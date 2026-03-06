Saluti Bruno Mecca Cici (Presidente Coldiretti Torino).



Intervengono: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde, Promotore EcoDigital), Anna Rossomando (Vice Presidente del Senato), Nadia Conticelli (Consigliera Regione Piemonte), Rosanna Purchia (Assessore alle Politiche culturali della città di Torino), Tiziana Mossa (Consigliera della I Circoscrizione della città di Torino EcoDIgital Piemonte), Manuel Urzì (COO Startup Geeks Direttico EcoDigital), Arianna Dani (COO Restworld), Lucia Viola (Co-founder Essenza Food & Travel), Valentina Vecchia (Co-founder Idra Water), Mirella …

Abbà (Imprenditrice agricola, responsabile donne Coldiretti Torino).



Convegno "Piemonte Ecodigital. Giovani e donne al centro della transizione Ecodigital tra agricoltura e innovazione", registrato a Torino venerdì 6 marzo 2026 alle ore 10:30.



L'evento è stato organizzato da Ecodigital.



Sono intervenuti: Alfonso Pecoraro Scanio (presidente della Fondazione UniVerde, promotore della Rete EcoDigital), Bruno mecca cici (presidente Coldiretti Torino), Nadia Conticelli (Consigliere Regione Piemonte), Anna Rossomando (vicepresidente del Senato della Repubblica), Tiziana Mossa (Consigliera della circoscrizione della Città di Torino EcoDigital Piemonte), Mirella Abbà (Responsabile donne Coldiretti Torino), Carlo Loffreda (Direttore Coldiretti Torino), Manuel Urzi (coo presso Startup Geeks, membro del Direttivo di Ecodigital), Arianna Dani (COO Restworld), Valentina Vechia (Co-founder Idra Water), Lucia Viola (Founder&CEO Essenza Food & Travel), Antonino Iaria (membro della Commissione Trasporti e Comunicazione della Camer adei Deputati, Movimento 5 Stelle (gruppo parlamentare)).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Agricoltura, Donna.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 35 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

