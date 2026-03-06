06 MAR 2026
dibattiti

Piemonte Ecodigital. Giovani e donne al centro della transizione Ecodigital tra agricoltura e innovazione

CONVEGNO | - Torino - 10:30 Durata: 1 ora 35 min
A cura di SI
Organizzatori: 
Ecodigital
Player
Saluti Bruno Mecca Cici (Presidente Coldiretti Torino).

Intervengono: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde, Promotore EcoDigital), Anna Rossomando (Vice Presidente del Senato), Nadia Conticelli (Consigliera Regione Piemonte), Rosanna Purchia (Assessore alle Politiche culturali della città di Torino), Tiziana Mossa (Consigliera della I Circoscrizione della città di Torino EcoDIgital Piemonte), Manuel Urzì (COO Startup Geeks Direttico EcoDigital), Arianna Dani (COO Restworld), Lucia Viola (Co-founder Essenza Food & Travel), Valentina Vecchia (Co-founder Idra Water), Mirella Abbà (Imprenditrice agricola, responsabile donne Coldiretti Torino).

Convegno "Piemonte Ecodigital. Giovani e donne al centro della transizione Ecodigital tra agricoltura e innovazione", registrato a Torino venerdì 6 marzo 2026 alle ore 10:30.

L'evento è stato organizzato da Ecodigital.

Sono intervenuti: Alfonso Pecoraro Scanio (presidente della Fondazione UniVerde, promotore della Rete EcoDigital), Bruno mecca cici (presidente Coldiretti Torino), Nadia Conticelli (Consigliere Regione Piemonte), Anna Rossomando (vicepresidente del Senato della Repubblica), Tiziana Mossa (Consigliera della circoscrizione della Città di Torino EcoDigital Piemonte), Mirella Abbà (Responsabile donne Coldiretti Torino), Carlo Loffreda (Direttore Coldiretti Torino), Manuel Urzi (coo presso Startup Geeks, membro del Direttivo di Ecodigital), Arianna Dani (COO Restworld), Valentina Vechia (Co-founder Idra Water), Lucia Viola (Founder&CEO Essenza Food & Travel), Antonino Iaria (membro della Commissione Trasporti e Comunicazione della Camer adei Deputati, Movimento 5 Stelle (gruppo parlamentare)).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Agricoltura, Donna.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 35 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Che valorizza al
Grazie a tutti presidente qui presenti numerosi grosse e numerosi
Che ora abbiamo femminile quindi però avanzata dal Presidente che rimasti ci sarà una nel governo fisso
Allora ben trovati poi dirò qualcosa una prima saluto al presidente presidenti riguarda il periodo di prova con quel coso sotto si accende
E mi sento
Va bene no grazie mille
Fa molto piacere alle piogge su un tema che per il mondo agricolo è di fondamentale importanza e quindi permette la vicinanza ma che parte dalla parte politica che arriva fino alla parte tecnica diventa permettendo una situazione importante fondamentale per il futuro del mondo ritorno aumentano adesso di quanto il mondo piccolo al mondo allevatoriale per esempio mondezza per la provincia di Torino ma il mondo greco in generale e quindi anche la la produzione del cibo interne in generale è fondamentale
E questo non può inevitabilmente scostarsi da quel ragionamento di tecnologia e di sostenibilità inevitabilmente stiamo ricorrendo anzi
Non stiamo rincorrendo perché forse rincorre sbagliata ma stiamo seguendo
Perché noi lo stiamo raccontando in modo serio e quelle che sono le testimonianze che ci saranno più antico hanno gravemente la scure a quello che un ragionamento di sensibilità rispetto per il cibo quella produzione di cibo che nel Puglia che potremmo forse in qualche modo riportata anche spettatori che almeno sensibilità che di fatto non rispettano quelle che sono le stesse nostre fare una riorganizzazione tecnologie la sostenibilità
E ora mai un ragionamento che tratto all'interno nostre aziende e che ci ha fatto diventare virtuose nordica ce lo dicono le nostre aziende sono senz'più giovani sono sempre più tecnologiche e questo anche il fatto riaffacciati per il mondo del dei dei giovani trovano al rientro intorno alle nostre aziende quello che il discorso
Dell'irrigazione sentiamo
Di precisione quel discorso virtualmente rispetto a la batteria del mio Grasso no che diventa da uno scatto diventa un'opportunità di corrente elettrica da fonti sostenibili di biometano di CO due di fertilizzanti con
Senza l'utilizzo di quelli chimici no quindi veramente il mondo cristiano ci sta ripensando rispetto a quella che era un pochettino dell'idea
Che si portava avanti negli anni invece la nuova economia sostenibile e probabilmente in bici di di riordino rispetto a quello che è un contesto che tante volte l'ONU quindi un pochettino attaccato quindi siamo fieri l'orgoglio vedere qui anche e soprattutto in termini generali
Il
Articolo pubblico contro il mondo al femminile perché lasciamo orgoglio che all'interno delle nostre aziende
Si siano moltissimo donne che se devo essere sincero sono quelle che già esistono poi in modo regolare l'azienda che sono quelle che sono molto buona brava tenere conti e gestire l'attività aziendale questo divulgazione di questo servizio
Quindi veramente va be allora nel mille avanti ora io vi auguro veramente buon lavoro e grazie sapere di essere
Vogliono grazie presidente diversamente sono stato in contatto
Realizzare questa iniziativa grazie ai medici di radio radicale vi trasmetto indiretta questo evento che si può essere ascoltato visto
Anche a tante realtà tante persone soprattutto sta diventando un grande archivio perché abbiamo ormai da quattro anni iniziative codici da tutta Italia comune centinaia ormai start-up innovative istituzioni
I vari mondi con la volontà di connettere le persone che hanno attività diverso perché il concetto di non non vivere nella propria gongola
Ognuno conosce solo quindi con cui ha a che fare non capisce niente di tutto quello che c'è fuori e questo è un momento in cui questo è maggiormente rilevante perché la formazione fu proprio quella digitale quella ecologica in atti nonché notevole rendiamo riassumendo sovente alcune nostre conoscenze per cui quando faccio raccontare alcune start-up di giovani che hanno fatto innovazioni o Debenedetti dove l'effetto wow questo retorico ma come si può risolvere così eventualmente ma perché siamo in una fase di grande innovazione che abbiamo scritto agricoltura innovazione ed è l'unico sono poi parte l'ente pubblico russo
Di vedere l'attività fa campagna mia io presiedo ma il comitato scientifico di Campagna Amica ma soprattutto il diciotto maggio del due mila e uno io firmato quella legge di orientamento della multifunzionalità che ha trasformato radicalmente
Quest'anno festeggeremo proprio il Coldiretti di venticinque anni
La nostra start-up ripulitura sedersi qualora venderemo parla di potrebbe affrontare le cinque e ma
Da oggi sapeva lista tanto che ancora oggi
Del del nord e del centro
Dicevo perché è importante perché guardate in questi anni ogni volta parlava regionale
Quello che è successo che io infinità di volte ma oggi è la prima volta in faccia un po'meglio c'è scritto giovani
Facciamo quello di Giove con le donne giovane dobbiamo perdere i giocatori sono stati il modulo
Cioè io siccome misto realizzata che ministro fare una legge è fondamentale però se non ci sono persone che vanno dominato
La legge resta spesso lettera morta
Per diventare lettera va morta una legge deve valere Kildare
Guarda lettori giovani sono stati il motore
Della realizzazione dell'introduzione
Non venti il maschio adulto sia però intendersi conservato ecumenico
Le donne sono state quelle che nell'agriturismo un fatto Rimbaud gran parte delle attività agrituristiche noto bianchi estinto
Ed è fino ad agli Uffizi soltanto in una descrizione in Abruzzo dirà nato bravissimo giovane giovamento dopo il giovane tonnellate convinte quando giovani e donne fanno ancora meglio
E quindi che sono stati quelli che hanno investito perché era una cosa nuova è una cosa tutta da costruire peraltro anche quando io firmato quella legge gli ho pensato agli avventurismi
Pensavo alle attività di trasformazione pensavo di morire chiaramente ho una cultura ecologista leggermente spicca pensato all'attività dei servizi territoriale certi nella cultura un diffuso anche forse alla Convenzione dei posti la sentieristica
La ingegneria naturalistica tutto questo lo pensavo però non avrei mai pensato all'armistizio
E non pensavo nemmeno gli altri essendo onestamente perché stiamo parlando di una norma che distante anni luce dalla logica gli agriturismi già esisteva poveri turisti venticinque anni fa idee soprattutto in Toscana che aveva una buona tradizione ma
Non c'era la percezione che l'agricoltura multifunzionale perché perché semplicemente era vietata
Quindi nel senso la l'antico Zaia è stato togliere è stato una liberalizzazione parliamo sempre di liberalizzazioni prestate ne ha parlato di liberalizzazione positiva sanno di quelle
Del commercio che hanno ripreso ogni sfasciare ogni sistema quindi lavorare ventiquattro su ventiquattro
