati Uniti quando questo profondo stato di definì definito come colonialista razzista è stato contestato il Columbus Day cioè ci sono una serie di atteggiamenti perché come dice Luca Ricolfi c'è una parte dell'anno sinistra minoritaria
Che non accettato la democrazia non accetta il pluralismo per cui per evitare il confronto si basa sull'annientamento del nemico per evitare il confronto si basa sulla demonizzazione avversario e la sinistra in sintesi che veramente antidemocratica veramente fascista veramente
Anticostituzionale perché la sinistra che con la sua intolleranza non a me con ecco Giuseppe Valditara in questo libro sono curioso e contento di lasciare subito la parola ringrazio il vice direttore del foglio Salvatore Merlo che Mosca da questo incontro
Professor Valditara parla esattamente di tutto ciò in un Paese normale server
Per costruire un Paese normale un Paese equilibrato ripartendo dai colori fondamentali come la patria che la Costituzione riconosce all'articolo cinquantadue come diritto fondamentale diritto sacro da difendere tutti quei principi che la sinistra tende a cancellare perché la sinistra vuole omologare culturalmente italiani per impedire loro di riscoprire i concetti identità di amor patrio tutti dei concetti che sono alla basso dalla cultura occidentale alla base di un Paese normale grazie a voi
Attrazione buongiorno grazie a tutti di essere qui e grazie al ministro grazie Fabrizio di ospitare ci visto Valditara ci sono vizio la riassunto meglio di come possiamo mai fare io parte del del contenuto del suo libro però ci sono tre parole tre concetti Centemero
Che sono i quali lei ritorna spesso anche nella sua idea di di scuola autorità disciplina merito ora io le chiedo questo questo sforzo facciamo finta di essere di fronte a una platea
Di sinistra e di lettori di Repubblica solo lo sforzo è arduo però se si dovesse spiegare perché questo modello non è modello
Non è un modello punitivo è un modello Itu cattivo vi chiedo ma innanzitutto un caro saluto a tutti voi e grazie grazie Fabrizio grazie alla Fondazione cottarella maestro indimenticato
Grazie per avermi invitato per poter parlare insieme con voi di alcuni temi che ritengo siano particolarmente importanti
Più che disciplina direi responsabilità autorità responsabilità in merito
Andiamo a declinare queste tre parole concretamente con qualche esempio di o tra l'altro riportò anche nel libro
Una professoressa mi chiama poche settimane dopo essere stato nominato ministro diminuisce dell'altro giorno
Una studentessa acceso il cellulare in classe si è messa ad ascoltare musica
Io l'ho detto per cortesia spegne il cellulare
Dice no
Per favore spegni il cellulare dai fastidio a me e anche i tuoi compagni non riusciamo a concentrarci perché cellulare non era nemmeno collegato con le cuffie
E quindi e lo dice non lo riconosco la tua autorità la professoressa vada la preside la preside risponde faccia quello che può ecco in quel faccia quello che può cioè il fallimento di una società
Faccio quello che può dire che praticamente
Volevo alcuno strumento per farti rispettare
Tra l'altro avete immagino letto tutti o molti di voi hanno detto quella notizia raccapricciante
Un l'istituto scolastico vicino a Milano
Anche qui sempre il cellulare il mezzo lo studente usa il cellulare in classe professori cioè più spegni il cellulare
Lo studente di rispondere con molta arroganza nel modo più volgare rispetto quello che io adesso vi dirò ma tutti cavolo sei per dire a me quello che io devo fare
E il docente risponde
Ma come ti permetti il ragazzo si alza
Il mondo un pugno gli spacca il setto nasale docente va in ospedale quel docente si è dimesso si è licenziato riesce io ho paura ritornare in quella classe
Allora vedete
Qua si tratta semplicemente di ripristinare un principio fondamentale perché in democrazia noi non dobbiamo avere paura del concetto di autorità ce lo ha insegnato Hannah Arendt
Che diceva che e l'autorità è indispensabile per il funzionamento di ogni Stato democratico l'autorità e il fondamento della democrazia
Non c'entra nulla con l'autoritarismo è un po'come dire va be'la democrazia è un pilastro importante poi c'è anche l'Anarchia che è una degenerazione ovviamente della democrazia
Che ripristinare nella nostra società il principio di rispetto verso l'autorità è fondamentale rispetto verso i carabinieri la polizia le istituzioni che ripeto non c'entra nulla con l'autoritarismo e allora come si rispetta si rispetto innanzitutto con dei messaggi valoriali forti
