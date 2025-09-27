“L'Italia dei conservatori” (seconda giornata)

“L'Europa in un mondo multipolare” con Nicola Procaccini (Copresidente Ecr Group), Claudio Durigon (Sottosegretario al Lavoro), Pina Picierno (Vicepresidente del Parlamento europeo), Corrado Ocone (Direttore editoriale rivista Nazione Futura), Federico ladicicco (Anpit).



ModeraAlessandro Rico de "La Verità".



Alle 11 il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara dialoga con Salvatore Merlo, Vicedirettore de "Il Foglio" parlando del tema “La rivoluzione del buon senso” introdotti da Fabrizio Tatarella.



Alle 12 “La fine della globalizzazione?” con Marco Rizzo, Francesco …

Storace e Antonio Rapisarda, Direttore responsabile de "Il Secolo d'Italia", moderati da Hoara Borselli de "Il Giornale".



Alle ore 16.00 il presidente di Nazione Futura Francesco Giubilei si confronta con il leader di Azione Carlo Calenda moderati da Monica Giandotti di Tg2Post sul tema “Liberal o conservatori?” introdotti da Giuseppe Tatarella.



Alle 17.30 si parla invece di politica estera con un panel in memoria di Charlie Kirk intitolato “L'era Trump e il ritorno dell'Occidente” in cui intervengono Tommaso Cerno, Direttore "Il Tempo"; Valdo Spini, Presidente della Fondazione Circolo Rosselli; Sara Kelany, Deputato Fdl moderati da Incoronata Boccia, Direttrice dell'Ufficio Stampa della Rai.



Alle 18.45 “Le sfide dell'Italia” in un dialogo tra Gianfranco Fini, Presidente emerito Camera dei deputati e Maurizio Molinari, editorialista "La Repubblica" moderati da Roberto Arditti e introdotti dal vicepresidente di Nazione Futura Ferrante De Benedictis.



Nel panel conclusivo alle 19.30 si discute de “La destra moderna che guarda il futuro” con Antonio Giordano, Segretario Generale Ecr, Giuseppe Valentino, Presidente Fondazione AN, Francesco Giubilei e Fabrizio Tatarella.

leggi tutto

riduci