La liberalizzazione del settore agricolo ha consentito atti aveva un'attività agricola di aggiungere altre attività che fossero connesse la cosa paradossale che dopo venticinque questo modello e ancora tipicamente italiano io ne ho parlato in Tunisia anni in occasione dell'iniziativa di campagna virale perché il mercato degli agricoltori sì
Adesso sono state aperte al mercato e di cultura Alessandria d'Egitto si sta aprendo il mercato del Gloria Franzil adatte nell'ambito di quello chiama Piattelli eccetera per aiutare
Anche in questi Paesi gli agricoltori soprattutto a far fare in via indiretta anche la vendita diretta è una cosa strana si faceva in azienda ma la che l'agricoltore andasse in città quasi in un in un'altra
Delle attività Kulübü dell'antico già dalla metà degli agricoltori anche quelli era nota incluse ma si pensa più all'agriturismo che al mercato degli agricoltori su questo nel due mila quindi tutto questo è avvenuto davanti e se vede il numero di aziende multifunzionali ritardato da giovani sono nettamente superiori a quelle non multifunzione
Perché non è che non esistono eccome primo una delle altre conclusioni che poiché questa è la parte più visibile sembra che il resto dell'agricoltura oggi ai così c'è ancora molto da fare fisici dicendo che la rottura amore intensiva e che quello che dà un'immagine positiva e questa e se la Coldiretti è riuscita a darsi come dire un restyling così innovativo lo si deve quello perciò Enzo così affezionato all'ordine sul consente perché quello è il biglietto da visita complessivamente
E questo nasce tra l'altro sempre fermi nel due mila e il vecchio consente Kaukonen possedevano c'è qualche guaio perché so di una ministero chiede l'ammissione di cultura quindi hanno già seguito il settore asado misto quando c'è la prima emergenza mucca pazza
A proposito allevamenti
E mi sono trovato a dover gestire una cosa complicatissima dove la fortuna degli antichi io ero venerdì Primo Ministro deve vediamo il mondo che guidava il dicastero dell'agricoltura
Ma io avevo fatto le battaglie contro le macchine animali cioè io avevo fatto battaglie contro gli allevamenti intensivi che davano le farine animali
Aveva che dicendo che così facendo più latte
E l'hanno fatto in realtà non perché sapevo che veniva a mucca pazza perché era una vergogna a prescindere cioè perché questi animali dovevano essere come dire tenuti in condizioni pessime
Pessimi c'è assolutamente diciamo innaturali ecco diciamo condizioni totalmente innaturali
E quindi avendo io fa venendo io dalla tradizione
Del no non solo le farine animali negli allevamenti super intensivi dei naturalizzati Eru credibile quando è crollato il sistema
Dell'allevamento europeo per quel colorato
E cosa è successo che alcuni vogliono dare la colpa agli allevatori
Io
Era uno dei pochi credibili che poteva difendere i poveri allevatori non perché possiamo pensare agli allevatori perché in realtà erano stati consigliati gente ne sapevano stipole allevatori del previsione cioè quelli gli hanno detto che con le farine animali andava bene e si sono dimenticati che anche alle elementari si leggeva che
Gli animali erbivori non mangiano carne quindi c'era bisogno di aver fatto veterinaria
Ma noi quando eravamo ragazzi
A scuola cadeva c'erano gli enti e caregiver mangia un aggettivo ritmo noi siamo migliori ci fermiamo tutto però diciamo
Il livore mangiavano carne quindi dare territori la carne pericolo quasi cannibali perché quando i danni arrecati addirittura franchezza però lo Sesta specie
Poteva produrre sul a distanza qualche problema
Io alla fine difesi diciamo di crisi non perché non avevo nulla perché certo volevo guadagnare la colpa era era il profitto però non sapeva quali potevano essere le conseguenze sulla sull'umani in mano e quindi chiaramente questo aiuto Coldiretti a fatti realmente il fatto con il consumatore
A trasformarsi organizzazione che si preoccupa prevalentemente da contributi riso sollevato anche di che cosa dargli da mangiare a ai
Che questa è una ascolta
Che quante volte io quando ero giovane ragazzo andando a qualche agricoltore mi diceva
Andrà quando serve aggiornare questo lo facciamo nomi ecco i sistemi
Quello per noi era biologico sicuramente dell'Ovest deciderà ruolo nell'attività essi stessi
Quello che è diventato era quello che si poteva fare come ritiene che produce anche se c'erano queste sostanze non per se stessi vedi come dire
Antica tradizione contadina per sé questo parlo della Campania però credo che era abbastanza diffusa questa cosa proferito davanti al Signore degli altri nemici
Allora il tema è dobbiamo essere sempre capace di applicare un'altra cosa che riuscì a imporre il mio che poi non grazie a quel casino
Il riuscirà consiglio dei ministri europei pur rinnovando GM perché dopo il dorso e della mucca pazza capirono che forse iniziare con il transgenico non era una cosa verosimili e quando faremo quello che si chiama principio di precauzione
E quello che poi è diventato il pilastro della differenza tra noi e gli Stati Uniti per fare un esempio
Dei perché diciamolo Mercosur ridiciamo nomina perché noi abbiamo creato in venti trent'anni un sistema di tutele
Di sicurezza inventati sicurezza sanitaria di tracciabilità dei nostri prodotti che non appare alcuni monarchi parte del mondo
Che vivono tutta una tradizione io faccio un solo esempio perché se no parlata ma negli Stati Uniti
C'è la cultura dei prodotte durante il processo
Noi noi tuteliamo incrocia
Qual è la differenza io sono allevamento di galline
No che fa schifo dopodiché produrre i Borboni metto nella varechina diventano zero caricabatterie che sono da noi l'arresta non o comunque Fabris
Negli Stati Uniti va bene perché il prodotto finale non ha parte quindi è inodore incolore insapore quindi magari non da un massacro fascismo da un punto di vista nutrizionale chiaro questa differenza
Dalla Food and Drug Administration di cui ci occupavamo Abu Mazen americana
è la Food and Drug Administration e la tradizione europea
Basata sul controllo del processo
Cioè io non devo avere che il prodotto e inodore incolore insapore non ha nessuna va bene Serena cosa accuse economico coi opposto per cui gli americani non facciamo riportare in procinto perché era dovuto
I formaggi a latte crudo perché nessuno hanno carica batterica non c'è una carica batterica
Umanamente dell'esistere fa anche sapere che gli italiani ricordi perché è noto che il Maggi Maggi neutro senza nessuna allora queste non ritenersi allora quando abbiamo fatto molto non sono andato e ho fatto questa scelta non vada in questa direzione
E io devo dare atto che i giovani donne sono stati strategici
Le parole solo quindi oggi questa attività che abbiamo inventato piovono fatta per un uso tutti i giovani come
Come Manuel de coordina queste attività nel Nord e si occupa start-up innovative come estensivamente coso giovani ventenni e trentenni che hanno idee che fanno cose nuove alcuni giudizi etichette oggi
Conto istituzioni come la prodigiosa consigliera regionale la consigliera municipale si appassionò alla rinnovazione
Perché noi dobbiamo aiutare in modo forte l'innovazione nel settore rigorose molto rilevante
Perché poi trasformata del consenso molte cose all'agricoltura tre punto zero quattro punto zero cinque punto zero ma questi cinque sei gradi non si sa però chiedo che fondamentale che l'agricoltura di precisione
La riduzione del consumo dell'acqua nacque strategiche ovvero visto Gerevini cioè ha fatto Comune di Roma deciso diventare piani d'acqua per cambiare nome al pianeta
Non si richiama bene e perché insegna a fare acqua perché in realtà da quando sarà siamo andati nello spazio l'hanno capito che l'unico paese Pianeta blu
Di tutto il sistema solare di tutta la via lattea era allora probabilmente il nostro colore giusto è quello della senz'altro non sarebbe tutti gli altri pianeti ci stanno la terra c'era l'acqua la differenza che fa la ditta in questione e quindi questi temi generici nei comuni di Roma approvata a maggioranza evitiamo carta prende una provocazione perché però al mio letto il secondo nome d'arte si chiamava in realtà dei soldi io son venuto mediazione onorevole diciamo la cosa fondamentale è uguale l'acqua per l'agricoltura è la vita e la vita per tutti ma ove possibile per l'agricoltura è un tema ancora più rilevante e nel cambiamento climatico il vero impatto c'era l'acqua la siccità le alluvioni i tornado lei Cinecircolo uniti uragani dentro questo oltre il vento cioè sopra l'altro
E l'acqua e fondamentali come il pesce e allora vedrà e dobbiamo lavorare su un'agricoltura sempre più attenta alla riduzione dei consumi
All'utilizzo delle acque reflue certificate perché non liquidare un acquarello trattate fa schifo chiaro stiamo parlando di cibo
E quindi lavoriamo nella direzione un questa scelta di mente insieme transizione ecologiche digitale dire attenzione ecologica è fondamentale il digitale è strategico per fare l'organizzazione
