20 OTT 2025
5 per mille, ma per davvero. Per il superamento del tetto

CONFERENZA STAMPA | - Roma - 16:00 Durata: 1 ora 26 min
A cura di Stefano Chiarelli
Organizzatori: 
MoVimento 5 Stelle
Intervengono: Raoul Russo (Commissione Bilancio), Maria Teresa Bellucci (Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), Laura Albano (Sottosegretario di Stato all'Economia), Daria Perrotta (Ragioniere Generale dello Stato), Vanessa Pallucchi (Presidente Forum Nazionale Terzo Settore), Chiara Tommasini (Presidente CSVnet), Gabriele Sepio (Direttore Generale Fondazione Terzjus), Giuseppe Ambrosio (Presidente VITA).

Modera Stefano Arduini (Direttore VITA).

Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "5 per mille, ma per davvero. Per il superamento del tetto" che si è tenuta a Roma lunedì 20 ottobre 2025 alle 16:00.

La conferenza stampa è stata organizzata da MoVimento 5 Stelle.

Tra gli argomenti discussi: Cittadinanza, Fisco.

La registrazione video della conferenza stampa dura 1 ora e 26 minuti.