Ma anche con la possibilità di sanzionare comportamenti
Che manchino di rispetto alle istituzioni a quell'autorità all'insegnante al docente
Ecco perché ho insistito sul tema del voto di condotta che attenzione non è una misura repressiva
Oggi mi sembra che persino Massimo Giannini mi dia ragione su questo punto
Sulla pubblicità
Ma e non è una misura repressiva
è educare al principio di responsabilità e quindi entra l'altro grande principio
Abbiamo visto qui a Roma non può dicevo bilanci incendiato al termine dell'occupazione due milioni di euro di danni
E io ho detto chi rompe paga
Dobbiamo ripristinare questo principio perché altrimenti
Tagli a tutta la comunità
Paghiamo voi
E dobbiamo rovesciare quell'altro principio che si è affermato a partire da sessanta otto settantasei at eccetera eccetera eccetera
Cioè che la responsabilità è sempre colpa della società
No
E una volta si diceva la responsabilità e colpa del capitalismo della borghesia
E cercare
Oppure la responsabilità è colpa della Società informo per le polemiche abbia
Ora è bravo ma la società che è sbagliata
No ripristiniamo il principio di responsabilità individuale senza del quale
C'è chiaramente l'Anarchia perché ognuno si sente a questo punto legittimato a prendere qualsiasi iniziativa illegittimi allora è anche un altro grande principio costituzionale perché i nostri costituenti quando hanno parlato
Di una serie di valori fondanti hanno richiamato anche Mazzini che non era non fascista non erano le persone non era reazionario e Mazzini ha scritto quel bellissimo libro sui doveri
E i nostri costituenti piccole affermano che accanto ai diritti ci sono anche i doveri
Se andiamo a guardare il programma del più dura due avesse CGIL eccetera sono diritti e doveri sono messi da parte sempre solo diritti
Anche qui in questa imperfetta azioni diritti che finiscono con conciliare con desideri è un po'al discorso ancora una volta la cui ricordate l'erba voglio quella lista
Che ha in qualche modo incarnato un certo modello sessantottino L'Erba Voglio la slatentizzato Silone
Delle pulsioni e desideri trasformati appunto in diritti hanno creato Persivale immaginato persino il diritto ad immigrare
Che è una follia perché la mediazione alla radice dell'esistenza di uno Stato della statualità della sovranità popolare dato mercanzia
Perché si vogliono ogni essere umano al mondo avessimo il diritto di immigrare ovunque egli voglia
E capite che a questo punto saltano gli Stati saltano Democrazia salta la sovranità popolare visto crollare porno poi il discorso il merito
Visto che lei giustamente ha citato questi tre pilastri
E in merito il merito anche qui attenzione non è una pulsione reazionari dura tra virgolette aristocratica perché io per merito e che poi il principio costituzionale
Più volte chiarito che merito è il dare il meglio di ciò che si può dare con l'impegno
Cioè ogni essere umano ogni studente a dei talenti allora ciò che si richiede ad ogni studente di dare il meglio di sé con l'impegno e l'impegno a un altro grande principio fondamentale e anche qui dobbiamo rimetterlo al centro
Il tema dell'impegno va rimesso al centro della società
Chi è chiamato ad operare a interpretare questo modello educativo sono gli insegnanti dovranno tu quello che dico adesso non so sarà un valore statistico
Credo di no certamente no proprio racconto le racconto questo io ho diversi amici che fanno i professori di scuola
E mi raccontano che in questi giorni sono i giorni della guerra in Medioriente nelle grandi manifestazioni di propaganda in tutta Italia degli scontri a Milano che apre le bacheche delle scuole
Sono riempite di volantini appelli alle manifestazioni
Informazioni sul proprio di nei quali si discute sono tutti posti ovviamente orientati politicamente e che appartengono al campo della dell'estrema sinistra in certi casi lo dico io eversiva
Questi inviti questi volantini vengono attaccati dai professori
Ora
Le chiedo
Dicevamo il punto di partenza era che sono i professori che sono chiamate a incarnare questo modello educativo e quindi il Governo lo Stato può avere un'idea della scuola ma separati non non c'è chi lo mette in pratica è un bel problema
E allora le chiedo però entrando nella nel tema nel dettaglio in quello che sto dicendo le risulta quello che ho detto
Sia abbia un fondamento statistico o è soltanto il caso delle non poche scuole
Esempio diversi amici che fanno i professori e non appartengono a quella categoria che ci scrivevamo prima o sono o casi isolati e poi appunto i professori su cui tutto poggia