Perché oggi dobbiamo utilizzare bene tutte le innovazioni che abbiamo e che ci permettono di monitorare in tempo reale
D'altra parte abbiamo visto
Importanti realtà anche varia recupera vicepresidente cacciatora precedendo il Senato aveva preso il credito tutto tutto è relativo
Va dicembre farà Ducato rubato
Lo fa con caffè Robert
Bene allora stavo per chiudere poi Pier papi non avrebbero
Presidente
Allora quindi lo sforzo di questa realtà e cominci a mettere insieme le due transizioni depositò il motivo del PNR
Cioè i soldi famosi italiani viene sahariane relazione ecologiche digitale questo
Allora facciamo in modo che questa norma sia monitorata posa cure giovane deputato attuati si è occupato tirar su tale da tempo e noi abbiamo l'esigenza di affrontare impositivo questa sfida perché tra l'altro come Paesi abbiamo tantissime competenze
E lo dimostra tutti i giovani che fanno Cosimo anche in un giorno sono pure emergesse salvando Tesco palazzine parla stampa perché mettono si mettono al servizio dell'innovazione cioè secondo e possiamo fare tanto e l'agricoltura è uno dei settori strategici di questa grazie
Nientepopodimeno che
A Linate del consigliere regionale nonché promotrice dell'intergruppo ecco digitale nel Parlamento sabato no nel Consiglio regionale vengono verrà
Scardinata Carolina a
Seduti grazie
Intanto ad Alfonso perché
Porta avanti immagina non solo convinta e continuativa nel tempo visita
Anche in maniera concreta perché investire sui giovani e sui giovani sulle donne oggi salutiamo anno sommando
Ribadisco il ecco sono proprio alla Sorbona portare
Così tutto prende fiato certamente venga ecco dicevo è una ormai un assunto che ci rimettiamo undici ripete anche il Fondo monetario internazionale però bisogna incidere nuove concreto l'innovazione
Diciamo tecnologica e digitale insieme senza elettronica sono libere sfide della nostra epoca e quelle che terminano in realtà le linee guida io nostro intervento
Bisogna però capire poi come sulle in realtà
L'agricoltura
è il settore in questo cappio con mano perché le le storture del cambiamento climatico cadono immediatamente sulla sulla produzione vinicola quindi un primo mito ascoltare perché la transizione ecologiche significa all'agricoltura anzi non c'è settore più di questo non lui in questo tema imputato
L'innovazione digitale ci può aiutare a migliorare tutto il processo di produzione dall'interno evitando quantitativi come Behrami si è rimborso
Ma in termini qualitativi perché l'altro paradigma diciamo dato da cambiare quello della quantità su quello della qualità innovazione tecnologica e transizione però punto
Ecologica non sono necessariamente riequilibrio anche dal punto di vista della sostenibilità economica e sociale e se non ci sono interventi se non ci sono in clinica anziché rischiano lasciare indietro le parti più fragili
E in queste parti Franco Angeli Darjeeling dove ci sono ad esempio i piccoli produttori e le donne
Quali sono questi correttivi oltre a
Corrispondenza parola intanto darete la rete fondamentale in questo in questo senso lo diceva già prima Conso
La rete consente di portare avanti ritorcersi in maniera sostenibile
Non c'è sostenibilità ambientale insieme non è anche sociale ed economiche
I dati oggi ci dicono che la presenza femminile nelle nuove occupazioni quelli nascondono tra l'erogazione originaria e bassa perché le donne mancano spesso gente andrà per l'accesso alle facoltà assente nelle facoltà scientifica o alle alle nuove poi è ad esempio sedile specializzazione in questo settore
Lettonia transgender Gardner proposti gli abitati nella nella carriera perché pensare stipendio e giovanili solo che laddove i due giovani sì e per tutta la vita domestica quindi
E invece viene insieme verrà giovane certo punto passa dall'altra parte se la la discriminazione nella stanza del genere ma non là speriamo e pure insieme questa data c'è un altro dato che invece interessante
Che le aziende maggiormente investito nell'innovazione andare vestiva la process i i proventi dell'attività sono le aziende a conduzione femminile quindi non è solo una questione di equità sociale che già ci sta e proprio una questione anche se vogliamo convenienza dicono di sviluppo il sistema e questo lo dicevo all'inizio
Il giardino promosso già Ricky Gianco
Questo lo dice il Fondo monetario internazionale che investire sulla parte femminile del pianeta e una risorsa che abbiamo a portata di mano in un momento storico in cui le risorse scarseggiano e nei paesi dove la conduzione femminile e a livello quantomeno insomma in parità comunque è stata promossa c'è un maggiore sviluppo in tutti i settori perché c'è uno sguardo inclusivo lo diceva già prima
Anche Alfonso le aziende a conduzione femminile solo solo che verso l'innovazione
Vedono maggiormente il legame diciamo tra il benessere della niente il benessere animale veliste nella nostra specie dalle stesse animali e a una visione inclusiva che non mette in contrapposizione decifrazione padano più vecchia
Chiudo su un tema che cosa possono fare questo le istituzioni sostenere i residenti perché in questo momento prevale quello che voi state qui dentro lo rappresenta plasticamente cosa vuol dire veramente altrimenti siamo tutti più soli e siamo tutti più valida in quei processi che che non ci piacciono e che tra l'altro in qualche modo mettono all'angolo invece devono entrare nei processi virtuosi che ad esempio in questo Paese messo in atto
La elemento è quello di rafforzare l'impatto importante che fa parte della sinergia quello produttore perché se se se questo funziona bene chiunque diretto costumi più qualità la produzione viene premiata perché il consumatore non è solo diciamo prudente passi con la la l'ultimo pezzettino della catena in maniera passiva può essere anti può essere una parte attiva in questa catena promuovere e il la qualità nella nella produzione e non solo restano invece bocca prodotto finale spiegava Alberto Ribolla passatempo Michelina
E oggi guardate questo questo è un vero molto importante anche la società dell'informazione circolazione orizzontale disinformazione vera fase accertata superficiali da cialtroneria quindi tanto più questo va fatto anche nella comunicazione e nell'informazione e nella formazione dal momento della produzione consumo è importante per dare una bussola che si devono diventare bombardato di di notizie suggestioni
E poi lavorare il più possibile in sinergia
Con una queste incomprensibile interessati dall'imputato vadano ad esempio regioni
Corniglio sono portavoce in Commissione ambiente un partito Pubblico ministero niente e il collega coniare vicepresidente quindi ad esempio sul piano qualità dell'aria che sia ancora livelli quattro però su alcune cose il fatto sinergia e alcuni nostri emendamenti sono passati presto si tratta di andare ai regolamenti applicativi interessato infatti a scrivere la legge quattro le cose che poteva però molto aiutato il rapporto diretto undici quelle norme doveva non solo infiammabile nella quotidianità
Sulla propria pelle sul proprio lavoro perché le norme devono essere della quindi non possono essere contro le persone perché altrimenti noi stiamo facendo dove no grazie
Grazie alle varie benvenuto al vicepresidente civile però anche l'Assessore Culicchia mi ha chiamato per cercare di arrivare diciamo solo in conclusione e soprattutto vero
Questi questi sarebbe utile nasce insieme troppo citare sorvola gli utili delle delle scelte europee e soprattutto riuscire a diffondere la conoscenza quante innovazioni giunga con questa tenta di rimettere invece istituzioni
Con dei giovani in realtà in modo che possiamo andare ad accelerare numerazione ci dobbiamo usare positivamente come finalmente l'intelligenza artificiale una grande sfida
Dobbiamo sapere utilizzato gli strumenti vanno controllati valutabile col e senza regole far-west dispositivo anzi sappiamo perfettamente che in alcune eccezioni ma questo è una cosa buona una diciamo della nostra logica europea ne troviamo che invece innovazioni abbiamo far queste anche la legge del più forte e mi sa che abbiamo fatto tanta fatica per superare questo stato sociale analisi svolte di esseri umani per darci delle regole logiche siamo probabilmente deve essere
Quindi io grazie presidente dell'avvocato seppur lentamente
Ma intanto grazie figlio vigore grazie Coldiretti
Organizzato e va be bisognerebbe chiarire prendano o allontanate progresso deludente ha iniziato quando iniziato non c'è c'è disegnata la scuola che passando dal carcere riparlare di cultura iniziato come dire allora aggredirla minime agilmente sul particolarmente
Per favore ovviamente non sono dirti diventi cioè parzialmente ardente qualche altra corre come dire
Proviamo a sorridere perché è chiaro che non è fuori da questa sarda diciamo speranza drammatica disoccupazione che stiamo vivendo
Il quadro internazionale
