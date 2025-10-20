CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Intervengono: Raoul Russo (Commissione Bilancio), Maria Teresa Bellucci (Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), Laura Albano (Sottosegretario di Stato all'Economia), Daria Perrotta (Ragioniere Generale dello Stato), Vanessa Pallucchi (Presidente Forum Nazionale Terzo Settore), Chiara Tommasini (Presidente CSVnet), Gabriele Sepio (Direttore Generale Fondazione Terzjus), Giuseppe Ambrosio (Presidente VITA).
Modera Stefano Arduini (Direttore VITA).
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "5 per mille, ma per davvero. Per il superamento del tetto" che si è tenuta a … Roma lunedì 20 ottobre 2025 alle 16:00.
La conferenza stampa è stata organizzata da MoVimento 5 Stelle.
Tra gli argomenti discussi: Cittadinanza, Fisco.
La registrazione video della conferenza stampa dura 1 ora e 26 minuti.