Come si dice ma
Anche qua dobbiamo perché
Scusate se faccio una breve digressione no
Quando
Sette otto ragazzi hanno deciso di boicottare la maturità sui giornali si è letto gli studenti boicottano la maturità ma su cinquecento mila sette otto non sono gli studenti
Perché dico questo perché talvolta c'è un po'una generalizzazione io sono andato a guardare i dati di funzione pubblica
Può darsi che possano essere ulteriormente precisati rettificati l'adesione allo sciopero l'altro giorno ha coinvolto il sette virgola cinque per cento i docenti italiani
Allora sette virgola cinque per cento
Capite anche voi che non sono i docenti italiani
Poi per carità io rispetto il barile le opinioni di chiunque se sono espresse con in modo costruttivo in modo positivo
Rispetto le opinioni di chiunque la scuola è un luogo dove si deve discutere
La scuola non può essere un luogo dove tra virgolette si afferma una sola verità quello che è importante su cui io più volte
Sono ritornato
E che deve essere offerta la pluralità delle posizioni e delle opinioni perché il docente
Non deve essere mai colui che instilla una ferita quella di maiuscola
Ma chiedo di abituare i giovani allo spirito critico alla verifica delle fonti al dibattito al pluralismo la nostra una scuola costituzionale cioè non è una scuola
In cui deve passare
Una unica verità ma
Ci devono essere come dire le o così o le occasioni e opportunità per un dibattito per stimolare uno spirito critico
Quello che noi chiediamo ai docenti e appunto di fare questo di far crescere i nostri giovani
E qui si collega molto anche al tema della riforma dell'esame di maturità esami di Stato magari poi ne parliamo dopo
E il fondamentale questa attività maieutica come è fondamentale anche io ricordo dell'insegnante nella personalizzazione della formazione
Devo dire che ho visitato in queste settimane molte scuole
E ho trovato un clima estremamente positivo un clima estremamente sereno un clima costruttivo quindi anche qua nella squadra di zona nelle università bisogna evitare di beh fra l'altro posso dire che Allo stato in tutta Italia sono occupate soltanto due scuole
Quindi capite che anche qua quando si dice a il fenomeno
Dobbiamo cercare due fare sempre un'analisi un po'quattro approfondita
Mi scusi se insisto sul io non funziona il microfono
Non so se
In funzione
Infatti si è scaricato
Mi scusi ministro se torno su sugli insegnanti e poi i la seguo di più perché questa cosa secondo me è veramente e centrale
I denti sono pagati poco li condivide immagino questa questa questa affermazione quando o chi si trova in un ruolo così importante ci sono persone alle quali noi affidiamo i nostri figli
E quando la selezione di queste persone non bisogna nascondersi dietro un dito cioè tutti noi andiamo ad avere un a livello di vita di una riconoscimento sociale che in moltissimi casi se non prevalentemente determinato dalla la retribuzione ora e possibile mi chiedo io che ci sia stata recentemente un'imbarcata di professori che appartengono a quel campo Giacomo della società che non ha avuto grande successo corso della vita che ha sviluppato un senso di risentimento nei confronti della della società organizzata per cui che gli ha esclusi e che sono in moltissimi casi adesso lo dico fuori forma di metafora sono elettori del Movimento cinque Stelle ora
E quindi torniamo al punto io le dico è vero che
Ci sono scuole piene di volantini metafisi dai dei professori sulle proteste in
Pro palle e ed è non è pericoloso sbagliato
Che si faccia dell'Indro indottrinamento nelle scuole e questo come lo possiamo controllare
Se non rendendo socialmente più rilevante la figura dell'insegnante selezionando lì meglio selezionando lì nell'unico modo fosse così possono selezionare pagandoli di più cioè rendendo una cosa ambita andare a fare il professore di scuola
Sentite un quesito
Nel
Allora e in realtà sono tanti io personalmente non credo che
Come dire l'impegno politico di un insegnante sia in qualche modo collegato con la sua retribuzione lo vediamo anche in altre categorie molto ben retribuite
Ma questo è un discorso che vorrei lasciare a margine perché non mi sembra il vero punto il vero punto è quello di pagare sempre di più gli insegnanti
E da questo sotto questo aspetto non riscontriamo dieci anni di blocco dei contratti
Sino al due mila diciotto i contratti sono stati bloccati
Quindi con una perdita di potere d'acquisto notevolissimo