Ci riguarda guardate gli argomenti cui stiamo discutendo senz'altro dello stretto di sviluppo eccetera toccando anche filiere che riguardano cultura c'è un'impennata gigantesco che riguarda delle forniture energetiche nuovo riguardano a anche questo questo settore
E io sono molto d'accordo
Solo sentito sul transizione però è chiaro che come dire opposto un passaggio
Forte importante però nel momento in cui soprattutto nella parte più giovane dell'imprenditore indica questo settore come dire quelle più
Agli investitori più impegnata anche con startupper e andrebbe sostenuta incoraggiato io credo che
Il tema tutto sommato sia
Poi principalmente uno garanzie interne ecologica vedi Mandorlini fortissime politica a sostegno non soltanto dal punto di vista degli investimenti mi manchi di prevenzione che se potevo competere continuità altri Alessandrini colossi e allora e questo è un tema è naturalmente non sto ricordando il protezionismo però ci sono alcune facilmente andrebbero esterno molte bugie e affrontare gente noi da questo punto di vista l'Europa dire abbia avuto carenza insomma però pensare tornare indietro ma anche perché
Non esiste transizione ecologica senza un tasso di innovazione modernità gigantesco
E allora sull'innovazione labilità Cina Fantoni grande sviluppo soprattutto dei nostri territori comune o meno
Fatto questo
Esclusi riprese operazioni lungo ancora qualcun altro allora
Intanto come dire tutti i giorni direttamente in questo settore ingiusto sapere
Non è soltanto un settore diciamo tradizionale della nostra miliardario cultura perché oggi è il punto
Si discute di argomenti che sono stati trattati e prosecutore del gioco dopo le sfide del nostro tempo quindi quando parliamo di sicurezza alimentare se stesso
Di ambientale transizione digitale e valorizzazione dei territori parlando esattamente appunto per il settore dell'economia ancora
Ora abbiamo alcuni dati e io ovviamente sono andati lontani
Svolgersi prima sapendo che venivo qua
Cinquanta mila imprese agricole sono guidate dai giovani oggi quindi sono numeri importanti e e sono proprio queste aziende mostra una forte capacità di innovazione e i livelli di produttività elevati allo stesso tempo Jonathan recita
Dell'ecosistema della Liguria legge e come moltissime star caso piuttosto uno degli argomenti importanti delle dell'incontro di oggi
Con una gli investimenti finalmente quindi volgarmente si introducono nuove tecnologie della intelligenza artificiale si è detto
No straordinario diciamo strumenti dove appunto uno strumento che fa governato perché
Alle sempre a dire tecnologia soprattutto l'intelligenza artificiale
Può essere anche molto verticale molto insomma unitaria ma può essere invece lo strumento diciamo così diviene più democratiche Living allargamento
Allora prima degli ostacoli diciamo di cui molto si discute è quello dell'accesso alla sul quale appunto è necessario
Intervenire al Parlamento europeo è stato affrontato il tema del ricambio generazionale con l'obiettivo di raddoppiare il quarantanove fuorigioco dei produttori portando da quindi da quello che dodici dal cento al ventiquattro
Sta dicendo tutto questo come dire ha significato sugli argomenti di cui abbiamo detto già innovazione e modernizzazione
Ora però per fare questo servono delle politica
Perché quello su cui noi spesso zigomi anche quando si fanno delle leggi magari bellissime e utilissime se non ci sono delle politiche a sostegno dovreste legge rimangono utile
Scritte sulla sulla carta quindi dell'accesso alla terreno che non c'è l'inverno problema dell'intera vita egli ha sporto querela mediatico dell'accesso al credito
Ma porcellane molto importante la formazione soprattutto dei servizi nelle aree rurali veramente questo molte regioni molto ampia
Grande sappiamo punto quando parliamo di coesione territoriale quando vogliamo dire niente torniamo esattamente
Di queste utile come dire lamentarsi dello sfogo seguono fornisce servizi oggi quando parliamo di servizi
Se facciamo il ricorso alla tecnologia non è che dobbiamo costruire come dire candida cioè possono essere i servizi di seguire reclusi occupare molto allora si è detto
Laziale maglietta undici aveva trattato della presenza delle delle donne che fattore importante anche nell'impresa agricole perché il venticinque virgola nove guidato dall'imprenditrice
E il diciotto virgola otto nelle aziende agricole vedendone fuori di responsabilità quindi possiamo dire quarantacinque per cento delle aziende agricole ingannare a le donne in posizione africane cioè
Buona cosa nel secondo atto diciamo che questo numeri si assottigliano quando parliamo di aziende più grandi quindi come nel resto del mondo imprenditoriale questo inglese più forti se parliamo di
Quindi con le mani la questione anche dell'accesso al credito come sempre quando questi pardon e il problema diventa ancora più grande sta rendendo ancora più importante come dire trattare ora
Vi dicevo prima delle elezioni geopolitiche e
Queste Francia avvocati prima
Attacco
Di runner
Era già presente sulla scena questo problema adesso di vendita diciamo di proporzioni molto grandi esistenti sono già simili ci sono già convinti isole
Sul carburanti già costi energetici e dobbiamo anche ricordare presente Rimoldi fertilizzante utilizzabile cultura transitano attraverso lo stretto di Hormuz
E le dobbiamo saputo crescono che sono illuminate
Ora negli anni della crescita economica l'agricoltura in questo ancora cresce meno degli altri settori perché l'industria una crescita dello zero virgola otto ricostruzioni virgola uno virgola quattro
E l'agricoltura lo zero virgola pure ed infine avere uguale che questo percorribili sono per lavorare per quanto riguarda la finanza pubblica oggi deficit italiano sentenze fino ante virgola uno il credo consegnati digitale la clausola di salvaguardia
Diamo cibo
Di stare sotto il tre
D'argento
Sul piano delle politiche europee
Ci sono a Trapani questioni che riguardano punto imprenditoriale nel settore angolo
Intanto se è stato è stato chiesto in Commissione cultura di orientare gli impegni finanziari per la parte portando a livello trecentonovantatré virgola sette miliardi
Che sono stati denunciati per omissione energia oltre dopo centodiciannove miliardi questo dove garantire le cose di cui abbiamo parlato lingua e poi c'è una questione
Se si indebolisce la parte l'agricoltura europea diciamo che a monte meno chance
E quindi io sono d'accordo sul fatto che bisogna evitare che sia dei dal fondo unico che accorpa o di cultura questione teste a difesa altre politiche perché a questo punto
Sicuramente il fondo unico è chiaro che c'è una concorrenza tra questi settori noi non abbiamo
Bisogna invece noi dobbiamo rafforzare questi settori tra l'altro stiamo parlando di settori tutti diciamo cruciali per il nostro Paese perché
è un paese dove le le di cultura una storia molto importante ma è anche diciamo circondato dal mare perciò per dire le cose diciamo può
Ho e in anch'essa rende l'idea che non dobbiamo rinazionalizzare la parte mettere meglio tenerla sul piano europeo perché se al in questo modo invece fa delle politiche unitaria altrimenti non riesci c'è in quell'altro modo diciamo che anche la concorrenza quello che siamo abituati a parlare di dumping sociale prima del comparto industriale ma non è come dire che sia esente anche il settore agricolo da questo punto di vista quindi non è tanto da fare la retorica dell'Europa e che sono questioni diciamo concretamente
Visualizzando minacce se c'è un quadro europeo si cerca mai abbastanza tante
Già in realtà ancora non c'è un'affermazione poi piena di di un lavoro a questo punto di vista ma se il quadro non è europeo condivisione ma è di competizione tipo di prodotto che abbiamo novantatré ma scommettiamo molto su prodotto di qualità e il nome diciamo non omologato ceduta anche la differenza come dire un punto no ecco quel fare questo Gerini cerca di tenerlo dentro il ventisei si schiacciato dagli altri e quindi
Rafforzare il ricambio generazionale e di genere
Sono giustamente una priorità strategica e so sono appunto al centro dell'incontro di oggi e però non possiamo chiedere investimenti per giovani donne se tagliano le risorse
All'alba evidente come dire che diventa un po'più pubblicato quindi le politiche strutturali che servano sono Francesco Natella trecento al credito servizi infrastrutture italiane rurali
E tutto questo concludendo perché naturalmente io come dire
Mi occupo anche diciamo generale non è settore specifico lavoro esclusivamente se per
Chiedere scusa istituzionale conoscere
Voglio dire impegnarsi su tutto ecco però questo mi consente dire sul tema ammiccava un'amica c'è quello della coesione sociale che ovviamente così una lontana
Molto a che vedere con l'abolizione sociale utile
Dopo in regola
Rimodulazione dei nostri territori l'avvenuta nei nostri territori come dire visivamente cioè gestibile ma
E proprio la qualità della vita nei nostri territori che sostenuta per sostenere questo settore l'economia ma vale anche inverso cioè il fatto che molti giorni avvicinate Ettore
E che seppur diciamo ancora numeri Stato reciproca come dire anche impopolare nel partito
Il territorio perché colpiti dallo sguardo insieme
E un importante risorsa per la coesione sociale quella rete
Di di rapporti che è un fattore di progresso e consentitemi di dire conclude visto che al momento spesso tirati in ballo magari sembra unico colleghi sopravanzato può ardito visto che si parla molto di sicurezza ecco
Io credo che anche queste delibere pone la sicurezza perché dove c'è Rete dove c'è coesione sociale dove Jack come dire l'idea di continua collaborazione interfacciarsi utilizzando tutti i mezzi a tecnologia e anche un investimento insicurezza concreto vero tangibile e anche i rapporti di ma anche ecco verde questo è un altro come dire l'elemento della modernità tracce senza fare della facile rettori praticamente capisco che è facile scivolare sulla retorica che nella modernità i rapporti umani però è un fatto succitato ritirare un elemento di di di solitudine mentre prima ci si trova oggi si trovava più facilmente si può replicare si può però interpretare il modo in modo in un modo nuovo questo ci fa sicuramente bene eri benissimo quindi insomma questa diciamo e il contributo che mi sono sentita di dati ingenuamente scusa se non posso fermarmi ancora molto male una giornata molto complicata perché dico insomma all'arte recente dibattito sul referendum decidere molto indignati indica una saletta due Giacomo tendenza grazie
No ma sempre singolare però molto puntuale rispetto alle esigenze abbiamo cerchiamo ovvero impegno
Ho molte volte rilanciato quello muovendo
Che significa non solo sul momento ma distinzione molti comuni perché molti Comuni non sono sorride estinzione
Nel senso dove sono rimasti solo gli ultimi settantenni
Per quanto ne abbiamo dei paesi aggiunge Rita gravità questi argomenti tutto rispetto rischiano di essere desaparecidos quindi cioè alla fine ed è che la canzone ecologica digitale però ci sono alcuni
E quindi dentro questo spero che tra già pronte caseario far approvare l'anno scorso una mozione alla Camera dalla vicepresidente della Commissione Ambiente la proposta a tutti sull'educazione alla transizione oggi circa perché l'alfabetizzazione USA indisponente e per esempio la commissione della rete il nome digitale sono possibili rimedi diciamo lo spopolamento dei vigili dovunque che hanno interesse a tornare anche andare in luoghi non solo turismo finito
Il turismo delle radici eccetera ecc gente che guarda vive e capitato Giotto la pandemia a mio avviso Borghesi Otello grande città e quindi già quante persone sono spostate ma obiettivi da oggi sono un'attività fortemente delocalizzato dice quel vivere comunque va finita
E chiaramente alcuni volumi alcuni piccoli centri operativi ritardi la commissione digitale effettiva l'editto consegnati Astoi comasco avesse dichiarato inabile una commissione vera anzi dobbiamo dobbiamo venisse gli europei efficaci la sovranità tecnologica da parte
Del secolo
Ed è molto importante perché già esistono comunitario per fortuna citato alcune già presenti sull'Appennino ma questo alcune delle proveniente via che possono se poi abbiamo politiche pubbliche
Non dico che raggio punibilità cinquanta mila euro che si trasferisce subito inizia andarsene incontri per ci sono politiche il suo pubbliche e possono favorisce l'insediamento e lacerazioni indirizzi anche sul l'esecutivo ecco io dopo Croazia contiene a ma di coordinare la presentazione delle start-up in modo che magari si riesce a sentire qualcuno in questi giorni sta nuove locazioni ove viene responsabile donne direttissima startupper che l'allora sindaco di Torino in ordine di colpire senza Aposa attenzione anche al settori all'udienza perché siamo chiama perché si aggiungono esatto
Uno intanto grazie ad Alfonso Pecoraro Scanio perché conferma anche per la gente innovazione perché era reciproco neanche giganti ringrazio d'ordine eccessivamente stasera meravigliosa Artisti respiro appunto per chi la morale a terra con fatica con molto orgoglio e quindi complimenti grazie anche al vicepresidente del Senato rassicurando perché era sola
Testimonianza oggi Silvio importante di attenzione
Così come grazie signora
Ponticelli perché la sua determinazione per noi è un esempio della politica
Dichiarazione io non posso dirvi che non ci siamo sei marzo
Mancano quarantotto superata diciamo internazionale della donna e lasciatemi dire guardandola diciamo questa sarà vedo sostanzialmente questi giovani in questa transizione ecologica che lottò sicuramente ad alcuni cioè non c'è agricoltura rappresentativa non c'è innovazione senza sensibilità
Non se
Quindi vissuto uno senza coraggio delle donne e grazie giovedì spesso pensiamo ai giovani
Insomma le donne come una categoria separate Maria Rita secondo me sono la stessa sanitaria
Quindi giovanili le dico questo voi siete la nostra fibra ottica
Voi o importanti la velocità la capacità di leggere gli atti la confidenza con una tecnologia che può veramente statali riabilitato e alle donne cosa posso dire Venezia intelligenza salvo poi quella capacità dobbiamo della capacità innata di guardare lontano di non sprecare di far crescere le cose pazienza ovviamente anche noi il pianeta
Ecco quando in rete quando un giovane agricoltore porta contro canto e inventa un accidente e la sua visione di economia circolare
Ecco io penso che forte Mancino io come si impiega frustrazione uno magico che la nostalgico suggerimenti dell'innovazione
Uno otto dove sia un idea retributivo urbana digitale sostenibile trovi una nota tenta in ognuno quindi possiamo
Persona il leader queste Buttiglione in una aperta indennità sorride occhiuto un augurio sotto garanzia Bertolino e anche nostra circoscrizione un momento disegna grazie
Nel facciamo una la vicepresidente
Avvalendosi deputato originario qualcosa prestazioni vengono raccolti singolarmente benzina
Riuscì a periferie dell'Oregon dico allora abbiamo Lucia la a Petacco aperti dalla Svezia all'arbitrato bello risorse fra l'altro sistema pavese io ottimo pagava prima alla parola assoluta donne di confine
Ma di casa
Anche perché se ne parla si sta già contribuendo all'esterno
Se se e se non lo conosci offre impegna non esistono compartimenti restare lieto va bene anche Boeucc piazza revoca aspetta verifico la diretta radio radicale se no farebbero
Grazie mille grazie a tutti voi essere qui grazie prima di me questa accoglienza
Grazie perché comunque crea sempre delle degli eventi molto importanti soprattutto punto a ridosso dell'otto marzo rete anche dovendosi presenti è un onore
Anche la sua nomina delegata
Donne Tonino il nostro movimento rappresenta comunque l'imprenditrice agricola del nostro territorio sono donne comunque ogni giorno lavorano per tenere viva l'agricoltura in Obama renderla sempre più sostenibile
Il nostro punto movimento è presente quindi sul territorio presente alle manifestazioni come a Bruxelles a Strasburgo Brennero ma anche a livello territoriale proprio per sostenere quelli che sono i nostri diritti delle nostre imprese agricole
Crediamo molto anche ai giovani quindi alle nuove generazioni per questo stiamo mettendo in pista al progetto Scuole proprio legato alla nostra volontà che quella di diciamo dedicate al cibo quindi per insegnare ai ragazzi il valore della nostra agricoltura
Oltre al questo muore come dire di io rappresento anche la Camera di Commercio con il comitato dell'imprenditoria grattamento minacce di Torino
E quindi portando i saluti da parte di tutti allora e poi con questo gruppo lavoriamo per sostenere il ruolo delle donne nell'economia favorire nuove opportunità di crescita e innovazione
Ed ha poco siamo stati connazionali commercia umana Maddalena insomma pubblico arrivasse sempre arrivati in tempo per un prestigioso premio internazionale
Nella quale sono stata premiata anch'io forme come impresa come azienda agricola e volendo quindi io sono anche qui diciamo tutti questi ruoli mi mi fanno notare ma io parlo verrà come imprenditrice agricola ha un'azienda agricola a Fabriano nel Canavese che si chiama la cascina impero
Se possibile
Sono io che parlo però magari delle immagini
La nostra impresa bimbi va avanti da la nostra impensabili va avanti da quattro generazioni intende mille novecentocinquantadue prevalenza zootecnica c'era ora no no comunque è arrivato nel cinquantadue in questa in questa azienda cominciamo con poche misere negli anni si è costruito comunque un'attività sempre in evoluzione
Quindi da lì si parte circa ora contiamo circa cinquecento vacche da latte duecento circa un'attenzione e continuiamo a trecentocinquanta ettari di seminativo entrati tutto questo comunque serve per l'autosufficienza alimentare dei nostri animali
Nel due mila ventidue
Comunque varie ce lo siamo una famiglia abbastanza giovane eccome c'è anche mio fratello