Nel due mila diciotto è intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale Pietroburgo il governo di allora
A eliminare il blocco delle retribuzioni se ci fu un piccolo aumento poi per tre anni
Il governo che si susseguirono
Continuava a discutere con i sindacati senza trovare un accordo morì in tre settimane novembre del due mila ventidue
Abbiamo raggiunto un accordo semplicemente spostando trecento milioni che erano destinati a Progetti per retribuire il personale scolastico
E e in tre settimane abbiamo chiuso l'accordo economico con un aumento senz'altro decoroso
Nella scorsa regioni Bilancio abbiamo inserito delle risorse per la prima volta per garantire la continuità contrattuale
E cioè per far sì che
Non si reputa se più quel fenomeno per cui per tanti anni
I docenti e non solo i docenti personale la scuola non all'una retribuzione non ha una adeguamento retributivo non ha un adeguamento retributivo Nicola
Un rinnovo contrattuale ci sono le risorse per procedere ai rinnovi venticinque ventisette ventotto trenta
Ritengo che dobbiamo lavorare per trovare qualche risorse ulteriore nel frattempo nuovi con dei risparmi che avevamo fatto abbiamo messo altri duecentoquaranta milioni qualche settimana fa
Per il personale della scuola
E certamente il tema retributivo un tema importante con il tema del welfare
Non è un caso che io abbia chiesto delle risorse ottenuto delle risorse per far partire da gennaio la prima assicurazione sanitaria per tutto il personale della scuola
La prima volta che si fa un discorso di questo
Risorse per garantire l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prima discriminare il personale scolastico rispetto ad altro personale sia in itinere sia a scuola infortuni si in itinere che a scuola
Tutta una serie di misure di welfare di scontistica quant'altro fra l'altro questa settimana vi preannuncio annunceremo un'altra importante
Allora tutto questo che cosa vuol dire vuol dire che ci deve essere un'attenzione complessiva con il tema della casa
Se io ho un insegnante che costretto ad andare a insegnare a lavorare a centinaia di chilometri da dove risiede
In inverno dove il costo della vita è molto più elevato è evidente che io devo venire incontro per quanto riguarda i trasporti e e la casa
E allora ne ho parlato con Matteo Salvini abbiamo inserito il personale scolastico in quel piano casa che il ministero per infrastrutture visto dei trasporti sta approntato
Questo il primo punto cioè zanzare sempre di più il personale che insegna e che lavora nella scuola
Per esempio anche una forma di valorizzazione e il fatto di retribuire pensò docente tutor in modo aggiuntivo docente che siano sempre più
Formati sempre più specializzati e che svolgono delle funzioni ulteriori
Poi c'è il tema
Di quella che lei definisce la politicizzazione
Ripeto
Anche qua un punto fondamentale che deve essere chiaro a tutti e c'è il ruolo del docente è un ruolo troppo importante per la nostra società perché
Possa
In qualche modo
Come dire verificarsi
Qualche episodio di come dire intolleranza di indottrinamento e quant'altro il docente non può in dottrinale queste evidente contro la funzione Mango antica della dell'insegnante che deve tirar fuori non deve mettere dentro l'udienza vuole tirar fuori dalla ragazzo dallo studente
I suoi talenti degli valorizzarli
Deve mettere a disposizione una pluralità decidere quindi il pluralismo
è fondamentale in una scuola democratica è evidente che laddove si verificassero situazioni in cui un insegnante viola questo principio è chiaro che questo non può essere tollerato non può essere accettato
Detto questo però
Vorrei anche evitare di
Come dire
Considerare un'intera categoria
Parte di un percorso di indottrinamento che non sarebbe rappresentativa della realtà io giro le scuole perché nulla delle cose
Che non piace di più fare
è proprio il venire a contatto quasi tutte le settimane con i docenti personale ai dirigenti gli studenti
Parlare da nord a sud a chi tutti i giorni lavoro e studio all'interno delle nostre scuole
Io trovo docenti estremamente motivati
Estremamente
Pieni di entusiasmo
Docente
Che sono degli esempi anche rispetto a loro colleghi internazionali stranieri allora colleghi stranieri ma vi faccio questo esempio anche qua sfatiamo qualche mito
Sì ho detto sempre a ma l'Italia nella matematica è agli ultimi posti riducenti italiani non sanno insegnare la matematica eccetera eccetera
Prendiamo guardare che risultati test Pisa due mila ventidue
Nord Ovest e Nord Est gli studenti hanno risultati in matematica superiori a Finlandia Estonia Olanda Germania siamo inferiori soltanto a Corea del Sud e Giappone Singapore
Allora il problema non è degli insegnanti italiani visto che al nord il settanta per cento
Si sono formati nelle università del Sud
Il problema semmai sono le condizioni sociali
Il problema semmai è anche un una questione di metodo una questione di arricchire di dotare nostra scuola di laboratori ecco perché noi siamo intervenuti per esempio
Per cambiare anche il metodo e la didattica dalla realtà per arrivare la teoria per affascinare i giovani per far sì che la matematica la fisica non siano qualche cosa di freddo distante
Quindi per riassumere pagarli sempre di più
Valorizzare il ruolo ridare autorità e autorevolezza ai docenti
Secondo
Evitare generalizzazioni e laddove ci siano tentativi di indottrinamento
Di politicizzazione ovviamente questo non può essere consentito e questo deve essere chiaro
Grazie dell'isola a livello della risposta che e e non c'è solo il due il buonsenso del la rivoluzione del buon senso dentro ma c'è anche molta onestà intellettuale in quello che ha detto
Ministro abbiamo aperto questa conversazione lei ha citato gli atti di bullismo no nella scuola e ed è un fenomeno in in crescita ora
è un'opinione diffusa che è anche la mia le regole le funzioni le leggi non bastano ci vuole evidentemente un progetto educativo e culturale qual è
Questo progetto
Certo scusate se ritorno peraltro sul poi risponde ovviamente anche questa domanda sul tema che tu hai affrontato prima perché voglio citare gli anche qua un un caso concreto
Per dire che talvolta no La Stampa generalizza parte
Una lettera di un genitore
Che a insultato
Gli insegnanti del proprio figlio perché non hanno aderito allo sciopero
Allora che cosa vuol dire questo e episodi di questo tipo
Ne ho lette tante ne ho letti tanti episodi di questo tipo
Anche sul set della scuola
I genitori che hanno contestato gli insegnanti che non hanno aderito allo sciopero temete perché la realtà è molto più complessa e non va banalizzata
Poi ci sono anche indubbiamente i casi negativi i casi strumentalizzazione i casi di indottrinamento è indubbio
E queste non possono essere accettati
Proprio perché la nostra scuola democratica plurale
Però ripeto attenzione a non generalizzare il tema della condotta il tema del bullismo il tema della responsabilità anche qui facciamo chiarezza perché io sento talvolta affermazioni superficiali definiamole così
Ah ci vuole una legge contro il bullismo ma la legge l'abbiamo fatta l'anno scorso regge settantadue mila ventiquattro che tra l'altro prevede che vengano chiamati appena si sente che c'è un episodio vengano chiamati dal dirigente scolastico i genitori del bollo ragazzo bruno
Che sia avvii un percorso rieducativo nei confronti di quel ragazzo
Fra l'altro ci deve essere per ogni scuole un progetto specifico
Laddove questo ho percorso non sortisca Effetto i fatti siano particolarmente gravi l'obbligo di denuncia le autorità competenti insomma e poi giù tutte le norme sulla condotta
Ci sono norme importanti pensate per esempio che prima Bonizzato il compagno
Aggrediti l'insegnante sospensione cioè stargli a casa
Cioè un premio oggi come oggi una realtà stare a casa e vorrei dire dei genitori che ti facevano
Va beh
Adesso stare a casa e stare davanti alla PlayStation giocare con il computer con il cellulare o quant'altro allora
Non è più cosa abbiamo detto più scuola
Approfondire il tempo che che in qualche modo sono stati coinvolti dal tubo comportamento perché la Società giudica sbagliato il tuo comportamento perché essere sanzionato
E dimostra di aver capito non soltanto con un elaborato ma anche confrontando tipo il colon étoile docenti dimostrarle perché appunto del Baath quindi più scuola studia e approfondisce e inoltre le attività lecite Leanza solidale cioè vai a lavorare in un ospedale in una casa di riposo una mensa punisce il giardino della scuola cioè devi capire che non sei solo con te stesso con il tuo ego ipertrofico non c'è un grande problema inserimento in una comunità in una collettività
E ci sono anche gli altri
Lavora
Tra virgolette svolge attività utili per la collettività
E poi ci sono tutte le altre norme Elio col col sei sei rimandato o il cinque sei bocciato anche alle medie eccetera eccetera influisce sul voto di maturità
Ma che cosa bisogna fare innanzitutto con la scuola per fare tanto ma non può fare tutto lo ripeto e lo ribadisco
Ci vuole una svolta culturale che è quella di cui parlo in questo libro Frank nei suoi confini contano un bellissimo libro questo sociologo britannico