Mi dispiace dirlo ma più giovane brava insieme diminuiti due dopo il periodo accordi quindi non sapevamo forse un po'di pazzia ma abbiamo rischiato abbiamo inaugurato costruito un impianto a biogas
Proprio perché volevamo rendere sostenibile nostra azienda anche guardare un po'al futuro quindi creare nella nostra economia circolare noi produciamo stilate ma diciamo quindi nostre batte producono anche influenti
Queste influenti sono comunque liquidi e solidi liquidi derivanti dal comunque lei dei raschiatoi delle stalle che tengono vengono accolti nelle vasche e poi c'è la parte invece solida quella parapiglia ieri è arrivata nelle fiere delle nostre dei nostri animali quindi il vero problema quindi la difficoltà mezzo nudo e si erano sparsi di stoccaggio piena difficoltà anche negli spandimenti normative legate comunque
Al contesto
E quindi abbiamo intrapreso una strada dell'impianto a biogas
Questo impianto si permette quindi di inserire all'interno di questo supplementazione principali dell'ottanta per cento liquame Camera un venti per cento di sottoprodotti che possono essere comunque
Secondo i raccolti di mais devo criticare storico comunque non i prodotti principali temi invece vengono dati come alimentazione i nostri animali vengono inseriti questi prodotti quindi se assorbito che liquido quindi nera parmigiana prima foto si vede carico della tramortita
Vinse vengono inseriti quindi letame e il venti per cento quindi si nati poi la la parte invece pompata direttamente dalle preme nella rimasta alle spalle questo l'alimentazione e quindi ci permette di
Dei capelli convogliato tutto in questi gestori che sono nel due all'interno vengono comunque questo questo questo alimento viene subisce un processo per la fermentazione la fermentazione indica inventate anni erotica
I gas prodotti da questa fermentazione viene filtrato attraverso dei carponi dei filtri arriva il motore dal motore di compartimenti viene viene mandato direttamente in Rete al servizio nazionale non possiamo no Poliziano perché comunque tutto tutto chiusa era aveva e quindi non diciamo trecento chilowattora di elettricità in
Direttamente alla collettività
Il prodotto scarto tra virgolette perché comunque per noi prodotto prezioso tramite
Diciamo separatore inserito nella parte terminale dell'impianto ci permette di avere quindi undici è stato che questo prodotto digerito a quindi e non puzza
Testori da elenchi chiediamo prevede praticamente vietati e ieri a parte invece di vita viene ordine distribuita
Con dei trattori trattore botte dotate di interrogatori sulle note superficie seminativo bensì permette una io non mi lamento praticamente minimo perché tutte inserite all'interno del terreno e permette di fertilizzare in maniera veramente importante la cultura
Andrà seminata successivamente
Quindi quell'apparente praticamente mi riempie la sala studio è stato quinto questo noi internamente porta dei vantaggi si perché ma anche di vantaggi all'ambiente quindi noi andiamo a ridurre l'anidride carbonica in atmosfera riduciamo i concimi chimici abbia un riscaldamento diciamo andare il nostro imitazioni a costo zero perché sfruttiamo l'acqua alta del motore
Rispettiamo l'acqua vedrebbe il carattere degli animali invernale quindi abbiamo un margine maggiore produzione di latte perché comunque gli animalisti più invogliati avere comunque è un benessere animale superiore e acqua calda corrente per tutti gli impianti di dirà pagine
Ed è un ottimo avvisato in azienda
Non per ultimare giustizia stiamo ma stiamo definendo diciamo stiamo addestrando le nostre vacche per l'impianto robotizzati mungitura serve partitica vicino e quindi anche lì non saranno oggetto ora non sarà più tradizionali quindi in sala mungitura ma sarà robotizzata qualità bandiera o di mungitura quindi stiamo cercando di ottimizzare ed innovare al cento per cento ormai la nostra azienda
Stiamo Mondini installando del un impianto fotovoltaico quindi ci permette grazie al bando come risanare citarne sedi accumulare energia prodotta con le batterie quindi utilizzare nostra energia prodotta dall'autosufficienza aziendale
Io confidò nelle istituzioni le comunque un'assertività vengono comunque sempre aiutate preservate per garantire un con la continuità un futuro a tutti quindi
Questa Stekelenburg coniugando il direttivo lunghi vengono
Perché la Repubblica Antonio aveva invece l'idea di affrontare il servosterzo io per anni occupare indurlo a fornire lo spandimento dei fanghi sui terreni perché fatto in modo indiscriminato è una forma di inquinamento di disastro ambientale
Il recupero invece importante queste per esempio l'attività anche questa multifunzionale c'è l'azienda agricola che produce anche energia
Devo dire in questo caso per la mia attività di ministro doppiamente contento
Perché avviso l'agricoltura didattica rinnovato raccontate dalle funzionalità consiglio imprese incontrare anche altre volte che produzione di cibo e diventare prese all'emergenza
E devo dire l'utilizzo Dell'Atti quello che ho fatto invece se l'ambiente sul fotovoltaico è stato un modo per dare agli agricoltori un secondo documento di aiuto quando hanno capito importanza il fotovoltaico fosse su le coperture e non una terra
E possibile adesso urlate in contatto che sia un vero votare come questo è molto importante processo spingendo molto sulla voltaico etico e cinquanta perché l'ha ridotta resta fa la rivolta voglio molti mugugni si studia prima come un impianto
A a distanza da terra o diventare inutile all'agricoltura perché per esempio un certo tipo di regioni per alcune coltivazioni minore di vita e allora
Come gestire bene e qui non che sia un trucco per fare con lo sbarco verrà travestito perché poi in Italia siamo il Paese della furbizia quindi siamo capaci del fatto a mano si può
I
Testi Porcelli direttore nientepopodimeno che il direttore della Coldiretti
Dopo grazie professor una precisazione quello che venticinque tonnellate colgo anche l'obiezione che c'era vicepresidente del Senato perché queste importanti novità ci hanno dato molto diverso come diceva anche benissimo Alfonso a quella che configurabile Villars declina
Ora mi verrà utilizzata sulla vigilia in azienda ma insomma premialità in Piemonte attori di addirittura immettono nell'energia per riscaldare l'ospedale oncologico di Candiolo quindi è un aspetto fondamentale spetta su banda larga no anche essere come dire in qualche modo immaginare questo punto BS Investimenti che le nostre aziende hanno fatto rischiano di essere compromessi perché purtroppo e annunciato modificate in fase parlamentare in qualche modo si colloca per cercare di evitare dando degli incentivi sul rinvio piazza al di sotto di una certa nascere dalla i loro quindi abbiamo si lavora usando i crediti no consiglio dei ministri Leningrad il verbale alle bozze iniziali
Ora Pierluigi gli ammesso o voglio guardarlo occasione in questo in questo momento perché in fase parlamentare si discuterà sul nuovamente sugli incentivi capite che un incentivo per una una cifra del genere dopo l'utilizzo per il settanta ottanta per cento domani e non solo gas che vengono caricati marzo già sudando ma quindi mascherato la forbice che raccontano Alfonso e probabilmente non la disincentivazione di scambio essere completamente messi troppo quindi rischiamo di un'azienda che per tanti anni abbattono investimenti in qualche modo hanno voluto credere questo non è previsto nel protocollo probabilmente in una bambino pertanto il vostro ingresso del miliardario più un costo c'è un vanto vantaggio bene quindi mi permetto permesso nell'applicazione però era scusatemi
Giusto
Magari senza
Diciamo la
Intanto grazie coso citato attorno verso qui risolvere
Lontana similari abbinare nostra degli edifici pure da contesta perché si occupino l'ultimo in qualche modo intervento stralci dell'orgoglio questi appuntamenti rimandano Coccioli occasioni di confronto che poi in qualche modo convivono
Un azionabilità ai temi che Graziano che sono urgenti e rilevanti per lo sviluppo e
In qualche modo la monster promozione che sia compatibile se realizzabile
Parliamo di un ecosistema l'alimentare che più importanti incarichi se non c'è bisogno di voi numeri è lo vediamo qui grazie verso a questo evento alternativo inoperatività competitività e inclusione di imprenditrice all'interno del sistema statale io che inclusione pavimenti competitività strategica
Perché le donne funziona anzi le donne che guidano imprese innovativi è inutile sono più performanti
Riescono a fatturare vedendo restando l'inversa funzioni maschile per i dati di raccolta di capitali e quindi in qualche modo dimostrano questa capacità innovativa e questa capacità di creare insistente imprenditoriali del boss in qualche modo innovare generale complicate cronologiche ecco passionale
Qui