Ha detto che i confini non sono soltanto quelli fra gli stati manco quelli fra noi e gli altri
Perché se il nostro leggo il nostro figlio nel cielo di non avere alcun confine ecco perché accanto i diritti anche i doveri ecco perché la mia libertà finisce quando udienza libertà dell'altro questi sono principi fondamentali
Se noi non facciamo una rivoluzione innanzitutto culturale continuiamo invece a dire
No alla repressione è fascismo autoritarismo prevedendo imporre del divieto imporre delle regole né le regole sono fondamentali perché altrimenti c'è il buon selvaggio
E noi non vogliamo la comunità composta da buoni selvaggi che poi magari buoni non sono affatto noi fondando una comunità dove si cresca insieme con gli altri rispettando gli altri
Esco e fondamentale ecco perché noi dobbiamo applicare sottolineare già dalle scuole il principio di dispetto
Quando sento parlare discorso educare alle affettività francamente noi abbiamo messo i nuovi programmi scolastici educare all'empatia
Educare alle relazioni però empatia mi sembra principio questo abbinamento condiviso ma educare le relazioni corrette ma soprattutto di un canale Rispetto questo è il punto vero è la grande sfida
Perché educare all'affettività che vuol dire educare alla fertilità se tu non è dunque innanzitutto al rispetto
E da qui discendono tante cose anche la cultura della pace diceva benissimo Santagostino attenzione perché pace non significa assenza della guerra recinto della guerra pace vuol dire non concepire l'altro come il tuo nemico se per dialogare con l'altro saper rispettare l'altro allora bisogna andare anche qui alle radici profonde che sono poi le radici ecco perché insisto molto sulla centralità dell'Occidente
Elaborate nel corso dei secoli e secoli dalla cultura occidentale dal contributo del cristianesimo dal contributo di Roma aveva contribuito ad Atene
E poi anche ovviamente da tutto quello che ne è conseguito
Pensiamo per esempio al liberalismo anglosassone pensiamo al costituzionalismo ottocentesco e novecentesco ma che a quelle radici
Se noi risoluzione dopo
Di dare centralità all'Occidente cioè non significa o come qualcuno scioccamente ad trovava Valditara
Ha cancellato lo studio di tutte le altre civiltà mano a mano le verrebbe così anch'esso al centro la cultura occidentale perché è lui che nasce
è lì che nasce il concetto di democrazia di Terracini discorso della libertà
E lui che nasce il tema della pensi l'umanità essa Humanitas in Cicerone
Importanza fondamentale
Ma pensate anche voglio dire il concetto di equità
Ho appena scritto un articolo scientifico non è un articolo politico però
E tocca per e sugli onori di un mio collega spagnolo sull'equilibrio a Roma nelle nella Repubblica romana il principio di equilibrio che è un principio straordinario anche oggi nella politica equilibrio
Allora
Che proprio che tutto questo dovrà essere recuperato e perché non mi importa conoscere perfettamente nel dettaglio tutti i vari dinosauri che sono vissuti milioni di anni fa
Se proprio concorso grandi valori che stanno a fondamento della nostra civiltà non m'importa conoscere il nove civiltà extraeuropee nei loro dettagli quando non conosco invece il contributo
Che era ormai cristianesimo hanno dato alla centralità della persona
La nostra Costituzione alla Costituzione personalista e aveva capito e queste sono le vere sfide progressiste io sfido la sinistra in nome del progresso il Bondi
Dipende serio vero riformismo cioè quello che passa attraverso i nostri grandi valori costituzionali
Che la sinistra il nome di un massimalismo sta dimenticando
Ha detto molto bene prima Fabrizio
Cioè in realtà ha fatto dei passi indietro colossali questa sinistra quando ha recuperato un massimalismo tipico del vecchio Pci
Che ha per obiettivo ed è un la contestazione
Dei programmi o delle realizzazioni che fa questo governo
Ma la devoluzione della persona dell'avversario che viene trasformato in nemico da abbattere e quali sono le novità emodinamicamente antico questo ricorda l'attualità
Ricorda livelli ricorda starebbe ricorda anche perché aiuta il Popolo d'Italia nel nel ricordare anche il nazionalsocialismo per ricordare che tutte le forme totalitarie
Do lettura Maria credibilità del tuo avversario perché non aveva argomenti sufficienti per dimostrare di avere ragione
E allora cerchi di dimostrare che l'avversario è un poveraccio un buffone un cretino unione eccetera eccetera sarebbe umano o non essere umano sono entrati da queste Cerri eluderlo benissimo questa è la grande sfida
Ed è una strada che porta un attimo a una concetto che spesso le prime a due per lato della famiglia ora io non ricordo un racconto di mio padre autore quarantotto
Tornò a casa lamentandosi del maestro marittimo Catania che gli aveva dato due calci nel sedere
Mio nonno non gli chiese nemmeno perché gli arredi e le altre quattro con cambiato non ascoltò diciamo anche nelle famiglie
Ma il al di là di questi due aneddoti noi dobbiamo anche quassù cercare di
Innanzitutto coinvolgere le famiglie nel percorso educativo tanto è vero che sua agenda sud che stava dando straordinari successi o agenda Sud quel percorso in dieci punti che noi abbiamo avviato due anni fa
Proprio per combattere contro gli abbandoni che la dispersione impiccia cioè le competenze non raggiunte per essere più chiaro
Noi coinvolgiamo soprattutto i genitori delle famiglie più fragili in questo percorso educativo del del ragazzo che ha problemi che Maritati
Innanzitutto devono essere coinvolte ma poi ci vuole anche quando appello
A una maturazione complessiva per questo che ho premuto il valorizzare il Cervino immaturi tacciono per
E che il politicamente corretto venticinque anni fa aveva cancellato perché maturità era considerato un concetto diciamo reazionario è un concetto extra e l'esame di Stato vedete
Allora
Sempre non solo Furay di ma tanti altri sociologico
Ci parlano di quel fenomeno della adulte scienza cioè di adulti che sono rimasti ancora adolescenti e che quindi non sono più punti di riferimento per quegli adolescenti che invece devono crescere devono maturare
Indice ritorni che tendono talvolta a diventare il sindacalista del figlio
Chiedendone l'insegnante la controparte invece bisogna lavorare insieme cioè genitori e docenti non sono il lavoratore e il datore di lavoro ma sono due soggetti fondamentali nella crescita dello studente
E devono ripeto dialogare insieme
Però qua ancora una volta ci vuole una grande rivoluzione culturale
Perché altrimenti il rischio è che se un genitore non sa dire dei no
Se un genitore di fronte a qualsiasi richiesta del figlio è sempre concessivo veniamo da anni decenni di una pedagogia estremamente concessimi da per cui non mi tutto quello che vuole bambino del ragazzo ma insomma ha sempre ragione bisogna sempre capigliatura bisogna sempre
E invece torniamo a dire di no torniamo a porre dei limiti al suo meglio
E torniamo quando giusto senza arrivare a quegli eccessi che lei cita la prima ma anche qui riproporre delle sanzioni è chiaro che se io non sono andato bene a scuola tanto faccio un esempio non no perché non ho studiato perché ho fatto il lavativo
è chiaro che non gli regala il giorno dopo il cellulare un orologio o la città ora perché altrimenti che messaggio educativo no
Ovviamente ovvero calci nel sedere non hanno mai fatto male a nessuno mio padre forse anche grazie quindi quattro calci di suo padre non fatto il magistrato non è finito male
Professore Valditara nostro Valditara
Abbiamo quasi esaurito il nostro tempo adesso io le voglio chiedere le faccio una domanda più politico forse personale
Lei è entrato nel governo come ministro tecnico oggi si sente più tecnico più politico e domani
Resterà impolitico tornerà all'Università cosa pensa
Del domani non v'è certezza quindi consentire
Quindi non parliamo del domani parliamo dell'agire parliamo degli ieri
Io sono entrato come come come ministro tecnico in quota alla lega sono orgogliosamente appartenente al mio movimento
E devo dire che tuttavia ogni ministro fa anche politica e quindi anche un politico e rifiuto l'idea del tecnico alla Draghi io potrei citare tanti altri esempi
Non mi appartiene nemmeno per carattere per formazione culturale e quindi credo che
Ogni ministro abbia una concezione che deve essere necessariamente una concezione valoriale non può essere soltanto una concezione legata alla scelta concreta
In quel determinato contingente non è un caso che questo è un libero politico non è un libero meramente tecnico il che poi non significa non rispettare
Il meglio opinioni altrui non tenere conto laddove siano assolutamente motivate anche delle opinioni dell'opposizione con cui bisogna sempre dialogare ecco piuttosto e qua mi farebbe piacere intervenire su un punto che mi sta molto a cuore non lo dico da oggi lo dico da diversi anni
Abbiamo bisogno drammaticamente di recuperare una trama costituzionale dobbiamo far sì che tutte le forze politiche si riconoscano in quei valori fondanti