Siamo qui oggi soprattutto con una umbertina balconate numero unico compatto italiano che ha registrato una crescita degli investimenti in Europa l'anno scorso quindi vitale e il comparto ammette ha avuto modo la capacità di raccogliere capitale rispetto mila ventiquattro nel due mila venticinque mentre in Europa si è registrata una flessione quindi questo ci mostra come innovazione presentare una è una competitività reale del Paese soprattutto al ministero così importante come quello della
Quindi siamo qui oggi con delle imprenditrici che stanno rivoluzionando loro sottostimati vengo anche necessario cioè la pubblica amministrazione in qualche modo si si metta e e gente ponte che permette a quasi imprenditrice questi imprenditori di sviluppare in continuazione conclusiva crescita quindi iniziamo questo pane dando strudel fatto seguirà di microfono per non Fernando spostarci dando la parola Adriana prendono il volo precisa firmano ovviamente economista avevano collega che segue attraverso anche la sua attività grazie persino una grossa azienda a ma vedi la start-up italiane seminari accerti destinati alcuna quindi valutati da un'attività fantasioso ventisette anni già bravo risorsa pubblica nuovo tutta rigida perché è molto attento a non non siamo messi in campo e poi c'è diciamo che è importante creare
Neppure di connessione perché ovunque diversità la capacità di superare paradigmi dominante ci permette di andare avanti e quindi appunto quello che facciamo volere accettando con la società
Ferraris cioè dare la possibilità a persone diverse di mettersi in contatto di contaminarsi di grane innovazione attività benessere quindi
Io passerei la parola Marianna che in qualche modo ogni giorno cioè innovare una parte del settore agroalimentare grazie all'innovazione insomma sempre ostili risentirli
Grazie siamo favorevoli è
Allora i libri parla di Rust dedicare la nostra azienda nata nel due mila venti
Quindi nel nel momento in cui tutti i ristoranti e i bar gli uccelli d'Italia stavano chiudendo a noi lanciava un prodotto IGP digitale rivolto a loro
Quindi già pressappoco posso ridere proprio molto felici di essere ancora parlarne in realtà che cosa facciamo qui a in realtà anche appunto fermiamo il servizio digitale
Settore digitale sulla digitalizzazione faccio un po'fatica è che appunto il punto della filiera
Che trasformano un po'tutto aumentare l'esperienza quindi lavoriamo intrapresero quella all'astrazione l'hospitality
Facciamo ricerca e selezione di Stato
Per una seconda volta cerchiamo digitalizzare momento molto poco digitalizzato cartelle niente per le aziende dell'astrazione
Diciamo che la nostra vocazione principale oltre alla transizione digitale è sempre stata un altro tema anche che valoriale centri abbiamo dato lance diciamo questa azienda pensando all'impatto sociale che poteva avere il focus sulla ricerca e selezione di Stato perché
La distrazione
Un ambito che da solo vale novanta miliardi più o meno in Italia eppure si fa una grande fatica trovare Stato e si fa una grande fatica a trovare una collocazione se si vuole lavorare all'interno di questo settore
Perché è un settore
Diciamo vissuto da un il grosso problema di di lavoro sommerso e in nero a di poca trasparenza e Zenit generale poche garanzie
Noi volevamo creare uno strumento che lavorasse sia sull'ottimizzazione del processo sulla sull'ottimizzazione e sulla sull'allargamento della Scala ma anche dei processi con cui si può cercare stato da un lato e cercare lavoro dall'altro
Ma puntando appunto sulla trasparenza quindi puntando sul sull'offrire uno spazio di comunicazione fra le due parti diciamo il gioco
In questa ricerca di lavoro
Che però pezzi delle garanzie ovviamente le garanzie che possiamo offrire nuovi come come intermediari in qualche modo
Impegni principali sia qualche subito dare ricordo norme siciliani hanno abbia
Ho già lavorato con oltre due mila aziende in questi sei anni siamo presenti su tutto il territorio nazionale realtà anche un po'spinti dal fatto che siamo nati quando le regioni chiedevano ricco quindi abbiamo ci stiamo avvenuto rischiato Jordan insomma lavorare direttamente in tutta Italia questa cosa in realtà diciamo che ci ha ripagato perché non abbiamo magari fatto la massa critica che c'eravamo immaginati in un punto in Piemonte a Torino e basta per poi espandersi a macchia d'olio viziato
A quella tutte le io loro Pilotto uguale ristorante sale deciso ad ampio raggio belli ma è anche Igor perché il padre dipendenti in modo cioè queste difesa diciamo appello semplicità però quella cosa che mi ha colpito positiva
Sì diciamo che il il il
Saranno le urla dei terreni sicuramente un altro tema molto difficoltoso è quello del del numero di ore lavorate e e anche della semmai del del rispetto della professionalità e anche diciamo al
La sassi alla figura che si sta cercando dando valore alla all'esperienza di quella personale in diciamo screditando le quali competenze
Che invece prassi purtroppo abbastanza frequente in questo settore è un settore che ha ha bisogno di di sicuramente di maggiori tutele ma noi cerchiamo di lavorare appunto sulla trasparenza campo al incarnata abbiamo a nostra disposizione e quindi diamo visibilità ai anche agli imprenditori più più virtuosi dal punto di vista stiamo tra l'altro lanciando il nostro nuovo prodotto che grazie all'avvento delle Iaia tuttavia accelerazione piuttosto rilevante quindi stiamo arrivando finalmente al lancio del del prodotto del servizio erogato in maniera totalmente digitale non perché vogliamo sostituire l'essere umano ma proprio perché vogliamo metterlo al centro riabilitarlo negli strumenti per gli possiamo dare sostegno insomma
Esorta questo visto che Sarkozy capitolino
Danni deboli contatto perché secondo le idee possiamo consentire consumando idrosolubile sembra il cinque stelle sono Cinquemani rinnega
Del ristorante Rutelli secondo me eppure l'agriturismo compreso l'agriturismo secondo me è una
Potere discutere regolamento dall'altro promotore di questo presto come si chiama adesso resto come Jurassic Park
Però sottratti all'azienda
Ai sensi
Sempre e comunque il classico esempio
Lo dico all'innovazione privati benessere sia anche da parte Krishna orchestra
Tempo ogni stress sinonimo invocando il rigore descrive credibilità anche sul suo essere semplicemente il danese estero il
Di fare fa fare per va bene ora passiamo adesso dall'acqua insomma riguardo che rientra anche estrazione dando la parola dinanzi io il diciamo
Peccato Dominicis quindi siamo sperando di dopo lo start up torinese
Attività invece secco qua identico digitale seppi di essere quando si deve sempre presenti quindi andiamo anche nuovi immigrati quindi ad esempio fra perché abbiamo delle Marche prima sfida smetteranno sensibilmente il tema dell'importanza dell'alimentazione ma anche l'importanza dell'acqua
Però faccio questa domanda quanti di noi sottovalutiamo tutti i giorni la qualità dell'acqua che beviamo praticamente tutti i abbiamo una linea la strana dieta anziani pare che hanno italiano quindi sia adesso a livello varie resta in Sardegna condivido principale cioè lui fattibilità penso al corpo lo sottovalutiamo quindi ancora oggi l'Italia i dati aggiornati otto-nove milioni ipotizzarsi approdò follia il sistema lui quotidianamente avremmo la possibilità di scegliere una palestre Manenti il sicura
Dal punto di vista dell'acquedotto che poi ovviamente ha bisogno di essere migliorata quando arriva nelle nostre case i problemi che abbia Minardi e su questo forzatamente in tutto il mondo dell'agricoltura si può aiutare criminali mi come trasferibile ovviamente impatto sì anche nella rivedere case quindi di cosa parliamo cosa facciamo facciamo assistenza in trance la festa proprio dare opportunità al consumatore finale del netto sicura comunque le persone si trovino quindi la nostra sia non ci ha presentato la nuova completamente naturale sedici contro siamo siamo incontra tutto ciò che prodotti in plastica non solo la bottiglia che tutto ciò che il mondo di sistemi di filtraggio in plastica che nell'esecutivo non dal insomma una soluzione reale sostenibile bere acqua senza stare a casa
Di inquinamento lasciamo ostentatamente anche noi Netanyahu l'impresa esaminarli esperienza imprenditoriale a in Cina
Design nel mondo al mondo del design del prodotto cominciarono ancora improntato alla realtà italiana dello yen commenta il giudice donna semplice passa dall'altra parte del mondo pare impresa
è dell'assoluta nonostante si dirà in animali medie non è facile forse non dobbiamo dimenticarci del basata appunto quest'anno quanto in vista di venticinque quasi mitica ecco l'Italia dice fiscale a coloro che investe della statale quindi c'è stato all'inizio hanno subito una sanzione stiamo raccogliendo capitali perché esse e ci siamo visti vi era forse dovremo aspettare qualche mese perché dobbiamo essere certi che investimento voi posta