E solo se si riconoscono in quei valori fondanti c'è la possibilità di evitare che l'avversario sia considerato un nemico
E secondo me ci possono essere persino momenti
Di fronte ad un'opposizione che ovviamente
La smetta con questo massimalismo eri scopra anche delle radici riformiste il dialogo ma penso per esempio alla riforma dell'istruzione tecnica e professionale ma vi pare
Credo esista libri si debbano sentire ancora vecchi slogan marxisti per alcuni Valditara metterebbe gli studenti trasformata in una sorta di mano d'opera al servizio del capitale
E quando in tutto il mondo il rapporto fra scuola e impresa è fondamentale perché se io mando un ragazzo a studiare in un istituto tecnico professionale
Evidente che il collegamento con il mondo del lavoro e formativo è decisivo
Ed è apprezzata la nostra riforma anche perché noi abbiamo creato la filiera cioè non si può far partire il quattro tre due se non c'è un collegamento fra scuola ITS e azienda se non c'è un'impresa di riferimento dove l'imprenditore non solo può anche insegnare laddove manchino delle specializzazioni corrispondenti
Ma dove l'imprenditore l'impresa
Partecipa alla delineazione del curricolo
Cioè partecipa insieme con la scuola a individuare a creare il curricolo formativo perché quello fondamentale noi vogliamo dare un futuro in tempi rapidi un futuro certo e possibilmente bene dentro ben retribuito perché
Come dire
La crescita infelice lo lasciamo agli altri
A la SIM card cresce pardon la decrescita felice la sciarpa e sugli altri era un lapsus la decrescita felice lasciamo agli altri e quindi il produrre ricchezza di guadagnare di più certamente non guasta
Ma torno a ripetere
Vogliamo garantire un futuro
Certo in tempi rapidi ben retribuito ai nostri giovani in collegamento con le istanze del mondo dell'impresa a cui dobbiamo garantire competitività perché senza competitività
Le nostre imprese rischiano di chiudere quando io vado a parlare con l'imprenditore una delle prime cose che mi dicono non abbiamo abbiamo ottanta disponibili tanta offerta di posti di lavoro ma non abbiamo
Una
Per offerta corrispondente
Di mano d'opera di tecnici di specialisti qualificati e questo lui dobbiamo veramente su questo gap noi dobbiamo lavorare dobbiamo ridurre la distanza fra scuola e mondo delle imprese perdere l'ultima con
Ancora un'ultima domanda ministro
Maliziosa sorgono domande mozione lei non ti sei gente si sente no
Ministro secondo me lei è un professore liberale
Quasi da destra storica giolittiano ora la l'hanno fornito Benicio sacri Cavour presenta Bell in primo sì sì era Cavour ha ragione
La domanda è ma lei che ci fa nella lega
Ma le rispondo molto facilmente la prima grande rivoluzione liberale di massa la prima grande rivoluzione liberale di massa fatta la lega quando
Alla fine degli anni Ottanta inizio degli anni novanta è lanciava proprio un messaggio forte ai produttori alle partite IVA alla lotta contro come dire la tassazione oppressivi dalla burocrazia oppressiva
Il libera al federalismo di massa lo ha lanciato la lega
Poi Berlusconi ha tenuto io ho vissuto quegli anni e non è un caso che Pinuccio polemizziamo
Perché avevo fondato associazione per le libertà eccetera eccetera che aveva proprio fra l'altro
L'idea di creare il partito dei repubblicani in Italia mi ricordo un intervistato una
Su Corea dalla signora
Credo fosse venticinque luglio novantaquattro
O
Mondo luglio va insomma comunque diciamo che eravamo estate novantaquattro
L'idea di creare in Italia un partito dei repubblicani sul modello americano
Che allora questa idea di un liberal federalismo di di una rappresentanza
Dico ceti produttivi che poi sono tutti coloro che producono ricchezza non soltanto gli imprenditori anche i lavoratori sia ben chiaro
E nel DNA della lega e io mi sento di rappresentarlo fortemente così come anche il principio identitario
E che anche questa è una parolaccia io l'ho messa i nostri programmi scolastici
Nella linee guida sull'educazione civica riscopriamo anche il valore della patria è un grande principio identitario
L'importanza del territorio perché dobbiamo sempre considerare anche la nostra patria escluso Roma c'è una forte unità c'è una forte tensione unitaria nostro percorso storico ex Pluribus
Da tanti
E e allora anche questo poi ognuno lo declina come crede ma è giusto non in un grande movimento c'è anche un pluralismo di idee e di valori di riferimento io sono orgogliosamente nella lega perché credo a questi valori
E che abbiamo