Rientrare certificabile quindi calcolato essendo agli italiani onesti implicitamente Vestas tempo ce la facciamo dell'acqua spesso questa frase che ogni consumo volesse tutti noi possiamo fare politica nel momento quindi ma politica facciamo stabiliti i guardiani quindi il miglior modo per fare politica e assedia prodotti bene nel mondo simile possibile anche essere disposti magari magari segmenti di giù per valore che ovviamente è molto più alto quindi mi fa piacere ripete guardo il ma calmanti quindici inventiamoci quindi della vediamo che anche quella versetti estremo quando Piazza perché viene settentrionale si chiama bravo ci potete cercare siffatto che vogliamo dare tumulto Antonio
Quando sacchetti di plastica ma iniziamo diciamo studenti diverso dal magari si possono aiutare sistema
Pendente piazza
Lei ha citato dalla diciamo
Gli emendamenti la fase delusa rimaniamo tutto
Prima
Cinque Walter a al a padroni comunque la adesso acquacoltura o sopravviverà riconosciuta
Quale Serpieri ma insomma Sammo opere necessarie una investitori privati decidono di dimestichezza
Perché sei Cossato abbiamo uguale
Italiano inclusa nell'ultimo sostenessero questi civilista intollerabili meridiano puntuali nazionale generale vengono possano allusività
Sarà benefici
Appunto agevolare Rizzo residenti passiva ricordi restituito intimo ordinanza innovazione costo o
Ha toccato demandando
Allora centrale iniziativa sapere storico grazie
Grazie richiamando in piazza tutti salvi decisamente felicissima di essere qui soprattutto perché Maccari costano organizzare o sostituita bene bellissimi Renzi produttivi
Allora intanto mi lega un po'quello che ha detto Valentina che anch'io come lei ho vissuto per tanti anni all'estero particolare cinque anni il tema del viaggio in Spagna in Giappone ma nonostante ciò condivise delle italiana e pare imprenditrici italiane progressista richiedendo altre domande a fare quindici allora è anche vero che però nel mondo nel senso di età di fastidio niente no rimanere in Giappone ma il punto più basso il pub consigliere un posto si capisce che non è proprio così cioè quando ci andiamo in vacanza vediamo soltanto la parte poi
Questa cioè quindi cena ad analizzare
Quindi questo risorse Mario
Avrebbe bagno di
Esattamente il giorno grandi darsi dell'Italia venti io trovava che tantissime oasi positive anche mantenuti università però allora nato a mio favore carta devo dire ieri è saltato perché devo fare un accenno anche alla scuola troppo come la prima di Natale volontariamente la senza poter entrare ci troviamo in alcune candidato ristorazione
Non intendo autonomo anche con il Kuwait esercitare specifico riguarda un'area e delle intolleranze alimentari
Sicuramente carico ci saranno Morvillo mangiarne almeno un'altra l'autopsia oppure piatto mi famiglia organico che
Devo fare quindi quando si va onesti problema dove andiamo a mangiare resi pubblici gli eccetera eccetera
Analizzando oppure alle abbiamo fatto abbiamo capito e mancava formazione dignità di persone ristoratore particolare su lo standard dare Stonehenge avvenente ragazza ma non è difficile gestirlo e quindi noi stiamo azioni digitale a tutto tutto lo stabile ristoranti e promuoviamo
Pure il permesso vuole possono verso grazie impantanato yuan una consecutio sanguinaria entra nei primi posti il filtro seria e ventisei Pieri da tutto il mondo seppure sociale e soprattutto nei nuclei familiari circa quando diversi richiedono dove posso viaggiare viene Alitalia esiste nuovo strumenti nella Spagna quindi questo è un dato molto interessanti significa negli altri Paesi
E
Quindi diciamo è comunque e ogni turista e hanno spesso de povero oltre ad un'azione Roma selezioni di piccoli produttori che fa produce di qualità senza dubbio mettiamo in contatto possedendo egli possono sterile i loro prodotti in tutta Italia e quindi non c'è la scusa
Scattare quindi abbiamo questa soluzione
Sottolinea invece vuole accennare secondo me riguarda sempre la formazione ma mazzo missilistica
Chiede di la formazione di garantito io
Voglio dire
Valentina
Scusa realizzate
I testi
Fare proprio all'interno di strutture benissimo una ricapitalizzazione della lingua
E in aria e a tantissimi dinanzi devono essere vanificare alla Juve ci sono lavori a disposizione dell'Italia
Quindi abbia forme originali struggente inizialmente doveva essere universale business criminale o questi gioco in realtà
Appunto quindi dell'altro grazie anche affonda certi
Grazie aperti azioni unioni stiamo ma c'è finanziato venticinque rivolgerci al punto che
Nella formazione riduzione civile e sociale quindi abbiamo cardinale specifici vero per esempio dell'assistenza familiare il capo delle culturali del un fatto primo specifici progetti di alcuni oggetti cosa si produce il Governo Unione a che cosa si fa cosa
Oltre il territorio e quindi molte soddisfazioni perché obiettivamente forti impatto sociale e aiuta anche
Punto poiché magari Davis
Allora troppo vi ringrazio basta
Contento perché glielo dargli di istituzioni ma anche di nessuno
Chiederei disoccupato bisogna dichiarare gli ho chiesto calabrese compresi quelli che invece
Restano quindi adesso voglio guardaroba vola
Uno ma nell'aprile avanzata esso attraverso io siciliani Lottomatica occupano un epigramma
Giancarlo Diego quattro nobili e borghesi afferma
Proprietario dell'immobile sedici carnevale vero cambia
Dove grazie cosa ha preso visione sono faccio parte della Commissione trasporti se non a caso
E devo dire che oggi sono Bruno così interessante convegno europea sollecitare Rato degli argomenti scusami nel mistica quando essa si sta occupando il governo Ulivieri democratica sia nozione che all'agricoltura e quello ma anche della diciamo c'è la possibilità che l'incentivo che questo governo sta dando la produzione di biocarburanti
E questo lo dico perché mi piacerebbe anche o diretti con l'imprenditore addirittura della regione ma anche tutto il resto del Paese parlare sulle problematiche che stiamo ci possono essere andando avanti in questo settore perché dipendenti già in regola prima ha parlato di un museo
Ha parlato di un uso il ruolo di torni a circolare a recuperare i rifiuti delle impresa agricola produrre energivori
Il tema che ne stiamo discutendo che mi scuso recentemente le sue generalità quello di invece di spingere verso una coltivazione decisiva il terreno agricolo crea perché abbiamo e questo devo dire potrebbe diventare pericolo proprio per i costruttori estendere suolo agricolo
Produzione agricola di qualità dovrebbe esserci sorprese come sopra per andare a diciamo concluso solo questo tipo di agricoltura riserva cambio
Perse
Ricco
Rifici distruttiva non può essere una soluzione alternativa a carburanti
Una promozione per il trasporto
E aggiungo che non bisogna ci occupiamo anche di intelligenza artificiale trovo molto interessante
Divide portata avanti
Io questo documento importantissimo che sta avviare una ricognizione no lavoro proprio nell'ottica dell'agricoltura università mi pare se ne parla poco
Ma che potrebbe avere un ottimo impatto fatto esistono già forse l'avete detto escluso dissidenti moltissime possibilità
Abu Mazen nell'agricoltura che possa essere
All'intelligenza artificiale più efficiente ed efficace proprio da dare anche presidiato chi magari ha anche bisogno di
Capacità i produrre in maniera più però c'è anche meno onerosa proprio color grigio senza Richard formazione perché questa meccanismi queste moderno girammo faremo ma
Dell'attività agricole anche in maniera lungo veloce ma anche capace imparare utilizzare a coltivare produce
Il suo pensiero diretti in questo settore un settore che dobbiamo monitorare dobbiamo lavorare insieme proprio Bernard Ebbers produttivo scorso della diciamo programmatica Investimenti regate subita incentivi fiscali per chi investe questa questo è un altro tema
E devo dire che stiamo forse sbagliando io sedici mezzo anch'io sono d'accordo dipendono da una visione
Del futuro di nel nostro Paese guardando all'innovazione utilità in tutti i settori senza vere come dire pare ideologici delle battaglie che diventano pura retorica una una posizione politica quando possiamo semplicemente prendeva esempi virtuosi portare avanti e questa carta per esempio che si sono già dimostrati non virtuose sia per l'ambiente ma anche fra
Amicizia arrivare una anche intendi controllare
Capita bradicardia mantenuto lo screening il giro e altri secondo il modello
Vedere e ringrazio avrà seguito giornalista comunale poi vedere a i relatori nell'acqua nuovo tutti insieme non so se c'è qualche domanda che osservazione se non facciamo ascolto vediamo anche al direttore restare con noi ringraziamo molto perché vuol dire che tra poco andremo
Ma
Grazie
L'aperitivo offerto dagli amici ricordi venti Torino era stanno stanno per
Da dove
Facciamo un giro al mercato inevitabilmente laddove ci fermiamo allora Severina quindi non so io non ci sto a fuoco cioè autoconvocazione notava
Avvocato operano su
Cosa
No finalmente Angelo
Maggio no ho parlato
Fascia

più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate